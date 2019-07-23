أبو ريدة يفاوض «الفيفا» لتشكيل لجنة لإدارة الجبلاية

تحرير:أحمد بركات ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

هاني أبو ريدة

كشف مصدر باتحاد الكرة أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية السابق، يفاوض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، للحصول على موافقة الفيفا برئاسة جياني أنفانتينو لتشكيل لجنة خماسية تشارك في إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث قال المصدر إن أشرف صبحي وزير الرياضة استقر على أحمد عبدالله رئيس لجنة الملاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي نظمتها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضى والتي انتهت يوم الجمعة الماضي الموافق 19 من شهر يوليو الجاري ومحمد فضل نجم الأهلي السابق للانضمام لهذه اللجنة.

وكان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، وجهازه المعاون بعد الخروج المهين للمنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 من كاس الأمم الإفريقية 2019، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته