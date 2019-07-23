رياضة

رسميا.. إيقاف أوباما وصابر وريان بعد أحداث الجونة

تحرير:أحمد بركات ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م
الزمالك والجونة
الزمالك والجونة
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، رسميا، إيقاف كل من محمود صابر لاعب الجونة ويوسف إبراهيم (أوباما) لاعب الزمالك ثلاث مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما؛ وذلك للطرد بسبب ضرب المنافس بدون كرة، بعد مواجهة الفريقين في الدوري الممتاز، يوم الأحد الماضي والتي انتهت بنتيجة (2-2)، كما قررت اللجنة إيقاف لاعب الجونة أحمد ياسر ريان مباراة لحصوله على الإنذار الثالث. وعلم «التحرير» أن تقرير الحكم محمود عاشور أدان الثنائي، وذكر أنه طردهما من المباراة بسبب «ضرب بدون كرة» حدث من الثنائي خلال اللقاء.
وكان الحكم محمود عاشور، قد طرد محمود الجزار لاعب الجونة، ويوسف أوباما لاعب الزمالك، بعد "الخناقة" التي نشبت بين اللاعبين عقب إحراز زيزو هدف التعادل للفارس الأبيض في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري. وأحرز طارق حامد هدف التقدم للزمالك
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الجونه

رسميا.. الجونة يتعاقد مع مهاجم نكانا الزامبي

تعاقد نادي الجونة رسميا، اليوم الثلاثاء، مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا، قائد فريق نكانا رد ديفلز الزامبي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأتم الجونة مفاوضاته بنجاح مع النادي الزامبي للحصول على خدمات بواليا صاحب الـ24 عامًا، الذي شارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي (2018-2019) وظهر بشكل مميز، وحسمت إدارة الجونة الصفقة بعد عرض عدد من الفيديوهات الخاصة باللاعب على المدير الفني الصربي نيبوشا الذي أشاد بإمكانياته، ورحب بالتعاقد معه.
أحمد-ياسر-ريان -الجونة

أحمد ياسر ريان يعتذر إلى جمهور الزمالك

اعتذر أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي المُعار إلى صفوف الجونة، إلى جمهور الكرة في مصر وجمهور نادي الزمالك، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الجونة والزمالك، التي أقيمت مساء الأحد الماضي، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وحدثت مشادة بين ريان ولاعبي الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبد العزيز في الدقيقة 94.
تدريبات الأهلي (2)

صفقات الأهلي.. بين مفاوضات جبر ومتولي وأزمة الأجانب

يحاول الأهلى تكوين فريق قوى ينافس على البطولات فى الموسم الجديد بضم صفقات مميزة خلال موسم الانتقالات الصيفى، خصوصًا بعد الهزيمة المذلة التى تلقاها الفريق بخماسية نظيفة أمام ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا (2018-2019). أولى صفقات المارد الأحمر الرسمية، كانت ضم المالى أليو ديانج لمدة 5 مواسم، قادمًا من مولودية الجزائر، بعد سلسلة من المفاوضات استمرت قرابة الشهر، لينضم اللاعب صاحب الـ21 الذى يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، وهو أحد لاعبى منتخب مالى الأوليمبى، فى النهاية للأحمر 5 مواسم.
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الزمالك والمقاولون‎ (14)

أرقام من تاريخ مواجهات الزمالك والجونة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق الجونة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري، ويبحث الزمالك بقيادة خالد جلال، المدير الفني، عن تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، أما الجونة فيحتل المركز 15 برصيد 37 نقطة، وقد ضمن البقاء في الدوري، لذلك سيخوض المباراة دون ضغوط.
الزمالك وسموحة (16)

الزمالك يسعى للاقتراب من صدارة الدوري أمام الجونة

تعود عجلة الدوري الممتاز إلى الدوران من جديد، اليوم الأحد، بعد توقف دام قرابة شهرين بسبب تنظيم مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي انتهت بتتويج منتخب الجزائر بلقب الكان، حيث يحل في الثامنة مساء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا على نظيره الجونة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري، ويبحث الأبيض عن تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة.
الزمالك-الجونة (2)

الجونة يكشف حقيقة خوض مباراة الزمالك بالبدلاء

كشف نادر شوقي، رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة الكرة بنادي الجونة، أن فريقه بقيادة مدربه الصربى الجديد نيبوشا ميلوسيفيتش، سيخوض مواجهة الزمالك غدًا الأحد، بهدف مشاهدة اللاعبين والتعرف على إمكانياتهم ضمن تحضيرات الموسم الجديد. وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة السبت، من برنامج «super TIME» الذي يعرض على قناة TIME SPORT، أن المدرب سيتابع المباراة من المدرجات، على أن يشارك في وضع التشكيل وخطة اللعب مع رضا شحاتة المدرب العام، مشيرًا إلى أن الجونة قد يواجه الزمالك بالبدلاء.
كهربا

اتحاد الكرة ينفي شكوى الزمالك ضد «كهربا»

أكد وليد العطار، مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي الزمالك لم يتقدم بشكوى رسمية ضد محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، كما تردد خلال الأيام الماضية، وقال العطار في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم السبت، إن ما تردد بهذا الشأن غير صحيح مطلقا ولم يحدث أن تلقى اتحاد الكرة أي شكاوى، ويوجد كهربا حاليا في تركيا للتفاوض مع أحد الأندية هناك، ولم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، سواء بالتوقيع الرسمي أو العودة إلى ناديه الأبيض.
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