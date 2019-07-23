المحافظ يطالب بتخفيض 50% لتذاكر طيران نادي أسوان

تحرير:عوض سليم ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

محافظ أسوان في أجتماعه من إدارة النادي

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مساندته ودعمه لنادي أسوان الرياضي عقب صعوده للدورى الممتاز لكرة القدم، حيث تقرر دراسة طلب النادى باستغلال السور الشرقى للنادى بنظام حق الانتفاع لطرحه كمحلات تجارية وتوكيلات يمكن من خلالها توفير موارد مالية ثابتة تدر دخلا يغطى كل الاحتياجات سواء لفريق الكرة أو للألعاب والأنشطة الأخرى بالنادي، كما خاطب وزير الطيران المدنى للحصول على نسبة تخفيض 50% لتذاكر الذهاب والعودة لفريق كرة القدم من أسوان إلى القاهرة من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران.

وقال المحافظ خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة النادى برئاسة الكابتن مجدى سبالك نائب رئيس النادى، سيتم بحث توفير دعم ومساندة مسيرة الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى بعد صعوده للدورى الممتاز. وأضاف أنه تم الاتفاق مع الشركات الاستثمارية بمشروع الطاقة الشمسية على التنسيق مع مجلس إدارة النادى للتعاقد