رياضة

مفاجأت في قائمة الأهلي استعدادًا للمقاولون والزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢١ م
لاسارتي
لاسارتي
أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تتوجه إلى الإسكندرية مساء اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات الأهلي في بطولة الدوري، حيث تقام مباراة المقاولون مساء غد الاربعاء على استاد الجيش ببرج العرب، فيما تقام مباراة الزمالك على نفس الملعب يوم 28 يوليو الجاري. ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويحتاج فقط ثلاثة نقاط من مباراتي المقاولون العرب والزمالك، ليتوج بطلا للمسابقة للمرة 41 في تاريخه.
وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان. في خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني وباسم علي وأيمن أشرف. في خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وصالح جمعة وحمدي فتحي وناصر ماهر ووليد
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رينارد يفجر مفاجأة بعد الاستقالة من تدريب المغرب

أفصح الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب المغربي عن اتفاق سري تم بينه ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، يظهر تناقض التصريحات التي أدلى بها الأخير بشأن عدم إمكانية رحيل رينارد إلا بعد تسديد الشرط الجزائي، حيث رحل رينارد رسميًّا عن المنتخب المغربي، الأحد الماضي، بعد توديع منتخب أسود الأطلسي من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية أمام منتخب بنين. وما زال اتحاد الكرة المغربي يلتزم الصمت، حول المدرب الذي سيقود سفينة المنتخب، خلفًا لهيرفي رينارد الذي رحل مؤخرًا، بعد الإخفاق الكبير في بطولة أمم إفريقيا.
شادي محمد

ننشر صور تكسير وسرقة شقة شادي محمد نجم الأهلي السابق

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ننشر صور تكسير وسرقة شقة شادي محمد نجم الأهلي السابق

حصل موقع «التحرير» على صور شقة شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق التي تعرضت للسرقة خلال الأيام القليلة الماضية واختفاء مبلغ مالي كبير بالإضافة إلى ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادي الأهلي والمنتخب ووسام الجمهورية، حيث أظهرت الصور وجود كسر في أبواب الشقة وبعض المتعلقات الخاصة بها. وحرر شادي محمد محضر رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول برئاسة المستشار محمد عزب، حيث قامت النيابة بعمل معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة قائد الأهلي السابق.
محمود متولي

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي مع محمود متولي

ارتبط اسم محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالنادي الأهلي والانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء رغبته في تدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومسابقة الدوري لموسم 2019- 2020. وكشفت عدة مصادر داخل النادي الأهلي، أنه عرض 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة ثنائي الفريق أحمد حمودي وعمرو جمال، الأمر الذي رفضه مسؤولو الإسماعيلي.
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الزمالك يتعادل مع الجونة ويقلل فرصه في الفوز بالدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث. المباراة بدأت متوسطة الأداء من جانب الفريقين، ولم تظهر أي خطورة في أول 30 دقيقة من اللقاء.
رمضان-صبحى

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة رمضان صبحي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول، أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، أثبتت سلامته من الإصابة في العضلة الضامة، وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت أول من أمس الجمعة، وعلى الفور أجرى اللاعب أشعة، أمس السبت، أثبتت أنه يعاني فقط من إجهاد خفيف لن يمنعه عن الوجود في الحسابات الفنية لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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