جريمة

السيطرة على حريق بمصنع لإنتاج «الخراطيم» بأبو النمرس

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م
حريق- أرشيفية
حريق- أرشيفية
نجحت جهود الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق نشب في مخزن لصناعة خراطيم الكهرباء بمنطقة شبرامنت بمركز أبو النمرس، دون وقوع إصابات أو وفيات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وحصر التلفيات، في الوقت الذي تم الدفع فيه بنحو 8 سيارات إطفاء، خشية تفاقمه وامتداده لباقي العقارات والمباني المجاورة، كما تم الاستعانة بخزانات المياه ذات السعة الكبيرة وكذا السلالم الهيدروليكية، للسيطرة على الحريق الذي اندلع عصر اليوم الثلاثاء.
نشب الحريق داخل مصنع لصناعة خراطيم الكهرباء، وتم السيطرة عليه بواسطة الإطفاء المباشر، دون وقوع وفيات أو مصابين. وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، اليوم الثلاثاء، بلاغا من الأهالي بمنطقة أبو النمرس، يفيد باندلاع حريق هائل في أحد المصانع، قبل أن يتم الدفع بسيارات إطفاء من مرفق مطافي الجيزة. تبين من الفحص
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الإفراج عن 1563 سجينا بمناسبة ذكرى يوليو وعيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1563 سجينًا، تنفيذًا لقرار العفو الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى المبارك، وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أنه تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 315 لسنة 2019 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بالعيد 67 لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك، عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
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قتيل و12 مصابا في حادث على طريق «مطروح- سيوة»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص بالكيلو 10 على طريق "مطروح- سيوة" الصحراوي، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سيوة المركزي لإجراء الإسعافات اللازمة لهم. وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، أن مستشفى سيوة المركزي استقبل 13 شخصا بينهم حالة وفاة، أثر حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص على طريق سيوة الصحراوي، تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، وحول 4 حالات لمستشفى مطروح العام وخروج باقي الحالات بعد تحسن صحتهم.
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ضحية العرفي.. قصة طفلة تزوجت مرتين وأنجبت واغتصبت في الشرقية

«زواج الأطفال».. باتت العبارة بمثابة عنوان لأزمة وظاهرة جديدة بدأت تطفو على سطح الأحداث رويدًا رويدًا، بل وتتخطى في تبعياتها زواج القاصرات، في ظل انعدام تام لأي دور رقابي من شأنه أن يساهم في تطبيق القانون، والذي يُجرم وبشدة زواج الأطفال والقاصرات قبل بلوغهن الثامنة عشرة من العمر، خوفًا من اختلاط الأنساب وما تشهده الشوارع من رضع وأطفال يلقون بقارعة الطرقات لا يُعرف لهم نسب أو أهل، لتكون المُحصلة أزمة جديدة تزيد العبء على الدولة وكاهلها دون وازع أو رادع.
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بعد 48 ساعة.. القبض على قاتل لواء بالمعاش في فيصل

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة مقتل بالمعاش بمنطقة فيصل حيث تم تحديد هوية المتهم بارتكاب الواقعة وكشف ملابسات الحادث، وتبين أنه يدعى "محمد"30 عاما، سائق توكتوك وكان يعمل حارسا للعقار الذي يقيم فيه المجني عليه وتركه منذ فترة، وبعد استصدار إذن من النيابة تم ضبطه في أحد الأكمنة واقتياده إلى القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع السرقة حيث توجه يوم الواقعة إلى شقة المجني عليه وضربه بألة حالة على رأسه وقام بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول وفر هاربا من مسرح الجريمة.
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حريق يلتهم مجزرا آليا قبل افتتاحه بشلاتين (صور)

نشب حريق ضخم في المجزر الآلى الجديد قبل تشغيله، اليوم السبت، بمدينة شلاتين، جنوب البحر الأحمر؛ ما أدى إلى التهام أغلب أجزاء المجزر. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف حشيش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في المجزر الآلى الجديد، وعلى الفور وجه بالدفع بأكبر عدد من سيارات الدفاع المدني والإسعاف للسيطرة على الحريق، إذ تواصل قوات الدفاع المدني مكافحة النيران حتى الآن. والجدير بالذكر أنه يعد أكبر مجزر آلي للجمال والماشية، كما يعد الأول من نوعه في مدن الجنوب، بتكلفة 120 مليون جنيه.
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جثة ومصابون وخسائر فادحة| حريق الـ180 دقيقة بأكتوبر

أدخنة تتصاعد، لهيب النيران يلوح في الأفق، حالة من الذعر انتابت العاملين في منشآت ومصانع المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، الأمر يُنذر بكارثة محققة، دقائق معدودة تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية ما بين رجال إطفاء بزيهم المعروف وقوات شرطة بالزي الميري يترأسهم مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر اللواء رمزي بسيوني الذي بدت عليه ملامح الصرامة والحزم الشديدين لاسيما تأزم الموقف وخطورة امتداد النيران إلى باقي المنشآت المجاورة لموقع الحريق.
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الحماية المدنية تبحث عن سيدة وآخر أسفل عقار إمبابة

واصلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، جهودها لإزالة أنقاض عقار إمبابة المنهار، واستعانت بمعدات وآلات هندسية ثقيلة، عبارة عن حفارات، لمساعدتها في سرعة إزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين، عقب انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بحارة مسجد الرحمة، بجوار سور المطار الجديد بميدان مدينة الأمل، بمنطقة إمبابة، نتجت عنه وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين، وتوصلت التحريات الأولية إلى وجود سيدة ومواطن آخر أسفل الأنقاض، يبحث عنهما رجال الإطفاء، بينما فرض رجال المرور كردونًا حول العقار لمنع وصول المواطنين إليه.
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محلات وسيارة متفحمة.. آخر ما تبقى من «حريق الهرم»

يسابق رجال الحماية المدنية الوقت للانتهاء من عملية التبريد بموقع حريق هائل اندلع صباح اليوم الجمعة بمعرض ملابس "سنتر" وملاهي لألعاب الأطفال بشارع العريش في منطقة الهرم الواقعة في قطاع الغرب؛ حرصا على عدم تجدد الحريق مرة أخرى، كما وجه مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بترك سيارة إطفاء بمكان الواقعة؛ لمراقبة الأوضاع والتدخل حال حدوث أي أمور طارئة، لا سيما مع طقس حار مصحوب بارتفاع في درجات الحرارة وسط مخاوف من تجدد اشتعال النيران بسبب حالة الطقس.
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