رسميا.. إيقاف أوباما وصابر وريان بعد أحداث الجونة

تحرير:أحمد بركات ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م

الزمالك والجونة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، رسميا، إيقاف كل من محمود صابر لاعب الجونة ويوسف إبراهيم (أوباما) لاعب الزمالك ثلاث مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما؛ وذلك للطرد بسبب ضرب المنافس بدون كرة، بعد مواجهة الفريقين في الدوري الممتاز، يوم الأحد الماضي والتي انتهت بنتيجة (2-2)، كما قررت اللجنة إيقاف لاعب الجونة أحمد ياسر ريان مباراة لحصوله على الإنذار الثالث. وعلم «التحرير» أن تقرير الحكم محمود عاشور أدان الثنائي، وذكر أنه طردهما من المباراة بسبب «ضرب بدون كرة» حدث من الثنائي خلال اللقاء.

وكان الحكم محمود عاشور، قد طرد محمود الجزار لاعب الجونة، ويوسف أوباما لاعب الزمالك، بعد "الخناقة" التي نشبت بين اللاعبين عقب إحراز زيزو هدف التعادل للفارس الأبيض في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري. وأحرز طارق حامد هدف التقدم للزمالك

وكان الحكم محمود عاشور، قد طرد محمود الجزار لاعب الجونة، ويوسف أوباما لاعب الزمالك، بعد "الخناقة" التي نشبت بين اللاعبين عقب إحراز زيزو هدف التعادل للفارس الأبيض في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري.



وأحرز طارق حامد هدف التقدم للزمالك من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 64، ثم أحرز أحمد ياسر ريان هدف التعادل للجونة في الدقيقة 80، ثم أحرز محمود الشبراوي هدف التقدم للجونة في الدقيقة 88، بعدها تعادل محمود عبد العزيز للأبيض في الدقيقة 97.



ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ27 من الدوري المصري، كما سيواجه القلعة البيضاء نظيره الأهلي في آخر مباريات موسم 2018-2019 يوم 28 من الشهر الجاري.

