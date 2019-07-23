الإفراج عن 1563 سجينا بمناسبة ذكرى يوليو وعيد الأضحى

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م

أهالي ينتظرون أبنائهم المحبوسين- أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1563 سجينًا، تنفيذًا لقرار العفو الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى المبارك، وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أنه تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 315 لسنة 2019 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بالعيد 67 لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك، عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وأضاف بيان الداخلية أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق قرار العفو عن باقي العقوبة على 1250 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، في الوقت الذي باشرت فيه اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 313 نزيلاً إفراجًا شرطيًا. وعقدت مصلحة السجون