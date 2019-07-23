ننشر صور تكسير وسرقة شقة شادي محمد نجم الأهلي السابق

تحرير:محمد حسن صيام ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م

شادي محمد

حصل موقع «التحرير» على صور شقة شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق التي تعرضت للسرقة خلال الأيام القليلة الماضية واختفاء مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادي الأهلي والمنتخب ووسام الجمهورية، حيث أظهرت الصور وجود كسر في أبواب الشقة وبعض المتعلقات الخاصة بها. وحرر شادي محمد محضر رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول برئاسة المستشار محمد عزب، حيث قامت النيابة بعمل معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة قائد الأهلي السابق.

وتعرض شادي محمد، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، لواقعة سرقة اليوم الإثنين الماضي، حيث تم كسر وسرقة شقة قائد القلعة الحمراء السابق بمدينة نصر أول، وحضر المستشار محمد عزب وكيل النيابة وتبين كسر الشقة بمدينة نصر أول وسرقة مبالغ مالية كبيرة منها. واتهم شادى محمد، لاعب النادي الأهلي السابق،