علاء خالد

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

"مونوبولي"، كانت واحدة من الألعاب التي ملأت ثغرات الطفولة، وأوقاتها المملة. كنا نجتمع، نحن أصدقاء الشارع، في بيت بطرس، صديقنا، الذي كان له السبق في إدخال هذه اللعبة إلى شلتنا، للمرة الأولى نلمس أوراقا نقدية تتعدى القروش التي كنا نحصل عليها كمصروف، قبضنا بقوة وحرص وبذخ، على الجنيه والخمسة والعشرة والمائة والخمسمائة والألف.

أرقام تتعدى سقف طموحنا في ذلك الوقت، الذي كان أعلى سقف فيه أن تكسب شهادة استثمار البنك الأهلي وقيمتها خمسة آلاف جنيه، كان التحول وقتها يقوم على خمسة آلاف جنيه، وكانت الأهالي تستخدم أسماءنا، كشفاعة أمام الله، وتشتري لنا شهادات، حتى تأتي يد بابانويل البنك ليلا، وتسحب إحدى هذه الأرقام. *** كانت اللعبة

أرقام تتعدى سقف طموحنا في ذلك الوقت، الذي كان أعلى سقف فيه أن تكسب شهادة استثمار البنك الأهلي وقيمتها خمسة آلاف جنيه، كان التحول وقتها يقوم على خمسة آلاف جنيه، وكانت الأهالي تستخدم أسماءنا، كشفاعة أمام الله، وتشتري لنا شهادات، حتى تأتي يد بابانويل البنك ليلا، وتسحب إحدى هذه الأرقام.

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كانت اللعبة تسهتلك ساعات طويلة، نبدؤها ظهرا، وتنتهي بعد الغروب، خلال هذه الساعات تدور دورة الزمن دورة كاملة، نتأرجح بين الغنى والفقر، نسارع بشراء البلدان الثرية والأحياء الراقية التى ستدر عائدا كبيرا عند المرور عليها من باقي أفراد اللعبة، كان من الممكن أن نبدد كل رصيدنا الذي منحنا إياه البنك في البداية كسلفة على شراء هذه الصفقات المميزة، ويمكن أن يزيد معها رصيد الاستدانة من البنك، حتى نفلس تماما، ونبدأ في دورة الفقد وبيع كل أملاكنا من جديد، لنبدأ بعدها دورة جديدة من بناء الثروة من الصفر.

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كان هناك ما يسمى "البنك"، ويقوم بإدارته أحد اللاعبين، ويعمل بالاستثمار أيضا من خلال الاستدانة منه، وقيامه باستئجار بعض الأماكن التي يحصِّل عليها رسوما، أو تظهر تلك الورقة الآمرة "ادفع للبنك كذا.."، فكان البنك بمثابة لاعب خفي إضافي لا يمثله سوى هذه النقود، بجانب هذه الحالة من الرجاء والمنح والقبض التي يتسم بها، وتتشكل من خلالها شخصيته في مخيلة اللاعبين، وهو الشيء الحقيقي في اللعبة، برغم كونها لعبة أطفال، فليس بها أي خيال، كون كل عناصرها حقيقية، ومستمدة من قوانين السوق، ولكن طفولتنا جعلتها خيالا، فمن صمم هذه اللعبة، كان يختبر فينا نزعة الاحتكار والتملك، والتي سميت باسمها اللعبة.

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كانت "مونوبولي" تتأرجح بين الثروة والحضيض، نشتري بلدانا غنية وبلدانا فقيرة، وأحياء ثرية وأحياء فقيرة، ومواقف سيارات، ومحطات بنزين، ومطارات، واستراحات، وهناجر تخريم طائرات، ومطارات، وأحيانا ندخل "السجن"، لو أمر قانون اللعبة بذلك، حتى بدون ارتكاب مخالفة، تتسع الحدود التي نسيطر عليها داخل خريطة اللعبة، وتتسع معها حدود وشبق الثروة، فيمكن أن تخسر كل هذه الثروة، وتصبح مدينا للآخرين وللبنك، فكان "السجن"، الذي كان وجوده غريبا بالنسبة لنا كأطفال، هو مرآة للعبة الثروة، أو وجهها الآخر، فكل هذا الثراء، أو الفقر، يقف السجن على حدودهما، ليضبط أي انحراف يلحق بأحدهما، كأن هذا السجن هو ضمير اللعبة.



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ساعات طوال نتأرجح فيها بين أحلام الثراء وكوابيس الفقر والخوف من السجن. كل هذا يحدث بشغف كامل وبكلل لا يتسرب له اليأس كأن الأمر حقيقة، وكأن كل هذه الأموال حقيقية وهي جزء من أحلام ثروة الطفولة، أو التي ستشكل علاقة هذا الطفل بالمال بعد ذلك، ولكن أي ثراء يتحقق، لم يكن مفاجئا، ولكن نتيجة جهد عصامي طويل في تجميع البلدان والأماكن الإستراتيجية والتفكير في عملية صرف الاموال بدقة.



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كنت أصدق جدا في هذه الأوراق النقدية، وأجتهد كي أقتني منها الكثير، وما تمثله من قوة كامنة في هذه الورقة وهذه الرقعة التي نجلس حولها كأنها العالم، ظلت علاقتي مع هذه الأوراق النقدية لها نكهة الطفولة، بعد أن خرجنا جميعا من اللعبة ودخلنا الحياة، شديدة الواقعية، أنظر للورقة النقدية في يدي، أنفصل عن زمني الحالي، يعود لي هذا الطفل، وأعود القهقرى لزمن اللعب، أرى النقود جزءا من لعبة ليست حقيقية إلا في زمن الطفولة، وبعدها نصدق بحقيقيتها، نتماهى مع اللعبة ونحن كبار، ولكن بعد أن فقدنا طفولتنا، فالتماهي مع كونها نقودا حقيقية وليست لعبة، انفصال عن قانون اللعبة، وفقد لهذا الطفل بداخلنا.

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لا أصدق بحقيقية النقود بأنها سلعة ضمن السلع، التي يتم تداولها، كما عرفها ماركس، أراها ليس لها قيمة إلا داخل لعبة "مونوبولي"، أما خارجها فهو إسراف في إسباغ الحقيقة على اللعبة، وهو ما نفعله نحن "الكبار" ونحن "الدول"، نسبغ الحقيقة على لعبة وأوراق مالية ليس لها قيمة مادية في الأصل، إلا في حدود المتعة واللعبة والتنافس على رقعة خيال، عندما تحول الخيال إلى حقيقة، دخلت النقود مرحلة السلعة عبر الدم والاحتكار والاستغلال.

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ما زالت تلازمني النكهة القديمة لطعم النقود، وأشعر وأنا كبير، بأني سربت فقط -أو الحياة وقوانين السوق سرَّبا- أحد أجزاء لعبة الطفولة، دون باقي أجزائها. انفصلت النقود وشاخت وصارت سلعة حقيقية، ولكن بدون سياقها الطفولي البريء، وحلم الثراء الذي بلا ثراء، فأشعر بنقص ما يعتور هذه الورقة النقدية التي في يدي، فالنقود عبارة عن لعبة ندفعها للأمام بقوة خيالنا الطفولي، ولكن في لعبة ليست فيها خيال، لذا تنكسر وتبهت في أيدينا في أي لحظة انتصار وحيازة لها تفوق قدرتنا على المتعة، رغم ذلك ظل بها أثر من أثر الطفولة الساحر، وهو هذا الجزء الخيالي المتمثل فيها، القوة الكامنة والقدرة على تحقيق الأحلام، وهو الجزء السحري والروحاني الذي لم ينفصل عنها.

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صاحب هذه اللعبة هو بطرس صديق الطفولة وجارنا في الحي، كان يعاني من شلل الأطفال، ويركب جهازا في قدمه اليمنى، ويسير مرتكزا على أحدنا، أو على الهواء، فكان الجلوس معه بالساعات إحدى تسلياته، وكانت والدته تشجعنا وتغرينا دوما على الذهاب واللعب معه، عندما كان يخلع الجهاز بمفاصله ووصلات الحديد والأربطة الجلدية التي تتخلله، تظهر قدمه الصغيرة العمياء، والتي لم تنمُ، وانسحبت منها الأعصاب، فانسابت وارتخت لأسفل، كقدم مسيح صغير مصلوب.

كان بطرس في خروجه من البيت لا يلعب، إنما يجلس على بسطات وعتبات بيوتنا، ويتفرج علينا ونحن نلعب الكرة وغيرها، فكان جلوسنا معه بالساعات في هذه اللعبة الشيقة هو الدين الذي ندفعه له بمحبة لقاء هذا الألم الذي يشعر به يوميا كلما شاهدنا نلعب ونجري ونلهو، وهو يقف، بيننا وبينه خط غير مرئي لا يتجاوزه.

كان كل ما يرتبط ببطرس يرتبط بالجلوس، والثبات على الأرض، فكانت هذه اللعبة مناسبة للجلوس بجانب الشغف والحركة والمغامرة والخيال، ولكن داخل عقولنا. "مونوبولي" تلخص مغامرة الطفولة، أما لعبة "الإستيميشن"، التي ظهرت بعد ذلك في مرحلة النضج، فقد كانت تبرز داخلنا هذا العقل الصافي المجرد الذي يحفظ مسارات الأرقام المخفية في أيدي اللاعبين وعلى الأرض، وتنقلاتها وتوقعاتها كأنك عامل في بورصة.

كان "بطرس" أحد جدران الذنب في طفولتنا.