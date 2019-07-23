خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م

الزمالك

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة النادي الإسماعيلي مساء غد الأربعاء في تمام الثامنة في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة والعشرين في مسابقة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، حيث تعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للفريق الأبيض بسبب منافسته على بطولة الدوري الممتاز، وينتظر الزمالك خسارة أو تعادل الأهلي أمام المقاولون حتى يؤجل حسم المسابقة إلى المباراة الأخيرة أمام المارد الأحمر.

وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين: في حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح. في خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وحمدي النقاز وحازم إمام. في خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد إبراهيم. في