ثرثرة فوق النيل.. العزلة في عالم الكيف

في عوامة فوق النيل مليئة بالثرثرة وجلسات المخدرات والهرطقة، أبدع نجيب محفوظ في تصوير حال الناس في فترة زمنية معينة، الذين أعلنوا انعزالهم واكتفوا بعالمهم الوهمي

تحرير:كريم محجوب ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

كان لحركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 بالغ الأثر على المجتمع المصري بقطاعاته المختلفة، ومكوناته السياسية والاقتصادية والفنية والثقافية، وبطبيعة الحال كان هناك مردود ناتج عن هذا التأثير، في جوانب مختلفة بالشارع المصري. وبين مؤيد ومعارض أو محايد، ظهر هذا الانعكاس في الجانب الأدبي والثقافي جليا بصورتيه السلبية أو الإيجابية، على الأعمال الإبداعية لكتاب هذا الجيل، وكل بالطريقة التي اختارها، أو بالعين التي رأى بها هذا التأثير، فعبر عنه في شعره أو روايته أو قصته.

لا يخفى على الجميع أن الحريات العامة بعد فترة ثورة يوليو كانت مقيدة لأسباب واعتبارات ما، وفق آراء المعارضين لها والمؤيدين، وحتى باعتراف رموز السطلة وقتها. اقرأ أيضا: قصة «الحاج قطة».. جنون السلطة عند يوسف السباعي لكن لا يمكن إنكار أن هذه الفترة أخرجت لنا كتابا بارعين، أجادوا فن المراوغة،

لا يخفى على الجميع أن الحريات العامة بعد فترة ثورة يوليو كانت مقيدة لأسباب واعتبارات ما، وفق آراء المعارضين لها والمؤيدين، وحتى باعتراف رموز السطلة وقتها.

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لكن لا يمكن إنكار أن هذه الفترة أخرجت لنا كتابا بارعين، أجادوا فن المراوغة، من خلال التركيز على الرمزية والإسقاط، والاهتمام في الأخير بجوهر العمل وفكرته، معتمدين على أسلوب ساخر رشيق، كما في قصة "الخدعة" للروائي الكبير يوسف إدريس، التي فصل على أثرها من مؤسسة الأهرام، حيث فسرها رجال الحزب الاشتراكي المتحكم في سياسة الدولة وقتها بأن المقصود أو المشار إليه في القصة هو الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.



كعادته أيضا أبدع الأديب العالمي نجيب محفوظ في توصيف الانعكاسات المجتمعية الناتجة عن هذا التأثير برمزية لا يمكن غض النظر عنها، وبأسلوبه الفلسفي قدم روايته "ثرثرة فوق النيل" 1966، والتي أشار فيها إلى الحالة العامة من اليأس، واللامبالاة والهروب من الواقع التي انتابت المجتمع، وخاصة الأوساط المهتمة بالثقافة والرأي أو المشتغلين بهما، قبيل عام من فاجعة النكسة.

رغم أن الرواية أغضبت بعض رجال السلطة حينها، إلا أن عبدالناصر -كما يشاع- لم يغضب منها، بل رأى فيها معارضة بناءة لا تضر البلد.

يقول نجيب على لسان أحد أبطال الرواية: «لم يكن عجيبا أن يعبد المصريون فرعون، لكن العجيب أن فرعون آمن بأنه إله».. تتجه فلسفة محفوظ نحو فكرة عدم الانتماء والضياع وشعور الفرد بأنه لا قيمة له ولا تأثير في وطنه، والتحول إلى شخوص غير ذوي فائدة، مستهلكين لا منتجين، ولا يتوقفون على إلقاء اللوم، ولا التعلل بالظروف، هاربين من واقع الحياة وجدوا في جلسات «الكيف والأنس» ملاذهم ومستقرهم، وخلال تلك الجلسات ومن أفواه المحششين كان يطلق نجيب محفوظ أقواله وحكمه.

بنى محفوظ الأحداث فوق عوامة على إحدى ضفاف النيل، يجتمع فيها يوميا مجموعة من الأصدقاء من الجنسين يثرثرون في أمور حياتهم والهموم التي يرونها في المجتمع، وثرثرتهم في العوامة عبثية بامتياز، ضبابية غير واضحة، مهلهلة ينتقلون فيها من موضوع إلى آخر، إلى آخر، بسرعة وتخبط.



«هل عند الصحافة من أخبار جديدة، فأومأ علي بذقنه نحو ليلى زيدان قائلا عند وزارة الخارجية، لكني سمعت أنباء مذهلة حقا، فقال أنيس ساخر: لا توجعوا رؤوسنا أكثر مما نسمع، لكن ها هي ذي الدنيا باقية كما كانت ولا شيء يحدث على الإطلاق».



هؤلاء الأصدقاء مجموعة من المتعلمين، منهم الموظف والأديب والمحامي والممثل، وقد اكتفوا بعالم العوامة الوهمي، ورفضوا الخروج منه، فنجد أنيس زكى بطل الرواية، موظف بوزارة الصحة، التحق بكلية الطب ولم يكمل دراسته، ماتت زوجته وطفلته في يوم واحد، وقد اعتاد تدخين الحشيش، وكان بمثابة كبير الجلسة وقائدها، وقد استخدمه نجيب محفوظ في الرواية كمعلق خفى على الأحداث أو صوت سردي مساعد.

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كذلك الحال مع الضيفة الجديدة على "الشلة" وهي سارة بهجت الصحفية التي انضمت إلى تلك الصحبة تطفلا في معرفة عالمهم عن قرب، ولأنها تهوى الكتابة المسرحية كانت تستخدم شخصياتهم في عمل مسرحي، وهو ما انكشف لاحقا.

أثناء سكونهم اليومي داخل العوامة، حدثت أكثر من حادثة، وكلهم ذو أهمية كبيرة، بطبيعة الحال يجب الالتفات إليهم والاعتبار، منها حادثة انتحار سيدة من برج سكني لخيانة حبيبها لها، وغرق عوامة بجوار عوامتهم التي يقيمون فيها، لكن تلك الحوادث لم تحرك فيهم ساكنا ومرت مرور الكرام، وظلوا في مبعد عن المجتمع.



«السفينة تسير دون حاجة إلى رأينا ومعاونتنا، وأن التفكير بعد ذلك لن يجدي نفعا، وربما جر وراءه الكدر وضغط الدم».

ظلت شخصيات الرواية خانعة لا تريد مواجهة الخارج «الحقيقة» حتى خرجوا أول مرة في نهاية الرواية، وقرروا التنزه بسيارة لهم، وصدموا أحد العابرين بقوة، فسقط قتيلا، وكانت هذه أول مواجهة لمشكلة تقابلهم بعد دخولهم عالم العوامة.



«وقال أنيس زكي: مادامت الجوزة دائرة فماذا يهمكم، فرمقه خالد بإعجاب قائلا: خدوا الحكمة من أفواه المساطيل».



كانت ردة أفعالهم عن هذه الجريمة معبرة تماما عن أسلوب حياتهم، فكانوا جبناء، هاربين من الحقيقية، تخلى كل فرد عن المسؤولية وألقاها على الآخر، وعاشوا أيامهم التالية في قلق وحيرة وتردد، واختلاف في الرأي أيبلغون عن الجريمة أم يعلنون هزيمتهم.