ساري يكشف عن مركز ديبالا ويعلق على أزمة رونالدو

تحرير:محمد جمال ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م

سارى

كشف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن مستقبل الأرجنتينى باولو ديبالا مع الفريق الإيطالى، في الموسم الجديد، وتحدث عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد قيامه باستبدال النجم البرتغالي في مباراة توتنهام الأخيرة. وقال ساري في تصريحات صحفية، خلال الندوة التقديمية لمباراة يوفنتوس القادمة، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضد إنتر ميلان، بمنافسات الكأس الدولية للأبطال: "أعتقد أن ديبالا يستطيع اللعب كمهاجم وهميٍّ بحرية كبيرة".

وأكمل ساري: "يمكننا أيضا تغيير هجومنا بطريقة مختلفة قليلا، مع الاعتماد على خطة "4/2/3/1" هنا ديبالا سيكون قادرا على اللعب بالجانب الأيمن". وفى حديثه عن كريستيانو رونالدو، وما قيل عن استياء الأخير عقب تغييره في المباراة الأخيرة، ضد توتنهام، قال: "لقد اتفقنا مع رونالدو على مشاركته لمدة ساعة، رونالدو قام