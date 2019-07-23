بياع الوهم.. انتحل صفة مستشار وزير ونصب على أمين شرطة

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

محكمة- أرشيفية

تعرض أمين شرطة مفصول من العمل، لواقعة نصب وخديعة من أحد الأشخاص انتحل صفة مستشار إعلامي لوزير التربية والتعليم، موهما الأول بأنه على علاقة بأحد المستشارين بمجلس الدولة، والذي باستطاعته تزكية قضيته التي أقامها بمجلس الدولة، لإعادته للعمل بوزارة الداخلية من جديد، وفي سبيل ذلك طلب منه مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الوساطة لإتمام مهمته على أكمل وجه، في حين سيحصل منه على 50 ألف أخرى بعد فوزه بالقضية، قبل أن يماطله الأخير ويتهرب منه، ما دفعه لتقديم بلاغ ضده للنائب العام.

وتقدم أمين الشرطة "حاتم. ح"، ببلاغ للنائب العام ضد "أحمد ص. س."، اتهمه فيه بالنصب عليه لاستغلال نفوذه موهما إياه بأنه يعمل مستشارا إعلاميا لوزير التربية والتعليم، موضحا أن الأخير أقنعه بقدرته من خلال بعض علاقاته إرجاعه للعمل مرة أخرى. وفي يناير الماضي طلب المتهم بيانات المجني عليه، مؤكدا أنه في خلال