رياضة

أبو ريدة يفاوض «الفيفا» لتشكيل لجنة لإدارة الجبلاية

تحرير:أحمد بركات ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
كشف مصدر باتحاد الكرة أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية السابق، يفاوض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، للحصول على موافقة الفيفا برئاسة جياني أنفانتينو لتشكيل لجنة خماسية تشارك في إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث قال المصدر إن أشرف صبحي وزير الرياضة استقر على أحمد عبدالله رئيس لجنة الملاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي نظمتها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضى والتي انتهت يوم الجمعة الماضي الموافق 19 من شهر يوليو الجاري ومحمد فضل نجم الأهلي السابق للانضمام لهذه اللجنة.
وكان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، وجهازه المعاون بعد الخروج المهين للمنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 من كاس الأمم الإفريقية 2019، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته
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رينارد يفجر مفاجأة بعد الاستقالة من تدريب المغرب

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تعليق مثير من تركي آل الشيخ على صورته مع أبو ريدة

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي السابق صورة تجمعه بهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى محمد جمال العاصي المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز، حيث علق آل الشيخ على الصورة: "شرفني في مكاني المتواضع أخي هاني أبوريدة... أقوى شخصية عربية في الفيفا... أهنيك على التنظيم الرائع للبطولة.
هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

هاني أبو ريدة يقرر ملاحقة المتجاوزين في القضاء

أصدر هاني أبو ريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بيانًا رسميًّا مساء اليوم الأحد، ردًّا منه على الأحداث التي جرت في الفترة الأخيرة، عقب تقديم استقالته من رئاسة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، بسبب توديع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الستة عشر والسقوط على يد منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد. وتوج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد في البطولة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.
اتحاد-الكرة

أول خطوة رسمية لتشكيل لجنة تدير اتحاد الكرة

أرسل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد الدولي (الفيفا)، لطلب الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة تدير شؤون الجبلاية لحين إجراء الانتخابات، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتنتهي يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، وعلم «التحرير»، أن اتحاد الكرة ينتظر رد الفيفا بعدما تم إرسال الخطاب لعدم الإخلال باللوائح وعدم تعيين لجنة دون علم «الفيفا».
اتحاد-الكرة

شرط وحيد لتشكيل لجنة مؤقتة تدير اتحاد الكرة

علمت «التحرير»، الشرط الوحيد لتشكيل لجنة مؤقتة تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، وبحسب المصادر، لـ«التحرير»، فان تشكيل لجنة يتوقف على طلب اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، على أن يكون دور اللجنة استشاريا فقط. ويعد سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة هو القائم بأعمال رئيس المجلس بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد.
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