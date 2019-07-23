رياضة

لامبارد متفائل بعودة كانتى بداية الموسم المقبل

تحرير:محمد جمال ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م
كانتى
كانتى
قال فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى إنه "متفائل" بعودة نجولو كانتى خط وسط البلوز فى بداية الموسم المقبل. وجاءت تصريحات لامبارد بعد المباراة الودية التى جمعت بين فريقه وفريق برشلونة الإسبانى، حيث خسر الأخير بهدفين مقابل هدف، وأشار لامبارد عن رحيل صاحب الـ28 عاما تاركًا المعسكر خلال فترة إعداد الفريق للموسم الجديد 2019- 2020، قائلا: "قد أرسلته إلى المنزل قبل بضعة أيام، أعتقد أنه كان من المفيد جدًّا له أن يترك المعسكر فى الوقت الحالى".
وأضاف المدير الفنى الإنجليزى: "الأطباء أكدوا أن كانتى سيكون فى حالة جيدة قريبا، ولم تكن خطوة كبيرة إلى الوراء التي اتخذت بشأن اللاعب، إنه يتحسن ونأمل بحلول الوقت الذي نعود فيه ونبدأ التدريب في نهاية الأسبوع أن يكون موجودا". وأنهى مدرب البلوز تصريحاته قائلا: "وربما تكون استراحة جيدة للاعب الذي لعب العديد
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