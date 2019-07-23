رياضة

ساري يكشف عن مركز ديبالا ويعلق على أزمة رونالدو

تحرير:محمد جمال ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م
سارى
سارى
كشف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن مستقبل الأرجنتينى باولو ديبالا مع الفريق الإيطالى، في الموسم الجديد، وتحدث عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد قيامه باستبدال النجم البرتغالي في مباراة توتنهام الأخيرة. وقال ساري في تصريحات صحفية، خلال الندوة التقديمية لمباراة يوفنتوس القادمة، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضد إنتر ميلان، بمنافسات الكأس الدولية للأبطال: "أعتقد أن ديبالا يستطيع اللعب كمهاجم وهميٍّ بحرية كبيرة".
وأكمل ساري: "يمكننا أيضا تغيير هجومنا بطريقة مختلفة قليلا، مع الاعتماد على خطة "4/2/3/1" هنا ديبالا سيكون قادرا على اللعب بالجانب الأيمن". وفى حديثه عن كريستيانو رونالدو، وما قيل عن استياء الأخير عقب تغييره في المباراة الأخيرة، ضد توتنهام، قال: "لقد اتفقنا مع رونالدو على مشاركته لمدة ساعة، رونالدو قام
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إقالة رئيس الاتحاد الأرجنتيني من منصبه في الفيفا

قرر اتحاد قارة أمريكا الجنوبية «الكونيمبول» إقالة كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ممثل الاتحاد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». ونشر الكونيمبول بيانًا رسميًّا يدين فيه تابيا بسبب تصريحاته الأخيرة ضد الاتحاد، بالرغم من أنه هو الممثل عنهم في «الفيفا»، حيث جاء في البيان الذي أصدره «الكونيمبول» أن تابيا أرسل مذكرة في 3 يوليو الماضي، يعترض فيها على سياسات الاتحاد مع نظيره البرازيلي لكرة القدم في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة في البرازيل.
أهلي- جدة -و محمد- عبد- الشافي

نكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد عبدالشافي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك حقيقة تواجد محمد عبدالشافي ظهير أيسر فريق أهلي جدة والفتح السعودي السابق، داخل مقر القلعة البيضاء مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي السابق والمكلف من مجلس الإدارة الحالي بملف صفقات الموسم الجديد، للتفاوض حول عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، حيث أكد المصدر أن أحمد مرتضى يتواجد داخل مقر النادي بالفعل لكن محمد عبدالشافي لم يصل إلى النادي كما يتردد.
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18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادًا للزمالك

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كونتي يعدد إيجابيات مواجهة يوفنتوس وديا

تحدث المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن مواجهة فريقه الإنتر لغريمه يوفنتوس وديًا غدًا الأربعاء، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، وقال كونتي عن تلك المباراة: "خوض مثل تلك المباريات يوضح لنا المستوى الذي وصلنا إليه سواء عند الاستحواذ على الكرة أو فقدانها، سنحلل الإيجابيات والسلبيات من أجل التطور، وبالنسبة للاعب فيسينو، فهو عاد إلينا مصابًا ويعمل حاليًا على التعافي، وبات قريبًا للغاية من العودة إلى الملاعب من جديد، كما بدأ جودين التدرب، هما لاعبان مميزان ونشعر بالسعادة لتواجدهما معنا".
كريستيانو-رونالدو (8)

قرار نهائى فى قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب

أعلن مكتب المدعي العام لمقاطعة كلارك- التى تقع فى الولايات المتحدة الأمريكية-أن الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، لن يواجه ملاحقة قضائية، وذلك على خلفية اتهامه فى قضية اعتداء جنسي عام 2009. وأعلن المكتب أنه سيتم رفض أى محاكمة لرونالدو على خلفية الواقعة الشهيرة، وجاء فى بيان رسمى عن المكتب: "أنه بناء على معلومات توافرت للمكتب فى الوقت الحالى، لم يثبت الادعاء بوجود اعتداء جنسي من رونالدو، وعليه لن يكون هناك أية إجراءات قادمة ضد اللاعب".
ديبالا (2)

باولو ديبالا يرفض الرحيل إلى البريميرليج

تلقى نادي مانشستر يونايتد ردا حاسما من جانب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بشأن الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل. ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع ديبالا في الأيام الماضية، لإقناعه باللعب في أولد ترافورد خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن ديبالا رد على مسؤولي الشياطين الحمر بأنه يريد البقاء مع يوفنتوس وإثبات قدراته مجددا، رفقة السيدة العجوز، بعد أن قدم موسما مخيبا تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، ولكنه يراهن على العودة إلى طريق التألق مع المدرب الجديد، ماوريسيو ساري.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

ديبالا يحسم موقفه من البقاء في يوفنتوس

حسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا موقفه من الرحيل إلى صفوف إنتر الإيطالي هذا الصيف، حيث أشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية اليوم الثلاثاء، إلى إخبار ديبالا للسيدة العجوز برغبته في الاستمرار في صفوف الفريق الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد ماوريسيو ساري، حيث يشعر بأنه سيكون له دور كبيرًا في المشروع المقبل للفريق، لينهي الجدل بالتالي حول احتمالية انتقاله إلى صفوف إنتر، خاصة أن الكثير من التقارير انتشرت مؤخرًا حول رغبة إنتر ويوفنتوس في الدخول في صفقة تبادلية بين ديبالا والمهاجم الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي
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