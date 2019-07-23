رياضة

رينارد يفجر مفاجأة بعد الاستقالة من تدريب المغرب

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م
رينارد
رينارد
أفصح الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب المغربي عن اتفاق سري تم بينه ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، يظهر تناقض التصريحات التي أدلى بها الأخير بشأن عدم إمكانية رحيل رينارد إلا بعد تسديد الشرط الجزائي، حيث رحل رينارد رسميًّا عن المنتخب المغربي، الأحد الماضي، بعد توديع منتخب أسود الأطلسي من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية أمام منتخب بنين. وما زال اتحاد الكرة المغربي يلتزم الصمت، حول المدرب الذي سيقود سفينة المنتخب، خلفًا لهيرفي رينارد الذي رحل مؤخرًا، بعد الإخفاق الكبير في بطولة أمم إفريقيا.
وقال رينارد في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن رحيله عن منتخب المغرب كان مخططا له مسبقا، إذ اتفق مع لقجع على إنهاء مهمته بعد كأس الأمم الإفريقية دون أي شروط، وهو ما وافق عليه رئيس الاتحاد المغربي، مبينا أن هذا الاتفاق تم بينهما عقب انتهاء مشاركة المغرب في كأس العالم 2018 بروسيا. وتتضارب تصريحات رينارد
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إقالة رئيس الاتحاد الأرجنتيني من منصبه في الفيفا

قرر اتحاد قارة أمريكا الجنوبية «الكونيمبول» إقالة كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ممثل الاتحاد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». ونشر الكونيمبول بيانًا رسميًّا يدين فيه تابيا بسبب تصريحاته الأخيرة ضد الاتحاد، بالرغم من أنه هو الممثل عنهم في «الفيفا»، حيث جاء في البيان الذي أصدره «الكونيمبول» أن تابيا أرسل مذكرة في 3 يوليو الماضي، يعترض فيها على سياسات الاتحاد مع نظيره البرازيلي لكرة القدم في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة في البرازيل.
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نكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد عبدالشافي

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الاتحاد المغربي يوضح حقيقة رحيل رينارد

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، التقارير الصحفية التي تم ترويجها خلال الساعات الماضية حول استقالة الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب أسود الأطلسي، من منصبه الحالي في الجهاز الفني، حيث أصدر الاتحاد المغربي بيانًا رسميًّا اليوم الإثنين، جاء كالتالي: «تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار التي يتم تداولها حاليًّا بشأن تقديم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد استقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول المغربي حتى الآن».
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«زياش والنصيري» يقودان هجوم المغرب أمام بنين

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه لمواجهة بنين في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2019، وتسعى المغرب للوصول إلى ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها في البطولة الإفريقية، بعد أعوام 1998 و2004 و2017، وقبل نسخة 1992، لم يكن هناك الدور ربع النهائي. وشهدت تشكيلة أسود الأطلسي استبعاد الفرنسي هيرفي رينار للمدافع الدولي مهدي بن عطية من التشكيلة الأساسية
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أوغندا تبحث عن أول انتصار أمام السنغال بالكان اليوم

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ثاني مباريات اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة، عندما تواجه السنغال نظيرتها أوغندا، واحتلت أوغندا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتغلب على الكونغو الديمقراطية 2-0، والتعادل مع زيمبابوي 1-0 قبل الخسارة أمام مصر بهدفين دون رد، أما السنغال فاحتلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بالفوز على تنزانيا 2-0 والخسارة أمام الجزائر 1-0 قبل الفوز على كينيا بثلاثية نظيفة.
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خبرة المغرب تصطدم بطموح بنين في كأس الأمم الإفريقية

تنطلق اليوم الجمعة مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب السلام، عندما تواجه المغرب نظيرتها بنين في تمام الساعة السادسة مساء، وتأهلت المغرب إلى تلك المرحلة بعد تصدرها المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، بالفوز على كل من ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا بنفس النتيجة وهي هدف نظيف، بينما تأهلت بينين ضمن أفضل ثوالث، باحتلالها المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بالتعادل مع غانا 2-2 ومع كل من الكاميرون وغينيا بيساو دون أهداف.
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