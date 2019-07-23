«العسكري السوداني»: نريد دولة مدنية لكن بالعمل وليس الكلام
٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م
حميدتي
"نحن الآن في عهد جديد، ويمكن لأي شخص التعبير عن رأيه"، هكذا تحدث نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، داعيا الشباب إلى طرح رؤيتهم بخصوص المرحلة المقبلة، مؤكدا خلال مؤتمر تليفزيوني اليوم، أن المجلس "ليس ضد المدنية ولا ضد الشباب، إذ قال: "نحن نعمل نيابة عنكم.. أنتم يا شباب من أحدثتم التغيير"، مطالبا بضرورة تكاتف وتحالف كل أطياف الشعب لتكون "كتلة واحدة"، للمضي قدما بالعملية السياسية والإسراع بها، بحسب سكاي نيوز.
وأضاف حميدتي، بأن "المطلوب الآن هو السلام، وبدون السلام لن نستطيع فعل أي شيء، لذا يجب أن ننتبه إلى سياسة فرق تسد التي فرقت بين الناس والأحزاب. نحن لا نريد أي خلاف، نريد أن نكون كلنا كتلة واحدة"، مستكملا: "لا بد من أن نستفيد من الثورة التي حصلت ومن هذا التغيير، وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا".وقال: "نريد
وأضاف حميدتي، بأن "المطلوب الآن هو السلام، وبدون السلام لن نستطيع فعل أي شيء، لذا يجب أن ننتبه إلى سياسة فرق تسد التي فرقت بين الناس والأحزاب. نحن لا نريد أي خلاف، نريد أن نكون كلنا كتلة واحدة"، مستكملا: "لا بد من أن نستفيد من الثورة التي حصلت ومن هذا التغيير، وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا".
وقال: "نريد العمل لا الكلام، لأن الكلام لا يحل المشكلة، عندما نقول سلام ومصالحة وعدالة يجب أن يكون كل هذا حقيقي.. أنا أريد أن تتحقق مدنية حقيقية"، وشدد على ضرورة إسراع العملية الانتقالية والوصول لاتفاق سياسي، دون إقصاء أحد، حتى لا تخرج مظاهرات جديدة و"نتأخر في المضي قدما بالبلد"، مشيرا إلى أهمية أن "تسود المساواة والعدالة الشاملة".
علق حميدتي، على الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يشهدها السودان، مؤكدا أن سبب الغلاء "وجود انتهازيين" وأن المواطن عليه مسؤولية أيضا، ولا بد من أن "نتقاسم المسؤوليات بين المجلس والشعب".