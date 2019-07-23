جريمة

بياع الوهم.. انتحل صفة مستشار وزير ونصب على أمين شرطة

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
تعرض أمين شرطة مفصول من العمل، لواقعة نصب وخديعة من أحد الأشخاص انتحل صفة مستشار إعلامي لوزير التربية والتعليم، موهما الأول بأنه على علاقة بأحد المستشارين بمجلس الدولة، والذي باستطاعته تزكية قضيته التي أقامها بمجلس الدولة، لإعادته للعمل بوزارة الداخلية من جديد، وفي سبيل ذلك طلب منه مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الوساطة لإتمام مهمته على أكمل وجه، في حين سيحصل منه على 50 ألف أخرى بعد فوزه بالقضية، قبل أن يماطله الأخير ويتهرب منه، ما دفعه لتقديم بلاغ ضده للنائب العام.
وتقدم أمين الشرطة "حاتم. ح"، ببلاغ للنائب العام ضد "أحمد ص. س."، اتهمه فيه بالنصب عليه لاستغلال نفوذه موهما إياه بأنه يعمل مستشارا إعلاميا لوزير التربية والتعليم، موضحا أن الأخير أقنعه بقدرته من خلال بعض علاقاته إرجاعه للعمل مرة أخرى. وفي يناير الماضي طلب المتهم بيانات المجني عليه، مؤكدا أنه في خلال
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شهود-فى-محكمة (2)

بعد سداد الأموال.. التصالح مع 18 متهما في «فساد القمح»

انتهى جهاز الكسب غير المشروع، من فحص طلبات التصالح المقدمة من 18 متهما بالقضية المتداولة اعلاميا باسم «فساد القمح»، ووافق عليها، بعد مراجعتها بمعرفة هيئة الفحص والتحقيق بمقر الجهاز بوزارة العدل، في ضوء التقرير التي تسلمتها لجنة الخبراء المشكلة للتحقيق فيها وحصر الأموال المستحقة للدولة والتي بلغت نحو 450 مليون جنيه، عقب قيامهم بسداد أجزاء منها، وتخطى عدد المتهمين في القضية 37 شخصا بينهم موظفين بوزارة التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأصحاب الصوامع والشون، اتهمهوا جميعا بارتكاب مخالفات جسيمة بمهام عملهم.
السجون (2)

الإفراج عن 1563 سجينا بمناسبة ذكرى يوليو وعيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1563 سجينًا، تنفيذًا لقرار العفو الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى المبارك، وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أنه تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 315 لسنة 2019 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بالعيد 67 لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك، عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
حريق-فى-المنصورة

السيطرة على حريق بمصنع لإنتاج «الخراطيم» بأبو النمرس

نجحت جهود الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق نشب في مخزن لصناعة خراطيم الكهرباء بمنطقة شبرامنت بمركز أبو النمرس، دون وقوع إصابات أو وفيات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وحصر التلفيات، في الوقت الذي تم الدفع فيه بنحو 8 سيارات إطفاء، خشية تفاقمه وامتداده لباقي العقارات والمباني المجاورة، كما تم الاستعانة بخزانات المياه ذات السعة الكبيرة وكذا السلالم الهيدروليكية، للسيطرة على الحريق الذي اندلع عصر اليوم الثلاثاء.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (4)

قتيل و12 مصابا في حادث على طريق «مطروح- سيوة»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص بالكيلو 10 على طريق "مطروح- سيوة" الصحراوي، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سيوة المركزي لإجراء الإسعافات اللازمة لهم. وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، أن مستشفى سيوة المركزي استقبل 13 شخصا بينهم حالة وفاة، أثر حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص على طريق سيوة الصحراوي، تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، وحول 4 حالات لمستشفى مطروح العام وخروج باقي الحالات بعد تحسن صحتهم.
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المستشار-شعبان-الشامى

قبل المرافعات.. محطات هامة في قضية «كتائب حلوان»

تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 215 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «كتائب حلوان»، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
طعن-بالسكين

طعنتان وبركة دماء.. قصة «أبو مالك» والزوجة اللعوب

لم يدر بخلد «أبو مالك»، موظف بشركة قطاع خاص، أن غضب زوجته وذهابها للإقامة بمنزل عمها سيكون سببا في قتله، حيث تحول المشهد داخل شقة عم زوجته إلى بركة من الدماء، تعالت بعدها أصوات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: «أبو مالك اتقتل»، لتُنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، على أثر خلافات زوجية في ما بينهما، كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
زهير-جرانة (3)

تأجيل تظلم «جرانة» على قرار منعه من السفر لأكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، ومحمد سلمان، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، تأجيل نظر التظلم المقدم من وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على القرار الصادر بمنعهم من السفر والتصرف في الأموال، إلى جلسة الدور الرابع من شهر أكتوبر المقبل، وهو التظلم المقدم على القرار الصادر من مكتب النائب العام بمنع وزير السياحة الأسبق وأسرته من التصرف في أموالهم.
جثة طفل - أرشيفية

القصاص لدماء «روان».. زوج الأم قتلها بسبب بكائها

منذ ارتباطه بها عاطفيا وهو لا يطيق رضيعتها الصغيرة، التي أنجبتها خلال زيجتها الأولى، إلا أنه لم يدر بخلد الأم «هيام»، أن يأتي اليوم، وتشاهد فيه طفلتها الصغيرة جثة هامدة، لفظت أنفاسها الأخيرة على يد زوجها الجديد، الذي تخلى عن أقل مشاعر الرحمة والإنسانية، رحلت الطفلة «روان» غير آسفة على شهوات أمها ورغبتها في الزواج والارتباط بآخر دون مراعاة لحقوق طفلتها والاهتمام بها وهو واجبها المقدس الذي حثها عليه الدين الإسلامي الحنيف، واليوم انتهى المطاف بحكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لزوج الأم.
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