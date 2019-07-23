جريمة

الإفراج عن 1563 سجينا بمناسبة ذكرى يوليو وعيد الأضحى

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م
أهالي ينتظرون أبنائهم المحبوسين- أرشيفية
أهالي ينتظرون أبنائهم المحبوسين- أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1563 سجينًا، تنفيذًا لقرار العفو الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى المبارك، وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أنه تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 315 لسنة 2019 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بالعيد 67 لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك، عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وأضاف بيان الداخلية أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق قرار العفو عن باقي العقوبة على 1250 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، في الوقت الذي باشرت فيه اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 313 نزيلاً إفراجًا شرطيًا. وعقدت مصلحة السجون
اقرأ المزيد
حريق-فى-المنصورة

السيطرة على حريق بمصنع لإنتاج «الخراطيم» بأبو النمرس

نجحت جهود الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق نشب في مخزن لصناعة خراطيم الكهرباء بمنطقة شبرامنت بمركز أبو النمرس، دون وقوع إصابات أو وفيات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وحصر التلفيات، في الوقت الذي تم الدفع فيه بنحو 8 سيارات إطفاء، خشية تفاقمه وامتداده لباقي العقارات والمباني المجاورة، كما تم الاستعانة بخزانات المياه ذات السعة الكبيرة وكذا السلالم الهيدروليكية، للسيطرة على الحريق الذي اندلع عصر اليوم الثلاثاء.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (4)

قتيل و12 مصابا في حادث على طريق «مطروح- سيوة»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص بالكيلو 10 على طريق "مطروح- سيوة" الصحراوي، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سيوة المركزي لإجراء الإسعافات اللازمة لهم. وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، أن مستشفى سيوة المركزي استقبل 13 شخصا بينهم حالة وفاة، أثر حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص على طريق سيوة الصحراوي، تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، وحول 4 حالات لمستشفى مطروح العام وخروج باقي الحالات بعد تحسن صحتهم.
زواج-القاصرات

ضحية العرفي.. قصة طفلة تزوجت مرتين وأنجبت واغتصبت في الشرقية

«زواج الأطفال».. باتت العبارة بمثابة عنوان لأزمة وظاهرة جديدة بدأت تطفو على سطح الأحداث رويدًا رويدًا، بل وتتخطى في تبعياتها زواج القاصرات، في ظل انعدام تام لأي دور رقابي من شأنه أن يساهم في تطبيق القانون، والذي يُجرم وبشدة زواج الأطفال والقاصرات قبل بلوغهن الثامنة عشرة من العمر، خوفًا من اختلاط الأنساب وما تشهده الشوارع من رضع وأطفال يلقون بقارعة الطرقات لا يُعرف لهم نسب أو أهل، لتكون المُحصلة أزمة جديدة تزيد العبء على الدولة وكاهلها دون وازع أو رادع.
القبض-على-متهم

بعد 48 ساعة.. القبض على قاتل لواء بالمعاش في فيصل

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة مقتل بالمعاش بمنطقة فيصل حيث تم تحديد هوية المتهم بارتكاب الواقعة وكشف ملابسات الحادث، وتبين أنه يدعى "محمد"30 عاما، سائق توكتوك وكان يعمل حارسا للعقار الذي يقيم فيه المجني عليه وتركه منذ فترة، وبعد استصدار إذن من النيابة تم ضبطه في أحد الأكمنة واقتياده إلى القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع السرقة حيث توجه يوم الواقعة إلى شقة المجني عليه وضربه بألة حالة على رأسه وقام بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول وفر هاربا من مسرح الجريمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مبادرة-كلنا-واحد-في-الجيزة (1)

الداخلية تطلق حملة جديدة لـ«كلنا واحد» لضبط الأسواق

أطلقت وزارة الداخلية حملة «كلنا واحد» واعتمدت مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.. حيث قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بعقد عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية لإطلاق المرحلة الثامنة لمبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد (690) فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وقد تقرر إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة شهر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
احدث طرق التهريب في المطارات (8)

«ملوخية وبط وتعابين».. أغرب المضبوطات في المطارات

«ثعابين سامة وحرباء وملوخية وبط وخصلات شعر»، تعتبر من أغرب المضبوطات التي سقطت في قبضة أجهزة الأمن بالمطارات خلال الأشهر القليلة الماضية، فبالأمس، عثر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، على ثعابين سامة بحوزة راكب مصري قادم من تايلاند، أخفاها داخل أكياس من القماش، في محاولة لتهريبها، إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون ذلك، خلال إنهاء إجراءات الوصول على متن طائرة قادمة من بانكوك، بعدما اشتبه رجال الجمارك فيه وسط الزحام، قبل أن تعثر أجهزة الأمن على 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس قديمة، عثر بداخلها على 96 ثعبانا ساما وحرباء.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

النيابة تُصرح بدفن جثث «تصادم الثورة» في مصر الجديدة

أجرت نيابة مصر الجديدة، معاينة لموقع حادث التصادم الذي وقع بشارع الثورة، اليوم الثلاثاء، ونتج عنه مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين، وقررت النيابة العامة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، التحفظ على السيارتين، وانتداب المعمل الجنائي لفحصهما، فيما صرحت بدفن جثث المتوفين جراء الحادث، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، في ضوء ما تبلغ لأجهزة الأمن جراء تلقيها إخطار بالحادث.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

سيارة نقل تقتحم مبنى النجدة بـ«الصحراوي» ومصرع ضابط

لقى ضابط بمديرية أمن الجيزة، مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة نقل بمبنى تابع لشرطة النجدة الواقع بطريق الإسكندرية الصحراوي، قبيل محطة تحصيل الرسوم بنطاق محافظة الجيزة، فيما تم نقل جثة الضابط إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن جثة المتوفى بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، فيما انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، لرفع آثار التصادم، في الوقت الذي تم التحفظ فيه على السائق المتسبب في الحادث.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org