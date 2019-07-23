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«آه يا حنان»لحجاج.. السمك بيحب اللمون وبيعشق الطحينة

تحرير:التحرير ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
طرح المطرب مصطفى حجاج أولى أغنيات ألبومه الجديد "هتزهزه"، والتي تحمل اسم "آه يا حنان"، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة للألبوم على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية: "آه يا حنان، السمك بيحب اللمون وبيعشق الطحينة.. قالتلي حالتك بتسوء.. بتسوء بتسوء ومعاها رخصة"، وجاءت موسيقى الأغنية جيدة، ومناسبة لصوت حجاج، لكن المؤدي الذي يردد جملة "آه يا حنان" لم يكن موفقًا، فبدى غريبًا على الأغنية، وهو ما لاحظه الكثيرون، حيث اقترح الجمهور على حجاج إعادة طرحها بدون هذا المقطع، إلى جانب اعتماده على "القلش"، واستخدام كلمات "خفيفة".
"آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، وهندسة صوتية لهاني محروس، وهي ضمن ألبوم حجاج الجديد، "هتزهزه"، الذي قرر تقديم أغانيه على شكل سينجل، حيث يطرح واحدة كل أسبوع، على مدار شهرين ونصف. وتعاون حجاج خلال الألبوم، مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، بينهم أمير محروس، وعزيز
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«حضرة المتهم أبي»: بكاء مديحة حمدي بعد ضرب نور لها

«حقك على عينى يا ابنى يا نور عينى.. لجل الوفا بدينى لك عندى بعض كلام.. حقك على عينى يا ابنى يا نور عينى.. أنا كنت وحداني والدنيا واخداني.. عايز ونيس تانى يقاسمني فى الأحلام.. غريب وانا فى بلدى جبتك تكون سندي.. إنصفني يا ولدى اصبر على الأيام.. حقك على عيني يا ابنى يا نور عيني.. لجل الوفا بديني لك عندي بعض كلام».. كلمات كتبها الشاعر أحمد فؤاد نجم ولحنها الموسيقار ياسر عبد الرحمن وغناها مدحت صالح، وبمجرد سماعها نتذكر سريعًا الظلم الذي وقع على عبد الحميد دراز ونجله أحمد بمسلسل «حضرة المتهم أبي» الذي لمس قلوب المشاهدين.
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المهرجان القومي للمسرح يكرم فاروق الفيشاوي

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز في دورته الثانية عشرة، النجم الكبير فاروق الفيشاوي، وسيعلن المهرجان قريبا عن بقية أسماء المكرمين في الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 17 أغسطس. وعبر أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري عن تمنيهم الشفاء العاجل للفنان الكبير فاروق الفيشاوي بعدما كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة ودخل في حالة صحية حرجة للغاية، حسبما أكد نجله الفنان أحمد الفيشاوي الذي يرافقه في المنزل مع والدته الفنانة سمية الألفي، بعدما غادر المستشفى خلال الساعات الماضية.
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الشرنوبي عن أزمته مع سارة الطباخ: مش عارف هيحصل إيه

أثار الفنان محمد الشرنوبي الجدل خلال الأيام الماضية وتصدر "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أوضح فى منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، تفاصيل علاقته بالمنتجة سارة الطباخ، التى ارتبط بها فترة من الوقت، كما كشف سبب خروج فيديو الخطوبة بعد عام من خطوبتهما، وتحدث لأول مرة عن تفاصيل عقد الاحتكار بينهما الذي يمتد لمدة عشر سنوات بشرط جزائي 600 ألف دولار. وفي تصريح خاص لـ"التحرير" حول الأزمة، قال الشرنوبي: "أى شخص من الطبيعي أن يمر بأزمات، والأزمة إن شاء الله ستمر قريبا".
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تامر حسنى

أحمد السقا ومي عز الدين ضيفا شرف «كل سنة وأنت طيب»

يشارك الفنان أحمد السقا والفنانة مي عز الدين، كضيفي شرف في فيلم "كل سنة وأنت طيب" الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني، ونشر برنامج "عرب وود" الذي يذاع يوميا على قناة "روتانا سينما"، عبر حسابه بـ"إنستجرام" صورًا من الكواليس ظهر خلالها «السقا» و«مي» مع "تامر" وباقي فريق العمل. يدور "كل سنة وأنت طيب" في إطار تشويقي كوميدي ويتخلله عدد من مشاهد الأكشن، ويتطرق لفكرة الثقة، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني عدد من النجوم في مقدمتهم: زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.
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تامر حسني يحاول اللحاق بعيد الأضحى.. ورسالة للجمهور

يواصل النجم تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب" بتكثيف عدد ساعات التصوير من أجل اللحاق بالعرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل، فضلًا عن عدم انتهاء أعمال المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية للعمل، لاسيما أن موسم عيد الأضحى يتبقى له ما يقرب من 25 يوما فقط. ويسعى صناع العمل، للانتهاء من التصوير والمونتاج والمكساج خلال الأسبوعين المقبلين مع تجهيز برومو للفيلم وطرح الأفيش الدعائي لبدء عمليات الدعاية التي تأخرت بالمقارنة مع أفلام الموسم الأخرى والتي بدأت لها عمليات الدعاية مبكراً، كفيلمي "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".
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ما مصير الأعمال التي يشارك فيها عزت أبو عوف؟

حال الفنان الراحل عزت أبو عوف لم يختلف كثيرًا عن الكثير من الفنانين الذين يرحلون قبل أن يروا آخر أعمالهم التي صوروها، فقد تكرر الموقف مع الراحل وائل نور الذى عرض مسلسله الأخير «شقة فيصل» فى موسم رمضان المنقضى لعام 2019، أى بعد رحيله بثلاث سنوات، وكانت آخر الأعمال التي يشارك فيها الدكتور فيلم «كل سنة وأنت طيب» بطولة تامر حسني وزينة، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق، الذى من المفترض أن يعرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، ولكن أوضح السيناريست عبد المعطي، فى تصريحات صحفية، أن عزت أبو عوف كان سيظهر ضيف شرف بالفيلم.
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النجوم ينعون عزت أبو عوف: وداعًا صاحب الذوق الرفيع

تصدّر هاشتاج الفنان عزت أبو عوف «تريند» محرك البحث جوجل، عقب إعلان خبر رحيله، إذ أخذ الجميع من الفنانين والجمهور يعربون عن أسفهم الشديد لفقدانه، فهو الأب والصديق الوفى والأرستقراطي ابن الأصول والبيه والشرير المخادع وغيرها من الأدوار التي لعبها خلال مسيرته الفنية، وكان الراحل بعيدا كل البعد عن الصراع داخل الوسط الفني، فقد كان محبا للجميع ويتعامل مع الفن كهاوٍ وليس طامعًا فى الأضواء والشهرة، وربما هذا سبب عاصفة الحب التى فجرها خبر وفاته، إذ أخذ الجميع ينعيه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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