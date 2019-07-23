مفاجأت في قائمة الأهلي استعدادًا للمقاولون والزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢١ م

لاسارتي

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تتوجه إلى الإسكندرية مساء اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات الأهلي في بطولة الدوري، حيث تقام مباراة المقاولون مساء غد الاربعاء على استاد الجيش ببرج العرب، فيما تقام مباراة الزمالك على نفس الملعب يوم 28 يوليو الجاري. ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويحتاج فقط ثلاثة نقاط من مباراتي المقاولون العرب والزمالك، ليتوج بطلا للمسابقة للمرة 41 في تاريخه.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان. في خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني وباسم علي وأيمن أشرف. في خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وصالح جمعة وحمدي فتحي وناصر ماهر ووليد