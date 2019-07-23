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تكريم مصطفى خاطر في مهرجان همسة للآداب والفنون

تحرير:التحرير ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون، تكريم الفنان مصطفى خاطر، ومنحه جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "طلقة حظ"، ضمن تكريمات المهرجان في دورته السابعة . جاء ذلك بعد اجتماع لجنة تحكيم المهرجان، و التي تضم كلا من الفنانة مادلين طبر، الرئيس الشرفي للمهرجان، والمخرج عادل عوض، رئيس اللجنة، والناقد سيد ابراهيم سلام، والإعلامي سمير فقيه، والأستاذة ميرفت عمر، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصرى، ومريم فتحي الحصرى، ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصري.
يذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير "محمود ياسين"، وسيقام يوم 4 سبتمبر المقبل في المسرح الكبير بدار الأوبرا. ويقضي خاطر حاليًا فترة الإجازة مع أسرته في أحد المناطق الساحلية، حيث شارك من هناك مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".  "طلقة حظ" عمل من تأليف إيهاب
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مصطفى-حجاج (2)

«آه يا حنان»لحجاج.. السمك بيحب اللمون وبيعشق الطحينة

طرح المطرب مصطفى حجاج أولى أغنيات ألبومه الجديد "هتزهزه"، والتي تحمل اسم "آه يا حنان"، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة للألبوم على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب". وتقول كلمات الأغنية: "آه يا حنان، السمك بيحب اللمون وبيعشق الطحينة.. قالتلي حالتك بتسوء.. بتسوء بتسوء ومعاها رخصة"، وجاءت موسيقى الأغنية جيدة، ومناسبة لصوت حجاج، لكن المؤدي الذي يردد جملة "آه يا حنان" لم يكن موفقًا، فبدى غريبًا على الأغنية، وهو ما لاحظه الكثيرون، حيث اقترح الجمهور على حجاج إعادة طرحها بدون هذا المقطع، إلى جانب اعتماده على "القلش"، واستخدام كلمات "خفيفة".
حضرة-المتهم-ابى (2)

«حضرة المتهم أبي»: بكاء مديحة حمدي بعد ضرب نور لها

«حقك على عينى يا ابنى يا نور عينى.. لجل الوفا بدينى لك عندى بعض كلام.. حقك على عينى يا ابنى يا نور عينى.. أنا كنت وحداني والدنيا واخداني.. عايز ونيس تانى يقاسمني فى الأحلام.. غريب وانا فى بلدى جبتك تكون سندي.. إنصفني يا ولدى اصبر على الأيام.. حقك على عيني يا ابنى يا نور عيني.. لجل الوفا بديني لك عندي بعض كلام».. كلمات كتبها الشاعر أحمد فؤاد نجم ولحنها الموسيقار ياسر عبد الرحمن وغناها مدحت صالح، وبمجرد سماعها نتذكر سريعًا الظلم الذي وقع على عبد الحميد دراز ونجله أحمد بمسلسل «حضرة المتهم أبي» الذي لمس قلوب المشاهدين.
فاروق-الفيشاوي

المهرجان القومي للمسرح يكرم فاروق الفيشاوي

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز في دورته الثانية عشرة، النجم الكبير فاروق الفيشاوي، وسيعلن المهرجان قريبا عن بقية أسماء المكرمين في الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 17 أغسطس. وعبر أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري عن تمنيهم الشفاء العاجل للفنان الكبير فاروق الفيشاوي بعدما كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة ودخل في حالة صحية حرجة للغاية، حسبما أكد نجله الفنان أحمد الفيشاوي الذي يرافقه في المنزل مع والدته الفنانة سمية الألفي، بعدما غادر المستشفى خلال الساعات الماضية.
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احمد-فهمى-هنا-الزاهد

هنا الزاهد: لم أمثل مع أحمد فهمي لأنه خطيبي

صرحت الفنانة هنا الزاهد، اليوم الجمعة، بأنها لم تشارك الفنان أحمد فهمي، بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض في رمضان المنقضي، لأنه خطيبها، وتجمعهما علاقة عاطفية، ولكن لأن العمل أعجبها. وأضافت، في تصريحات صحفية: "قبل اختياري لمشاركة أحمد بطولة الواد سيد الشحات، كان لدي خمسة عروض كلها بطولة مع نجوم من صف أول كأحمد، ولم أختر أحمد لما تجمعني به من علاقة عاطفية، بقدر ما اخترت مشاركته العمل لإعجابي به كفنان وممثل مبدع، وما قدمه من أعمال يثبت ذلك، ولا أظن أن ارتباطنا كان السبب الرئيسي في ظهورنا معًا".
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رباعي «مسرح مصر» أبطال لفيلم «خالد بن الوليد»

يستعد المخرج سامح عبد العزيز لفيلم جديد تعاقد عليه الأيام الماضية، يحمل عنوان "خالد بن الوليد"، ويقوم ببطولته نجوم فرقة "مسرح مصر": مصطفى خاطر وعلي ربيع وكريم عفيفي ومحمد عبد الرحمن، حيث تم التعاقد معهم على بطولة الفيلم خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن ينطلق التصوير بعد انتهاء التعاقدات مع باقي فريق العمل وانتهاء مخرج الفيلم من معاينة أماكن التصوير عقب عودته من برشلونة، حيث يقضي إجازته الصيفية، والفيلم يقوم بكتابته كل من المؤلف أمين جمال ومحمد محرز.
داليا-مصطفى

وفاة والدة الفنانة داليا مصطفى بعد صراع مع المرض

أعلن الحساب الرسمي للفنانة داليا مصطفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وفاة والدتها، صباح اليوم الجمعة، حيث شيع جثمانها من مسجد الحصرى فى أكتوبر. وجاء في الحساب: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنانة داليا مصطفى اليوم، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد، نسألكم الدعاء للمغفور لها بإذن الله". وقبل 4 أيام، كشفت "داليا" عبر حسابها على "إنستجرام"، عن حالة والدتها التي تعرضت لوعكة صحية صعبة، وطلبت من جمهورها أن يدعو لها بالشفاء.
على-ربيع (2)

علي ربيع: لن نواصل تقديم «مسرح مصر» في هذه الحالة

علق الفنان علي ربيع، على تصريح الفنان أشرف عبدالباقي بشأن تقديم موسم سابع وأخير من مسرح مصر خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن عبدالباقي عقد اجتماعًا مع فرقة "مسرح مصر"، وطالبهم بالتركيز كي يخرج الموسم بشكل لائق. وكشف ربيع، أن عبدالباقي قال إن الموسم الجديد سيكون الأخير "في حال عدم تحقيق نجاح يوازي ما حصدته المواسم السابقة"، معقبًا: "لو لدينا نصوص مسرحيات على نفس المستوى الذي نقدمه، فأعتقد أنه لن يوقف أحد المسرح، ولا حقيقة لما يردده البعض بشأن أن مسرح مصر لم يعد يتسع لنجومه".
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