«آه يا حنان»لحجاج.. السمك بيحب اللمون وبيعشق الطحينة

تحرير:التحرير ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

مصطفى حجاج

طرح المطرب مصطفى حجاج أولى أغنيات ألبومه الجديد "هتزهزه"، والتي تحمل اسم "آه يا حنان"، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة للألبوم على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية: "آه يا حنان، السمك بيحب اللمون وبيعشق الطحينة.. قالتلي حالتك بتسوء.. بتسوء بتسوء ومعاها رخصة"، وجاءت موسيقى الأغنية جيدة، ومناسبة لصوت حجاج، لكن المؤدي الذي يردد جملة "آه يا حنان" لم يكن موفقًا، فبدى غريبًا على الأغنية، وهو ما لاحظه الكثيرون، حيث اقترح الجمهور على حجاج إعادة طرحها بدون هذا المقطع، إلى جانب اعتماده على "القلش"، واستخدام كلمات "خفيفة".

"آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، وهندسة صوتية لهاني محروس، وهي ضمن ألبوم حجاج الجديد، "هتزهزه"، الذي قرر تقديم أغانيه على شكل سينجل، حيث يطرح واحدة كل أسبوع، على مدار شهرين ونصف. وتعاون حجاج خلال الألبوم، مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، بينهم أمير محروس، وعزيز