بـ40 ألف جنيه.. أهم 5 سيارات شعبية مستعملة

حلم امتلاك سيارة يراود كثيرين طول الوقت، ولكن يظل اختيار سيارة مناسبة من حيث السعر والإمكانيات هو الأصعب. «التحرير» ترصد أكثر 5 سيارات مستعملة تستطيع الاعتماد عليها

تحرير:كريم ربيع ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

توجد آلاف السيارات المعروضة على مواقع البيع والشراء، والمتراصة على جانبي الطريق المؤدي إلى ساحة سوق السيارات المكدسة أيضا والمنتشرة بمحافظات مصر، يرغب أصحابها في بيعها، وفي المقابل هناك راغبون في شراء سيارة مستعملة، لكن الحيرة تغلب عليهم، بسبب كثرة الموديلات المعروضة، وارتفاع الأسعار، وزيادة سعر الوقود. نرصد في هذا التقرير أهم 5 سيارات مستعملة يمكنك الاعتماد عليها، وبأسعار في المتناول تبدأ من 40 ألف جنيه، منها «فورد سكورت، 128، فيات أونو، سوزوكي ماروتي، كيا برايد».

كيا برايد برايد التابعة لشركة كيا الكورية، تضم فئتين، الأولى 1100 CC هاتشباك -يطلق عليها العصفورة- بدون تكييف، والأخرى 1300 CC هاتشباك وسيدان -بشنطة- وتضم تكييفا. بدأ طرح أول موديل لها عام 1996 إلى 2005، واستمرت شركة كيا الكورية في تصنيعها حتى عام 2000، ثم انتقل خط الإنتاج لإيران لحساب شركة سايبا الإيرانية

كيا برايد

برايد التابعة لشركة كيا الكورية، تضم فئتين، الأولى 1100 CC هاتشباك -يطلق عليها العصفورة- بدون تكييف، والأخرى 1300 CC هاتشباك وسيدان -بشنطة- وتضم تكييفا. بدأ طرح أول موديل لها عام 1996 إلى 2005، واستمرت شركة كيا الكورية في تصنيعها حتى عام 2000، ثم انتقل خط الإنتاج لإيران لحساب شركة سايبا الإيرانية بنسبة تصل إلى 85%.

تعد برايد من أكثر السيارات الهاتشباك في هذه الفئة السعرية طلبًا في سوق المستعمل، نظرًا لكفاءتها وسمعتها الجيدة بين مُلاك السيارات، ويتراوح سعر الهاتشباك بين 35 و55 ألف جنيه، بينما تتراوح السيدان بين 50 و65 ألف جنيه.

فورد سكورت

من أهم وأفضل السيارات المستعملة في هذه الفئة السعرية على الإطلاق، فهي سيارة فارقة في تاريخ شركة فورد الأمريكية، وهي من أكبر 10 من مصنعي السيارات في العالم، وقدمت فورد سكورت على مدى سنوات طويلة، وتعد النسخة المحسنة من الجيل الخامس من السيارة، وقدمت في هذا الجيل من 1995 إلى 2000، وتحمل السيارة ذات الأبواب الأربعة شبكة تهوية جديدة تتوفر بخيارات عديدة في الشكل مثل الكرومي أو قرص العسل أو القضبان، كما تم تطوير مقصورة السيارة التي كانت قد بدأت تتقادم في العمر.

حملت السيارة 4 محركات بنزين سعة 1.4 لتر بقوة 71 و75 حصانا، محرك 1.6 و1.8 لتر، مع 3 محركات ديزل 1.8 لتر بقوة 70 و90 حصانا، وبالنسبة للنسخة القياسية من السيارة فتوفرت بعزم دوران 109 نيوتن. متر.

تتوفر فورد سكورت بوزن 1600 كيلوجرام، ويمكن للسيارة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة، في 14.6 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 169 كيلومترا في الساعة، وتحقق السيارة استهلاك وقود بواقع 8.7 لتر لكل 100 كيلومتر، كما تأتي بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات ونظام دفع أمامي، بينما يبلغ طول السيارة 4.290 متر وعرضها 1.679 متر مع ارتفاع بواقع 1.349 متر وقاعدة عجلات بطول 2.520 متر وخلوص أرضي 150 مم. كما بلغ وزن السيارة 1600 كيلوجرام.

رغم كل الإمكانيات السابقة وجودة الخامات المستخدمة في السيارة، فإنها تعاني من ظلم شديد في سوق السيارات المستعملة، ولهذا عدد من الأسباب أهمها سوء خدمة التوكيل السابق لها في مصر، كما أن ارتفاع أسعار بعض قطع الغيار وقلة انتشارها، كل تلك الأسباب أدت لتراجع الطلب عليها.

ويتراوح متوسط سعر فورد سكورت في سوق السيارات المستعملة بين 40 ألفا و55 ألف جنيه، ويختلف السعر بحسب الحالة وسعة الموتور والكماليات الموجودة بالسيارة.

سوزوكي ماروتي

إنها السيارة الصغيرة الأشهر في مصر، وعليها طلب جيد بين السيارات المستعملة، لأنها من السيارات المناسبة في الفئة السعرية والموديل، كما أنها سيارة عملية للمدن والطرق الداخلية وسهلة المناورة وسط الزحام، ورغم صغر حجمها فإنها قد تستوعب 5 أفراد من ذوي الأحجام المتوسطة، وتحمل السيارة محركا 800 سي سي مع ناقل حركة مانيوال 4 سرعات، ومن مزايا السيارة الرئيسية أنها اقتصادية في استهلاك الوقود.

يعاب عليها شكلها الحاد الشبيه بالصندوق، وهو ما حاولت الشركة المُصنعة لها تفاديه في الإصدارات الأحدث، كما يعيبها قلة ارتفاعها عن الأرض، ويعيبها أيضًا ضعف الثبات مع السرعات العالية، وإمكانياتها محدودة وتجهيزاتها عادية، ولا يوجد بها شيء بارز سوى كاسيت و4 فتحات للتهوية مع أماكن تخزين، وشنطتها الخلفية صغيرة للغاية، كما أن جسم السيارة ضعيف نسبيا.

وتتراوح أسعار السيارة ذات المحرك الـ800 سي سي، بين 30 و60 ألف جنيه، وتختلف باختلاف الموديل والحالة العامة.

128

من أكثر السيارات التي ساهمت في كتابة تاريخ السيارات في مصر، فقد كانت فيات 128 هي سيارة كل المصريين في الربع الأخير من القرن العشرين.

فى عام 1971، انتهت المفاوضات بين «فيات» الإيطالية وشركة النصر للسيارات، لإنتاج الموديل 128، وتم تنظيم حفل كبير لبدء إنتاج السيارة، تصدّرته تورتة كبيرة على شكل سيارة 128، وظهرت السيارة 128 في السوق في بدايات عام 1972.

وكانت تأتي السيارة بنوعين من المحركات، أولهما محرك 1100 سي سي، من 4 أسطوانات، ينتج قوة 55 حصانا، ويرتبط بناقل حركة يدوي من 4 نقلات، ومحرك آخر 1300 سي سي، من 4 أسطوانات بقوة قصوى للمحرك 68 حصانا، ويرتبط بناقل حركة من 5 نقلات. ويبدأ سعر السيارة في السوق من 15 ألفا حتى 40 ألف جنيه.

فيات أونو

موتورها 1000 cc، وهذا يعني أنها اقتصادية بشكل كبير في استهلاك البنزين (لو العربية سليمة بتشم البنزين) ولديها القدرة على السير بسرعة كبيرة (140 كيلومترا في الساعة) مقارنة بسعة الموتور، كما أن شكلها جميل وانسيابي جدا، وببعض التعديلات البسيطة تزداد جمالا، وهي عائلية ومناسبة لأسرة مكونة من زوجين وطفلين أو ثلاثة، فهي واسعة من الداخل وجلستها مريحة، وسهلة الصيانة، ويستطيع أي فني العمل بها، وقطع غيارها موجودة بشكل جيد، وأسعارها مناسبة جدا، وخفيفة الوزن (630 كجم)، لكنها تتمتع بثبات جيد جدا، والخامات المستخدمة داخل السيارة ممتازة.

بالنسبة لاستهلاك البنزين، فهي سيارة موفرة جدا في السفر وعلى الطرق السريعة، حيث إن موتورها ذا الـ1000 سي سي لا يستهلك كثيرا من الوقود، فتستطيع السيارة السير لأكثر من 14 كيلومترا بلتر بنزين واحد، وهذا معدل استهلاك جيد بالنسبة للسيارات القديمة، ولكن يعيبها ارتفاع الاستهلاك في الزحام، والذي قد يتراوح بين 10 و12 كيلومترا لكل لتر بنزين.

خيارات أخرى

سيارات أخرى في نفس الفئة السعرية، منها «شاهين، مازدا 323، لادا، هوندا سيفيك موديل الثمانينيات، جولف 2، فورد فيستا».