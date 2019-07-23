رياضة

خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م
الزمالك
الزمالك
أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة النادي الإسماعيلي مساء غد الأربعاء في تمام الثامنة في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة والعشرين في مسابقة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، حيث تعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للفريق الأبيض بسبب منافسته على بطولة الدوري الممتاز، وينتظر الزمالك خسارة أو تعادل الأهلي أمام المقاولون حتى يؤجل حسم المسابقة إلى المباراة الأخيرة أمام المارد الأحمر.
وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين: في حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح. في خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وحمدي النقاز وحازم إمام. في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد إبراهيم. في
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نكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد عبدالشافي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك حقيقة تواجد محمد عبدالشافي ظهير أيسر فريق أهلي جدة والفتح السعودي السابق، داخل مقر القلعة البيضاء مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي السابق والمكلف من مجلس الإدارة الحالي بملف صفقات الموسم الجديد، للتفاوض حول عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، حيث أكد المصدر أن أحمد مرتضى يتواجد داخل مقر النادي بالفعل لكن محمد عبدالشافي لم يصل إلى النادي كما يتردد.
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18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادًا للزمالك

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تفاصيل جلسة خالد جلال مع ساسي في الزمالك

عقد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد انتهاء اجتماعه باللاعبين، وأكد له خلال الجلسة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق في الفترة المقبلة ومساعدة الفريق في زيادة الفاعلية الهجومية ومنحه بعض التعليمات الخاصة. وبعد الجلسة انضم التونسي للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع الفريق. كما اجتمع خالد جلال المدير الفني للفريق وأمير عزمي مجاهد المدرب بمحمود علاء مدافع الفريق على هامش التدريبات في جلسة مطولة تحدثا خلالها مع اللاعب عن الأداء الدفاعي في مباراة أمس أمام الجونة.
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بعثة فريق الزمالك تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر قبرص

وصلت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من قبرص بعد خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للمباريات المتبقية من الموسم الجاري، حيث يتبقى للفارس الأبيض 3 مواجهات حاسمة في مسابقة الدوري، المباراة الأولى أمام الجونة يوم 21 يوليو الجاري بينما اللقاء الثاني سيكون مع الإسماعيلي يوم 24 من الشهر ذاته وأخيرًا مواجهة الأهلي يوم 28 من الشهر الجاري ويحتاج أبناء ميت عقبة للفوز في الثلاث مباريات من أجل التتويج بلقب الدوري حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 68 نقطة ، بينما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 74 نقطة.
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الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.
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الزمالك يخسر أمام إيل ليماسول في أولى وديات قبرص

خسر فريق نادي الزمالك أمام فريق إيل ليماسول القبرصي بطل كأس قبرص في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق إيل في الدقيقة التاسعة، بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع.
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