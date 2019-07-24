حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

بـ40 ألف جنيه.. أهم 5 سيارات شعبية مستعملة

حلم امتلاك سيارة يراود كثيرين طول الوقت، ولكن يظل اختيار سيارة مناسبة من حيث السعر والإمكانيات هو الأصعب. «التحرير» ترصد أكثر 5 سيارات مستعملة تستطيع الاعتماد عليها
تحرير:كريم ربيع ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
فيات أونو
فيات أونو
توجد آلاف السيارات المعروضة على مواقع البيع والشراء، والمتراصة على جانبي الطريق المؤدي إلى ساحة سوق السيارات المكدسة أيضا والمنتشرة بمحافظات مصر، يرغب أصحابها في بيعها، وفي المقابل هناك راغبون في شراء سيارة مستعملة، لكن الحيرة تغلب عليهم، بسبب كثرة الموديلات المعروضة، وارتفاع الأسعار، وزيادة سعر الوقود. نرصد في هذا التقرير أهم 5 سيارات مستعملة يمكنك الاعتماد عليها، وبأسعار في المتناول تبدأ من 40 ألف جنيه، منها «فورد سكورت، 128، فيات أونو، سوزوكي ماروتي، كيا برايد».
كيا برايد برايد التابعة لشركة كيا الكورية، تضم فئتين، الأولى 1100 CC هاتشباك -يطلق عليها العصفورة- بدون تكييف، والأخرى 1300 CC هاتشباك وسيدان -بشنطة- وتضم تكييفا. بدأ طرح أول موديل لها عام 1996 إلى 2005، واستمرت شركة كيا الكورية في تصنيعها حتى عام 2000، ثم انتقل خط الإنتاج لإيران لحساب شركة سايبا الإيرانية
اقرأ المزيد
BMW-E30-M3

بعضها لا يزال موجودًا.. سيارات الثمانينيات الأفضل

ظلت العديد من السيارات الأسطورية في الأسواق العالمية لفترات طويلة تتمتع بجزء كبير من كفاءتها الفنية، وذلك على الرغم من مرور سنوات كثيرة عل إنتاجها، الأمر الذي يجعلها من الموديلات الأسطورية في الأسواق العالمية الكبرى، مما صنع اسمها وسمعتها بشكل رئيسي. وتعد سيارات فترة الثمانينيات من الموديلات التي استطاعت جذب جماهيرية واسعة في الأسواق العالمية، مما أهلها لتستمر لفترات طويلة، وهو ما يفسر تواجد العديد من الموديلات من إنتاج تلك الفترة خلال الوقت الحالي في العشرات من الأسواق.
السيارات-ذاتية-القيادة (4)

ماذا تُجهز شركات السيارات العالمية للمستقبل؟

تضع الشركات المصنعة للسيارات خططا مستقبلية طويلة المدى لاستكشاف التقنيات التي يمكن استخدامها في إنتاج الموديلات الجديدة بالمستقبل في الأسواق العالمية المختلفة، وهو الأمر الذي تسعى في الوقت الحالي من أجل الإعداد له بشكل رئيسي. الخطط التي وضعتها الشركات العالمية المصنعة للسيارات تشمل العديد من التقنيات الحديثة في الموديلات المختلفة، بما في ذلك تلك التي تتعلق باستهلاك الوقود أو آلية القيادة أو حتى إضافة الجديد على مستوى معايير الأمن والسلامة في السيارات.
سيارة-بنتلى

بنتلي منها.. شركات سيارات قد تختفي في المستقبل

تراهن دومًا العديد من الشركات المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية، على العديد من الموديلات الجديدة، وهو الأمر الذي تتحدد نسب نجاحه وفقًا لمدى تقبل الجمهور لتلك الموديلات، خاصة مع تزايد عدد السيارات المنتجة فيي الأسواق العالمية المختلفة. وعلى الرغم من الإمكانيات الواسعة التي قد تتمتع بها الموديلات الجديدة، فإن هذا التطور لا يمكن أن يكون كافيًا لبقاء الشركات المصنعة لتلك السيارات في الأسواق العالمية، أو حتى الاحتفاظ بسمعتها الجيدة، وذلك رغم الموديلات الخارقة التي تقدمها في بعض الأحيان.
اقرأ المزيد من الأخبار
لادا جرانتا 2019

بعد وقف الإنتاج.. أرخص 10 سيارات في مصر

أعلن عدد من شركات السيارات في السوق المحلية وقف إنتاج عدد من طرازاتها، وكان آخرها "فيات بونتو، دايو لانوس، فولكس فاجن بيتلز"، كما أجرت غالبية الشركات والوكالات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتهم، مقابل شركات أخرى رفعت أسعارها، الأمر الذي تسبب في تغيّر خريطة الأسعار. ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «سوزوكي ألتو، زوتي Z100، لادا جرانتا، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، جلوري 350، شانجي M50، بروتون ساجا، رينو لوجان».
جيب رينيجيت

الثلاث الكبرى| مقارنة بين إيكوسبورت ورينيجيد وكريتا

نجحت سيارة الشركة الأمريكية «فورد» إيكوسبورت من احتلال المركز الأول في مبيعات فئتها الـSUV-B، خلال الفترة من يناير حتى مايو 2019، بعد استحواذها على نسبة 29.7% من مبيعات تلك الفئة، بعد إطاحتها بالسيارة الأمريكية الأخرى جيب رينيجيد إلى المركز الثاني بنسبة مبيعات 27.2% من إجمالي فئتها، واحتلت هيونداي كريتا المركز الثالث بنسبة 17.8%. رغم تسبب حملات المقاطعة الشعبية في سيطرة الركود على سوق السيارات المحلية، كما تسببت في كثير من المشكلات، أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
سبورتاج 2020

في شهر مايو.. أكثر 5 سيارات SUV مبيعًا في مصر

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات سيارات الركوب في شهر مايو 2019 بنسبة 11% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن باعت 9 آلاف و508 وحدات فقط، وتعد فئة السيارات الخدمية الرياضية بنوعيها الكلاسيكي (SUV) أو الكروس أوفر (CUV) من أكثر فئات السيارات شعبية، وسيطرت 5 شركات سيارات على المراكز الخمسة الأولى بقائمة السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا خلال مايو.. فما هذه السيارات الخمس الأكثر مبيعًا في السوق المحلية؟ وما مواصفات وأسعار كل واحدة منها على حدة؟
تويوتا-كورولا-2019 (1)

تويوتا تتصدر.. أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع مبيعات سيارات الركوب في شهر مايو 2019 بنسبة 11% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن باعت 9 آلاف و508 وحدات فقط، واقتنصت 10 سيارات ملاكي حصة سوقية وصلت إلى 60% من المبيعات بـ5.766 وحدة مبيعة خلال مايو. فما هذه السيارات العشر الأكثر مبيعًا في السوق المحلية؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وكم تبلغ أسعارها في السوق؟ وهل تسببت التخفيضات السعرية الأخيرة التي قدمتها كل شركة في تحريك مبيعاتها؟
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org