اكتشاف حقل غاز جديد ينتج 20 مليون قدم مكعب يوميا

تحرير:محمد صلاح ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م

حقل غاز طبيعي - أرشيفية

لا تزال أرض مصر تزخر بالخيرات، وباطنها لا يجف عن العطايا، وهو ما يؤكده الكشف الجديد الذي أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء، لينضم إلى سلسلة الاكتشافات الأخيرة، إذ حققت شركة بترول بلاعيم "بتروبل"، كشفا للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، جاري العمل حاليا على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك وفقا للتقرير الصادر من الشركة حول نتائج الحفر الاستكشافي بمنطقة امتياز القرعة لاستكشاف تراكيب جيولوجية بدلتا النيل.

وأوضح رئيس الشركة المهندس عاطف حسن، في التقرير، أن عملية حفر البئر الاستكشافي القرعة "شمال شرق 1" أسفرت عن اكتشاف الطبقات الحاملة للغاز الطبيعي خلال عمليات الحفر التي بدأت في مايو الماضي، وتم إنجازها بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة. وأشار إلى أن الاختبارات التي أجريت للبئر المكتشفة، أسفرت عن معدلات إنتاج