رياضة

رسميا.. الجونة يتعاقد مع مهاجم نكانا الزامبي

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م
والتر بواليا
والتر بواليا
تعاقد نادي الجونة رسميا، اليوم الثلاثاء، مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا، قائد فريق نكانا رد ديفلز الزامبي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأتم الجونة مفاوضاته بنجاح مع النادي الزامبي للحصول على خدمات بواليا صاحب الـ24 عامًا، الذي شارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي (2018-2019) وظهر بشكل مميز، وحسمت إدارة الجونة الصفقة بعد عرض عدد من الفيديوهات الخاصة باللاعب على المدير الفني الصربي نيبوشا الذي أشاد بإمكانياته، ورحب بالتعاقد معه.
ورحب الحساب الرسمي لنادي الجونة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بوالتر بواليا، حيث كتب حساب النادي: "نرحب بانضمام المهاجم الكونجولي والتر بواليا من نادي نكانا الزامبي بشكل نهائي". Welcome Walter Bwalya! The Congolese, ex Captain of Nkana FC left-footed striker is officially #GOUNIFIED ?????? نرحب
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مباراة-الجونة-والزمالك (5)

رسميا.. إيقاف أوباما وصابر وريان بعد أحداث الجونة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، رسميا، إيقاف كل من محمود صابر لاعب الجونة ويوسف إبراهيم (أوباما) لاعب الزمالك ثلاث مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما؛ وذلك للطرد بسبب ضرب المنافس بدون كرة، بعد مواجهة الفريقين في الدوري الممتاز، يوم الأحد الماضي والتي انتهت بنتيجة (2-2)، كما قررت اللجنة إيقاف لاعب الجونة أحمد ياسر ريان مباراة لحصوله على الإنذار الثالث. وعلم «التحرير» أن تقرير الحكم محمود عاشور أدان الثنائي، وذكر أنه طردهما من المباراة بسبب «ضرب بدون كرة» حدث من الثنائي خلال اللقاء.
أحمد-ياسر-ريان -الجونة

أحمد ياسر ريان يعتذر إلى جمهور الزمالك

اعتذر أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي المُعار إلى صفوف الجونة، إلى جمهور الكرة في مصر وجمهور نادي الزمالك، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الجونة والزمالك، التي أقيمت مساء الأحد الماضي، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وحدثت مشادة بين ريان ولاعبي الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبد العزيز في الدقيقة 94.
تدريبات الأهلي (2)

صفقات الأهلي.. بين مفاوضات جبر ومتولي وأزمة الأجانب

يحاول الأهلى تكوين فريق قوى ينافس على البطولات فى الموسم الجديد بضم صفقات مميزة خلال موسم الانتقالات الصيفى، خصوصًا بعد الهزيمة المذلة التى تلقاها الفريق بخماسية نظيفة أمام ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا (2018-2019). أولى صفقات المارد الأحمر الرسمية، كانت ضم المالى أليو ديانج لمدة 5 مواسم، قادمًا من مولودية الجزائر، بعد سلسلة من المفاوضات استمرت قرابة الشهر، لينضم اللاعب صاحب الـ21 الذى يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، وهو أحد لاعبى منتخب مالى الأوليمبى، فى النهاية للأحمر 5 مواسم.
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نيبوشا ميلوسي?يتش - نادر شوقي - حسام غالي (2)

نادر شوقي يكشف سر عدم لعب الجونة بالبدلاء مع الزمالك

أكد نادر شوقي، مدير شركة الكرة بنادي الجونة، أن فريقه خاض مواجهة الزمالك بهدف تحقيق الثلاث نقاط، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية لأنها أمام فريق كبير، لكن فريقه استحق الفوز لولا تمديد الوقت بدل الضائع. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة أمام ضيفه الزمالك بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث.
مباراة-الجونة-والزمالك (6)

مدرب الجونة عن التعادل مع الزمالك: الأداء أهم

حرص رضا شحاتة، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، على توجيه التهنئة للاعبي فريقه بعد الأداء الذي قدموه أمام الزمالك، مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الأداء في تلك المباراة كان أفضل له من النتيجة التي حققها الفريق في النهاية. وتعادل الجونة أمام ضيفه الزمالك بنتيجة 2- 2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث.
احمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان يكشف كواليس خناقته مع لاعب الزمالك

أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة، أن فريقه يخوض كل مبارياته في بطولة الدوري بكل قوة دون النظر إلى اسم المنافس، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه لاعبوه في مباراة الزمالك، مساء الأحد لم يكن بجديد على لاعبي الجونة. وأضاف ريان، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، أنه فخور باللعب لنادي الجونة، موجها الشكر لمسؤوليه على التعامل الأمثل معه طوال فترة الإعارة في الأشهر الماضية، والتي بدأت في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري، قادما من النادي الأهلي.
مباراة-الجونة-والزمالك (3)

الزمالك يتعادل مع الجونة ويقلل فرصه في الفوز بالدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث. المباراة بدأت متوسطة الأداء من جانب الفريقين، ولم تظهر أي خطورة في أول 30 دقيقة من اللقاء.
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