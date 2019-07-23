«العسكري السوداني»: نريد دولة مدنية لكن بالعمل وليس الكلام

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م

حميدتي

"نحن الآن في عهد جديد، ويمكن لأي شخص التعبير عن رأيه"، هكذا تحدث نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، داعيا الشباب إلى طرح رؤيتهم بخصوص المرحلة المقبلة، مؤكدا خلال مؤتمر تليفزيوني اليوم، أن المجلس "ليس ضد المدنية ولا ضد الشباب، إذ قال: "نحن نعمل نيابة عنكم.. أنتم يا شباب من أحدثتم التغيير"، مطالبا بضرورة تكاتف وتحالف كل أطياف الشعب لتكون "كتلة واحدة"، للمضي قدما بالعملية السياسية والإسراع بها، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف حميدتي، بأن "المطلوب الآن هو السلام، وبدون السلام لن نستطيع فعل أي شيء، لذا يجب أن ننتبه إلى سياسة فرق تسد التي فرقت بين الناس والأحزاب. نحن لا نريد أي خلاف، نريد أن نكون كلنا كتلة واحدة"، مستكملا: "لا بد من أن نستفيد من الثورة التي حصلت ومن هذا التغيير، وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا".وقال: "نريد