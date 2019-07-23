فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

ثرثرة فوق النيل.. العزلة في عالم الكيف

في عوامة فوق النيل مليئة بالثرثرة وجلسات المخدرات والهرطقة، أبدع نجيب محفوظ في تصوير حال الناس في فترة زمنية معينة، الذين أعلنوا انعزالهم واكتفوا بعالمهم الوهمي
تحرير:كريم محجوب ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
كان لحركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 بالغ الأثر على المجتمع المصري بقطاعاته المختلفة، ومكوناته السياسية والاقتصادية والفنية والثقافية، وبطبيعة الحال كان هناك مردود ناتج عن هذا التأثير، في جوانب مختلفة بالشارع المصري. وبين مؤيد ومعارض أو محايد، ظهر هذا الانعكاس في الجانب الأدبي والثقافي جليا بصورتيه السلبية أو الإيجابية، على الأعمال الإبداعية لكتاب هذا الجيل، وكل بالطريقة التي اختارها، أو بالعين التي رأى بها هذا التأثير، فعبر عنه في شعره أو روايته أو قصته.
لا يخفى على الجميع أن الحريات العامة بعد فترة ثورة يوليو كانت مقيدة لأسباب واعتبارات ما، وفق آراء المعارضين لها والمؤيدين، وحتى باعتراف رموز السطلة وقتها. اقرأ أيضا: قصة «الحاج قطة».. جنون السلطة عند يوسف السباعي لكن لا يمكن إنكار أن هذه الفترة أخرجت لنا كتابا بارعين، أجادوا فن المراوغة،
اقرأ المزيد
توفيق-الحكيم

مسرح توفيق الحكيم.. ألهم الضباط الأحرار للقيام بثورة

في أقصى الشمال هناك في الإسكندرية، ولد الأديب توفيق الحكيم، في 9 أكتوبر 1899 بالإسكندرية، لأب قاض من ملاك الأراضي، وأم من أصول تركية، عاش أيام طفولته في عزبة والده بالبحيرة، لذا التحق بمدرسة دمنهور الابتدائية، ثم الإعدادية، وسافر إلى القاهرة لدراسة المرحلة الثانوية فى مدرسة محمد على، ليعيش تحت رعاية أعمامه بالسيدة زينب، وهناك زاد حبه للأدب والموسيقى، وفي عام 1919 اشترك فى المظاهرات وقبض عليه بتهمة التآمر، ثم أفرجت عنه السلطات، درس الحقوق في الجامعة وتخرج عام 1925، ثم سافر إلى فرنسا ليُكمل دراسته، وعاد بعد 3 سنوات دون الحصول على شهادة.
يوسف-السباعى

قصة «الحاج قطة».. جنون السلطة عند يوسف السباعي

في عام 1917 بحارة الروم بالدرب الأحمر، ولد يوسف محمد محمد عبدالوهاب السباعي، من عائلة أدبية تهوى الثقافة وتمتهنها فوالده محمد السباعي أحد المساهمين في ريادة النهضة الأدبية الحديثة في مصر، حيث كان متعمقا في الآداب العربية شعرها ونثرها وفي الفلسفات الأوروبية الحديثة. علاقة الأب بالأدب هي التي مهدت الطريق أمام الطفل الصغير لكي يصبح الكاتب الكبير ووزير الثقافة الأسبق في مصر، يوسف السباعي، أو كما لقبه كبار الكتاب وقتها بـ"فارس الرومانسية" و"جبرتي العصر".
نجوم-الفن-وجمال-مبارك-في-عزاء-زوجة-الكاتب-الصحفي-إبراهيم-سعدة‎ (8)

نجوم الفن والمجتمع في عزاء زوجة إبراهيم سعدة

أقيم مساء اليوم الأحد، عزاء زوجة الكتاب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، في مسجد عمر مكرم، بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع، في مقدمتهم أحمد السقا ومنى الشاذلي ولميس الحديدي، ودينا وإلهام شاهين، وليلى علوي، وفريد الديب، وجمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.. وتوفيت نادين روبن بولي، 65 سنة، سويسرية الجنسية، أثناء السباحة بالساحل الشمالي، وكشفت نيفين سعدة، أن والدتها تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة قبل غرقها في الساحل الشمالي.
اقرأ المزيد من الأخبار
نجيب-محفوظ

ابنة نجيب محفوظ تكشف حقيقة فقدان مقتنيات والدها

نفت أم كلثوم، ابنة الأديب الراحل نجيب محفوظ، أن تكون أدلت بأي تصريحات تشير إلى فُقدان عدد من المقتنيات التي أهدتها أسرة أديب نوبل إلى وزارة الثقافة من أجل إنشاء متحف الأديب العالمي أو أن تكون مستاءة من المتحف الذي تم افتتاحه مؤخرا، موضحة أنها لم تتحدث عن ضياع المقتنيات الخاصة بوالدها، مضيفة أن ما تردد حول غضبها بسبب ضياع عدد من المقتنيات الخاصة بوالدها غير صحيح، وشددت على أنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، وقالت: "أنا أهديت الوزارة مقتنيات كثيرة جدًا تخُص والدي".
نجيب-محفوظ

«نبقة».. عالم الحارة عند نجيب محفوظ في القصة القصيرة

قدّم الأديب والروائي العالمي نجيب محفوظ قرابة الـ35 رواية صدر أولها "عبث الأقدار" في عام 1938، ثم توالى فيضه الإبداعي الروائي بصفة مستمرة حتى عام 1988 بصدور آخر رواياته "قشتمر"، لم يتوقف بين هذين التاريخين سوى في فترة ثورة 1952 وأعقابها. أعطى نجيب محفوظ للرواية ما لم يعطه لأي نوع أدبي آخر رغم أنه بدأ مراحل كتاباته الأولى بالمقالات الفلسفية التي شرع في كتاباتها وهو طالب في المرحلة الثانوية، ثم القصص القصيرة التي توجه إليها في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، إلا أن علاقته بالرواية كانت تحمل طابعا آخر.
ندوة-وتوقيع-كتاب-يوسف-زيدان-فى-معرض-الكتاب (2)

يوسف زيدان يهاجم «أرطغرل»: كذب وتلفيق تاريخي

أثار احتفاء المشاهدين بمسلسل «أرطغرل» التركي، حفيظة الكاتب يوسف زيدان، إذ رأى أنه «مجرد حلقة جديدة من حلقات التآمر السلطوي المفضوح على عقول العرب والمسلمين»، وذلك عبر منشور له على "فيسبوك" قال فيه: «مسلسل أرطغرل الذي تم إنفاق ميزانية هائلة على إنتاجه كذب وتلفيق تاريخي وخرافات، والهدف المعتاد تمجيد القتلة والسفاحين في تراثنا، لتمهيد الذهنية المعاصرة لقبول حكم القتلة والسفاحين المعاصرين، وأما من أراد معرفة شخصية أرطغرل وجماعته، فعليه أن ينظر مثلا للوقائع الفعلية التي ذكرها ابن بطوطة بحياد، في كتابه الشهير (الرحلة تحفة النُّظار)".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org