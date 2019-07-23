سرقوا بلاي ستيشن.. 3 أفارقة يقتحمون شقة زميلهم

تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

متهم إفريقي- أرشيفية

تباشر نيابة البساتين تحقيقاتها في واقعة سقوط إفريقي من شرفة شقته بالطابق الثاني، خوفا من تعدي 3 أفارقة آخرين عليه داخل شقته، واستمعت النيابة لأقوال اثنين من أصدقاء المجني عليه، فيما أشار المتهمون بكسرهم باب شقة زميلهم المصاب، نتيجة خلاف سابق بينهم، قبل أن تأمر النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، كما أمرت بتحريز المضبوطات التي عثر عليها رجال المباحث بحوزة المتهمين المضبوطين.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا، اليوم الثلاثاء، بسقوط مواطن يحمل جنسية إفريقية، من شرفة عقار بالطابق الثاني في شارع اللاسلكي، نتج عنها إصابته بكسور وجروح في أنحاء متفرقة من جسده. أفاد اثنين من زملاء المجني عليه، بأنه وأثناء تواجدهما صحبة صديقهما المصاب بالشقة، فوجئوا بقيام 3 أشخاص بكسر باب الشقة، وعقب