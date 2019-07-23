السيطرة على حريق بمصنع لإنتاج «الخراطيم» بأبو النمرس

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

حريق- أرشيفية

نجحت جهود الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق نشب في مخزن لصناعة خراطيم الكهرباء بمنطقة شبرامنت بمركز أبو النمرس، دون وقوع إصابات أو وفيات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وحصر التلفيات، في الوقت الذي تم الدفع فيه بنحو 8 سيارات إطفاء، خشية تفاقمه وامتداده لباقي العقارات والمباني المجاورة، كما تم الاستعانة بخزانات المياه ذات السعة الكبيرة وكذا السلالم الهيدروليكية، للسيطرة على الحريق الذي اندلع عصر اليوم الثلاثاء.

نشب الحريق داخل مصنع لصناعة خراطيم الكهرباء، وتم السيطرة عليه بواسطة الإطفاء المباشر، دون وقوع وفيات أو مصابين. وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، اليوم الثلاثاء، بلاغا من الأهالي بمنطقة أبو النمرس، يفيد باندلاع حريق هائل في أحد المصانع، قبل أن يتم الدفع بسيارات إطفاء من مرفق مطافي الجيزة. تبين من الفحص