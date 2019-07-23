تكريم مصطفى خاطر في مهرجان همسة للآداب والفنون

تحرير:التحرير ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

مصطفى خاطر

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون، تكريم الفنان مصطفى خاطر، ومنحه جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "طلقة حظ"، ضمن تكريمات المهرجان في دورته السابعة . جاء ذلك بعد اجتماع لجنة تحكيم المهرجان، و التي تضم كلا من الفنانة مادلين طبر، الرئيس الشرفي للمهرجان، والمخرج عادل عوض، رئيس اللجنة، والناقد سيد ابراهيم سلام، والإعلامي سمير فقيه، والأستاذة ميرفت عمر، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصرى، ومريم فتحي الحصرى، ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصري.

يذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير "محمود ياسين"، وسيقام يوم 4 سبتمبر المقبل في المسرح الكبير بدار الأوبرا. ويقضي خاطر حاليًا فترة الإجازة مع أسرته في أحد المناطق الساحلية، حيث شارك من هناك مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". "طلقة حظ" عمل من تأليف إيهاب