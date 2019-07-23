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اكتشاف حقل غاز جديد ينتج 20 مليون قدم مكعب يوميا

تحرير:محمد صلاح ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م
حقل غاز طبيعي - أرشيفية
حقل غاز طبيعي - أرشيفية
لا تزال أرض مصر تزخر بالخيرات، وباطنها لا يجف عن العطايا، وهو ما يؤكده الكشف الجديد الذي أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء، لينضم إلى سلسلة الاكتشافات الأخيرة، إذ حققت شركة بترول بلاعيم "بتروبل"، كشفا للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، جاري العمل حاليا على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك وفقا للتقرير الصادر من الشركة حول نتائج الحفر الاستكشافي بمنطقة امتياز القرعة لاستكشاف تراكيب جيولوجية بدلتا النيل.
وأوضح رئيس الشركة المهندس عاطف حسن، في التقرير، أن عملية حفر البئر الاستكشافي القرعة "شمال شرق 1" أسفرت عن اكتشاف الطبقات الحاملة للغاز الطبيعي خلال عمليات الحفر التي بدأت في مايو الماضي، وتم إنجازها بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة. وأشار إلى أن الاختبارات التي أجريت للبئر المكتشفة، أسفرت عن معدلات إنتاج
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سامح-شكري (1)

بعد هدم البيوت.. مصر ترد على التصعيد الإسرائيلي بالقدس

أدانت مصر التصعيد الذي تشهده مدينة القدس بعد قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عدة مبان سكنية في وادي الحمص جنوب المدينة، مؤكدة في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، رفضها لأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس بما يتنافى مع مقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات الدولية والإنسانية، وحذر البيان من مخاطر تأثير هذه الأعمال على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعمل على استئناف المفاوضات بغية الدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
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المحافظ يطالب بتخفيض 50% لتذاكر طيران نادي أسوان

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مساندته ودعمه لنادي أسوان الرياضي عقب صعوده للدورى الممتاز لكرة القدم، حيث تقرر دراسة طلب النادى باستغلال السور الشرقى للنادى بنظام حق الانتفاع لطرحه كمحلات تجارية وتوكيلات يمكن من خلالها توفير موارد مالية ثابتة تدر دخلا يغطى كل الاحتياجات سواء لفريق الكرة أو للألعاب والأنشطة الأخرى بالنادي، كما خاطب وزير الطيران المدنى للحصول على نسبة تخفيض 50% لتذاكر الذهاب والعودة لفريق كرة القدم من أسوان إلى القاهرة من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران.
سياحة (2)

هل تلغي مصر تأشيرة «المرافق» لدعم السياحة؟

لزيادة أعداد السياحة الوافدة إليها وتعظيم موارد الدخل القومي في المقام الأول، فضلًا عن الرواج السياحي للبلد، اتخذت دولة الإمارات العربية قرارًا، بشأن إعفاء مرافقي السياح الأجانب القادمين إلى الدولة، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، وما أقدمت عليه الإمارات يعد احترافية في التعامل مع قطاع السياحة. خطوة الإمارات دفعت عددا من العاملين بقطاع السياحة في مصر، للمطالبة بالسير على نهج الإمارات، لا سيما أن مصر تسعى لاستقطاب وتذليل أي عقبات أمام السياح، بعد انخفاض الأعداد الزائرة عقب ثورة يناير.
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تعليق جديد من روسيا حول استئناف الرحلات إلى مصر

أصدرت روسيا، اليوم الثلاثاء، تصريحا جديدا، حول استئناف الرحلات السياحية إلى مصر المتوفقة في مصر منذ عام 2015، بعد حادث تحطم طائرة ركاب روسية، إذ أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن آماله في أن يتم استئناف الرحلات الجوية العارضة (الشارتر) إلى مصر في المستقبل القريب، قائلا: "نحن نأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب بشأن استئناف الرحلات، على الأقل الرحلات الجوية العارضة إلى مناطق المنتجعات"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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ونترشال‎

بدعم حكومي.. «ونترشال» الألمانية تخطط لزيادة استثمارتها بمصر

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتزام شركة ونتر شال الألمانية العاملة في مجال النفط، زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا خلال لقائه مع ماريو ميهرين الرئيس التنفيذي للشركة، اليوم الإثنين، استعداد الحكومة لتقديم كل التيسيرات اللازمة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار فى مجال الطاقة بمصر، لا سيما في ظل الرؤية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح مصر محورا للطاقة في المنطقة، وذلك في حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
تغير-المناخ

غاز طبيعي وأشجار.. كيف تتصدى مصر لظاهرة تغير المناخ؟

لا تنتهى تحذيرات العلماء والمتخصصين في علوم البيئة والمناخ، من ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض، بسبب التخوف من تغير المناخ وتأثيره السلبى على العالم، خاصة أن قائمة الدول المتسببة فى ظاهرة الاحتباس الحرارى تضم 170 دولة، جميعها تعانى من انبعاث الغازات الدفيئة التى بدورها تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، وأكثر ما يقلق العلماء خلال الفترة الأخيرة هو احتمالية أن تصل درجة حرارة الأرض إلى 2 درجة مئوية أو أكثر، ومن بين قائمة الدول المهددة بحدوث كوارث بسبب ظاهرة تغير المناخ مصر، لذا بدأت الحكومة فى اتخاذ إجراءات للحد من الظاهرة فهل تنجح فى ذلك؟
الفنادق-العائمة (3)

بعد غرق جولدز جيم.. من يتصدى لكوارث المراكب العائمة؟

"لا للمراكب العائمة" حملة أطلقها سكان الزمالك منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام للمطالبة بتشديد الرقابة على المراكب العائمة غير المرخصة، التى تخالف اشتراطات التراخيص، مع المطالبة بتخصيص أماكن لها بعيدا عن المناطق السكنية، حتى لا تسبب كوارث للسكان، ولكن بقى الأمر على ما هو عليه، واستمرت المراكب المخالفة فى عملها دون اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدها، وخلال السنوات الماضية تعرض أكثر من مركب عائم للحريق والغرق، وكان آخر هذه الكوارث، غرق الطابق الأرضى من مركب بالبر الغربى لنهر النيل بمحافظة الجيزة، ويبقى السؤال من يتصدى لكوارث العائمات المخالفة؟
على عبد العال (4)

عبدالعال يمازح الملا: أرجو لك خروجا آمنا من البرلمان

مازح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الدكتور طارق الملا وزير البترول، قائلا: "أرجو لك خروجا آمنا من البرلمان". جاء ذلك عقب الموافقة على تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، الذي جاء متواكبًا مع نص المادة (32) من الدستور والتي تُلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، وكذلك الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويُسهم بفعالية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
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