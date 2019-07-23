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فضائح بوريس جونسون.. «فبركة» أخبار ومشاكل أخلاقية

وأشار عدد من مسؤولي حزب المحافظين البريطاني، إلى أن جونسون أقيل بسبب "مشاكل أخلاقية"، عقب ظهور عدد من الأدلة على أنه تحمل نفقات إجهاض عشيقته
تحرير:أحمد سليمان ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
انتهت اليوم الانتخابات الداخلية في حزب المحافظين لاختيار قائد له، ورئيس الوزراء الجديد، وذلك بفوز بوريس جونسون على منافسه جيرمي هانت، بعد حصوله على أصوات 66% من أعضاء الحزب المشاركين في التصويت البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو. وخلال مهنة امتدت لعقود كصحفي وسياسي، أثار رئيس الوزراء البريطاني الجديد الكثير من الجدل، بداية من فبركة الأخبار، وصولا إلى التصريحات العنصرية. وفيما يلي مجموعة من أكثر الحلقات إثارة للجدل في حياة وزير الخارجية وعمدة لندن السابق البالغ من العمر 55 عامًا، الذي سيتولى مهام منصبه غدا الأربعاء:
فبركة أخبار بعد تخرجه من جامعة أكسفورد، حصل جونسون على وظيفة مراسل متدرب في صحيفة "التايمز" اللندنية في عام 1987، لكنه تم فصله بعد عام لتلفيق تصريحات في مقال عن الملك إدوارد الثاني وعشيق الملك. وقال لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الحادث، عام 2013 "كان أمرا مروعا، أتذكر شعوري العميق بالعار والذنب". مشكلة
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بوريس-جونسون (1.) (2)

طهران أم واشنطن.. من ينجح في استقطاب بوريس جونسون؟

على الرغم من كون المؤشرات الأولية جميعها رجحت كفته في انتخابات حزب المحافظين، فإن تولي بوريس جونسون بشكل رسمي مهام قيادة الحكومة في المملكة المتحدة يمكن أن يشهد ردود فعل متنوعة ومتباينة من جانب أطراف عديدة خلال الوقت الحالي. ولا شك أن تعامل البلدان على مستوى العالم بشكل رسمي مع بوريس جونسون، والذي بات رئيسًا لحكومة بريطانيا منذ ساعات قليلة، قد يكون له أبعاد سياسية تتجاوز العلاقات الدبلوماسية بشكلها المعروف، خاصة أن جونسون يتولى القيادة في توقيت عصيب لبريطانيا.
بوريس-جونسون (1.) (2)

أزمات في انتظار جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد

فاز بوريس جونسون في انتخابات قيادة حزب المحافظين البريطاني الحاكم، وسيتولى منصب رئيس الوزراء خلفا للمنتهية ولايتها تيريزا ماي عندما تتنحى غدا الأربعاء. وعُين جونسون عمدة لندن السابق ووزير الخارجية البريطاني السابق، رسميا كزعيم جديد لحزب المحافظين، متغلبا على منافسه جيريمي هانت في اقتراع لأعضاء الحزب. وتأتي هذه الانتخابات بعد أن اضطرت ماي المحاصرة إلى الاستقالة بعد أن فقدت دعم حكومتها، وقد سئم الكثير من عدم قدرتها على تأمين خروج المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
بوريس-جونسون (3)

أول تصريح لجونسون بعد توليه رئاسة وزراء بريطانيا

قال بوريس جونسون بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين، وبالتالي رئاسة وزراء بريطانيا: "يسعدني أن أتحمل هذه المسؤولية، في هذه اللحظة التاريخية، أدعو إلى تضافر الجهود نحو التجارة الحرة والصداقة والأمن مع الأوروبيين، وسنبذل جهدنا في المضي قدما في هذه المرحلة الصعبة"، مضيفا: "سيتم إنجاز البريكست في 31 أكتوبر المقبل، أي في الموعد المقرر له، وسيشكل فريق عمل جديدا خلال الأيام المقبلة". وفي خطابه الأول، تعهد جونسون بالاهتمام بالطبقات الفقيرة والمهمشة في بريطانيا، كما قال: "متأكدون من قدرتنا على تحقيق النتائج المطلوبة لصالح الشعب البريطاني".
حرس-أردوغان (4)

لماذا يشن أردوغان حملته ضد اللاجئين في الوقت الحالي؟

بدا من الواضح أن الأزمات الاقتصادية التي تعيشها تركيا في الوقت الحال، صدرت العديد من المشكلات إلى قطاعات أخرى في البلاد، خاصة بعد أن بدأت السلطات حملتها ضد اللاجئين السوريين على مدى الأيام القليلة الماضية بشكل عنيف. الأزمات الاقتصادية التي كان لها دور كبير في تحديد توجهات السياسة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باتت الآن هي المحرك الرئيسي والأول في صدام السلطات بإسطنبول وعدد من المدن التركية مع اللاجئين السوريين، والذين تعرضوا لمضايقات متعددة من الشعب التركي.
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بوريس-جونسون (1.) (2)

طهران أم واشنطن.. من ينجح في استقطاب بوريس جونسون؟

على الرغم من كون المؤشرات الأولية جميعها رجحت كفته في انتخابات حزب المحافظين، فإن تولي بوريس جونسون بشكل رسمي مهام قيادة الحكومة في المملكة المتحدة يمكن أن يشهد ردود فعل متنوعة ومتباينة من جانب أطراف عديدة خلال الوقت الحالي. ولا شك أن تعامل البلدان على مستوى العالم بشكل رسمي مع بوريس جونسون، والذي بات رئيسًا لحكومة بريطانيا منذ ساعات قليلة، قد يكون له أبعاد سياسية تتجاوز العلاقات الدبلوماسية بشكلها المعروف، خاصة أن جونسون يتولى القيادة في توقيت عصيب لبريطانيا.
بوريس-جونسون (1.) (2)

أزمات في انتظار جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد

فاز بوريس جونسون في انتخابات قيادة حزب المحافظين البريطاني الحاكم، وسيتولى منصب رئيس الوزراء خلفا للمنتهية ولايتها تيريزا ماي عندما تتنحى غدا الأربعاء. وعُين جونسون عمدة لندن السابق ووزير الخارجية البريطاني السابق، رسميا كزعيم جديد لحزب المحافظين، متغلبا على منافسه جيريمي هانت في اقتراع لأعضاء الحزب. وتأتي هذه الانتخابات بعد أن اضطرت ماي المحاصرة إلى الاستقالة بعد أن فقدت دعم حكومتها، وقد سئم الكثير من عدم قدرتها على تأمين خروج المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
بوريس-جونسون (3)

أول تصريح لجونسون بعد توليه رئاسة وزراء بريطانيا

قال بوريس جونسون بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين، وبالتالي رئاسة وزراء بريطانيا: "يسعدني أن أتحمل هذه المسؤولية، في هذه اللحظة التاريخية، أدعو إلى تضافر الجهود نحو التجارة الحرة والصداقة والأمن مع الأوروبيين، وسنبذل جهدنا في المضي قدما في هذه المرحلة الصعبة"، مضيفا: "سيتم إنجاز البريكست في 31 أكتوبر المقبل، أي في الموعد المقرر له، وسيشكل فريق عمل جديدا خلال الأيام المقبلة". وفي خطابه الأول، تعهد جونسون بالاهتمام بالطبقات الفقيرة والمهمشة في بريطانيا، كما قال: "متأكدون من قدرتنا على تحقيق النتائج المطلوبة لصالح الشعب البريطاني".
بوريس-جونسون

«المحافظين» يختار بوريس جونسون رئيسا لوزراء بريطانيا

أعلن حزب المحافظين البريطاني، اليوم الثلاثاء، عن اختيار بوريس جونسون زعيما جديدا للحزب، ليصبح بعد ذلك رئيسا جديدا للوزراء خلفا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي المستقيلة من منصبها، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة البريطانية لندن. وقالت نائبة رئيس لجنة 1922 التنفيذية في حزب المحافظين البريطاني شيريل جيلان، إن نسبة المشاركة في عملية التصويت لاختيار زعيم جديد للحزب بلغت 87.4% من أصوات الأعضاء، إذ حصل جونسون على 92 ألفا و153 صوتا، كما حصل منافسه وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت على 46 ألفا و656 صوتا.
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