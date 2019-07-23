رينارد يفجر مفاجأة بعد الاستقالة من تدريب المغرب

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م

رينارد

أفصح الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب المغربي عن اتفاق سري تم بينه ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، يظهر تناقض التصريحات التي أدلى بها الأخير بشأن عدم إمكانية رحيل رينارد إلا بعد تسديد الشرط الجزائي، حيث رحل رينارد رسميًّا عن المنتخب المغربي، الأحد الماضي، بعد توديع منتخب أسود الأطلسي من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية أمام منتخب بنين. وما زال اتحاد الكرة المغربي يلتزم الصمت، حول المدرب الذي سيقود سفينة المنتخب، خلفًا لهيرفي رينارد الذي رحل مؤخرًا، بعد الإخفاق الكبير في بطولة أمم إفريقيا.

وقال رينارد في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن رحيله عن منتخب المغرب كان مخططا له مسبقا، إذ اتفق مع لقجع على إنهاء مهمته بعد كأس الأمم الإفريقية دون أي شروط، وهو ما وافق عليه رئيس الاتحاد المغربي، مبينا أن هذا الاتفاق تم بينهما عقب انتهاء مشاركة المغرب في كأس العالم 2018 بروسيا. وتتضارب تصريحات رينارد

وقال رينارد في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن رحيله عن منتخب المغرب كان مخططا له مسبقا، إذ اتفق مع لقجع على إنهاء مهمته بعد كأس الأمم الإفريقية دون أي شروط، وهو ما وافق عليه رئيس الاتحاد المغربي، مبينا أن هذا الاتفاق تم بينهما عقب انتهاء مشاركة المغرب في كأس العالم 2018 بروسيا.



وتتضارب تصريحات رينارد الأخيرة مع ما ذكره لقجع الذي أكد أكثر من مرة أن المدرب الفرنسي لا يمكنه الرحيل إلا بعد انتهاء عقده الممتد حتى مونديال قطر 2022، أو بدفع الشرط الجزائي.



ومن بين المرشحين لتدريب أسود الأطلس برز اسم المدرب المغربي الحسين عموتة، الذي سبق له قيادة الوداد للقب دوري أبطال إفريقيا، وسط أصوات تطالب بمنح الفرصة مجددًا للمدير الفني المحلي.