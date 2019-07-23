بعد سداد الأموال.. التصالح مع 18 متهما في «فساد القمح»

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٧ م

محكمة- أرشيفية

انتهى جهاز الكسب غير المشروع، من فحص طلبات التصالح المقدمة من 18 متهما بالقضية المتداولة اعلاميا باسم «فساد القمح»، ووافق عليها، بعد مراجعتها بمعرفة هيئة الفحص والتحقيق بمقر الجهاز بوزارة العدل، في ضوء التقرير التي تسلمتها لجنة الخبراء المشكلة للتحقيق فيها وحصر الأموال المستحقة للدولة والتي بلغت نحو 450 مليون جنيه، عقب قيامهم بسداد أجزاء منها، وتخطى عدد المتهمين في القضية 37 شخصا بينهم موظفين بوزارة التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأصحاب الصوامع والشون، اتهمهوا جميعا بارتكاب مخالفات جسيمة بمهام عملهم.

وتسلمت هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز تقارير لجنة خبراء وزارة العدل، المنتدبة لحصر وفحص عناصر ثروة المتهمين لبيان ما حصلوا عليه من أموال غير مشروعة نتيجة التلاعب فى كميات الأقماح التى كانت تورد للصوامع والاستيلاء عليها، فضلا عن خلط القمح المحلى بالمستور لإخفاء نسب العجز فيها. وتقدم 18 متهما بطلبات تصالح