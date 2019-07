رسميا.. الجونة يتعاقد مع مهاجم نكانا الزامبي

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م

والتر بواليا

تعاقد نادي الجونة رسميا، اليوم الثلاثاء، مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا، قائد فريق نكانا رد ديفلز الزامبي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأتم الجونة مفاوضاته بنجاح مع النادي الزامبي للحصول على خدمات بواليا صاحب الـ24 عامًا، الذي شارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي (2018-2019) وظهر بشكل مميز، وحسمت إدارة الجونة الصفقة بعد عرض عدد من الفيديوهات الخاصة باللاعب على المدير الفني الصربي نيبوشا الذي أشاد بإمكانياته، ورحب بالتعاقد معه.

ورحب الحساب الرسمي لنادي الجونة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بوالتر بواليا، حيث كتب حساب النادي: "نرحب بانضمام المهاجم الكونجولي والتر بواليا من نادي نكانا الزامبي بشكل نهائي". Welcome Walter Bwalya! The Congolese, ex Captain of Nkana FC left-footed striker is officially #GOUNIFIED ?????? نرحب