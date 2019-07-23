قتيل و12 مصابا في حادث على طريق «مطروح- سيوة»

تحرير:محمد العمدة ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م

صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص بالكيلو 10 على طريق "مطروح- سيوة" الصحراوي، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سيوة المركزي لإجراء الإسعافات اللازمة لهم. وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، أن مستشفى سيوة المركزي استقبل 13 شخصا بينهم حالة وفاة، أثر حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص على طريق سيوة الصحراوي، تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، وحول 4 حالات لمستشفى مطروح العام وخروج باقي الحالات بعد تحسن صحتهم.

ووصل "أحمد عبدالمنعم عثمان 63 سنة كسر بالحوض وكسر فوق الركبة "جثة هامدة"، وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى، ونقل كل من "يوسف أحمد عثمان 24 سنة مصابا بكسر بالساعد الأيسر وكدمات، ومحمد سعيد أحمد 25 سنة مصابا بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن وكدمة بالوجه، وأحمد محمد متولي أبو زيد 38 سنة مصابا بكدمة بالظهر، ومحمود