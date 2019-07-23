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بحكم قضائي.. صفعة جديدة لـ«بريتيش إيرويز» ومطار هيثرو

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م
طائرات بريتش إيرويز
طائرات بريتش إيرويز
على الباغي تدور الدوائر أم أنه السحر انقلب على الساحر... بعد فضيحة هيثرو وصعود مراهق صغير بدون جواز سفر ولا تذكرة طيران لإحدى طائرات الخطوط البريطانية المتجهة إلى لوس أنجلوس من لندن الأسبوع الماضي، تواجه الشركة البريطانية بريتيش إيرويز ومطار هيثرو قبلها أزمة خطيرة وصلت لمرحلتها الحاسمة تقريبا، حيث يواجه الاثنان تهديدا بوقف التشغيل لرحلات الشركة والمطار الذي يعد واحدا من أكبر مطارات العالم.
المحكمة العليا أصدرت اليوم الثلاثاء، قرارها برفض دعوى شركة الخطوط البريطانية ضد انضمام طياريها إلى الإضراب المفتوح الذي تنظمه رابطة الطيارين في بريطانيا، وهو ما يهدد بوقف رحلات الشركة تماما خلال الموسم الصيفي الساخن للسياحة في المدن الإنجليزية. الغريب أن الشركة قطعت المفاوضات المستمرة منذ ديسمبر الماضي
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أول رد من نبيلة مكرم بعد اتهامها بتهديد المعارضين بـ«التقطيع»

"أي حد يقول كلمة بره على بلدنا يحصله إيه؟.. يتقطع"، جملة قالتها الدكتورة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال احتفالية مع ممثلي الجالية المصرية بأونتاريو في كندا، التي تزوها حاليا، أثارت جدل كبير خلال الساعات الماضية، إذ تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي الفيديو، بينما فسرها أحد المواقع الإخبارية، بأنها تهدد المعارضين في الخارج، بأن من ينتقد الدولة المصريةـ "ستقطع رقبته".. لكن الوزيرة أكدت أنها تابعت كل ما أثير عن حديثها وأن هناك من تجاوب في التعليقات وهناك من أوضح الحقيقة، مؤكدة أن كلامها تم تحويره من مضمون بشكل مغرض.
مصر-للطيران (1)

«مصر للطيران»: قرار «بريتش إيرويز» بلا أي سبب منطقي

أبدى شريف عزت بدروس نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تعجبه من القرار المفاجئ لشركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز"، بتعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام، مؤكدا أنه "لم يكن متوقعا بالمرة وبلا أي سبب منطقي"، مشددا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية رويترز، اليوم الثلاثاء، على أن مطار القاهرة آمن، وأن شركة مصر للطيران تواصل العمل في "بيئة آمنة للغاية".. وكان السفير البريطاني قدم اعتذارًا لوزير الطيران، لكن الاعتذار لم يكن عن القرار، بل عن عدم إبلاغ السلطات المصرية به، ما يؤكد علم الإدارة البريطانية وموافقتها عليه.
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بعد هدم البيوت.. مصر ترد على التصعيد الإسرائيلي بالقدس

أدانت مصر التصعيد الذي تشهده مدينة القدس بعد قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عدة مبان سكنية في وادي الحمص جنوب المدينة، مؤكدة في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، رفضها لأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس بما يتنافى مع مقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات الدولية والإنسانية، وحذر البيان من مخاطر تأثير هذه الأعمال على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعمل على استئناف المفاوضات بغية الدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
حقل-غاز-طبيعي (1)

اكتشاف حقل غاز جديد ينتج 20 مليون قدم مكعب يوميا

لا تزال أرض مصر تزخر بالخيرات، وباطنها لا يجف عن العطايا، وهو ما يؤكده الكشف الجديد الذي أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء، لينضم إلى سلسلة الاكتشافات الأخيرة، إذ حققت شركة بترول بلاعيم "بتروبل"، كشفا للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، جاري العمل حاليا على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك وفقا للتقرير الصادر من الشركة حول نتائج الحفر الاستكشافي بمنطقة امتياز القرعة لاستكشاف تراكيب جيولوجية بدلتا النيل.
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دونالد ترامب

ترامب يشيد بقمة مجموعة العشرين ويصفها بـ«الرائعة»

أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بقمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة "أوساكا اليابانية"، ووصفها بأنها رائعة وجيدة، كما أشاد برئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" وباستضافته للقمة. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في مدينة "أوساكا" اليابانية في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين، إن هذه تعد ثالث زيارة يقوم بها إلى اليابان كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام الشهر الماضي بزيارة لليابان كأول رئيس دولة أجنبية يلتقي بالإمبراطور الجديد "ناروهيتو".
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

حل أزمة هواوي.. الصين وأمريكا تستئنفان المفاوضات

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، واتفق الرئيسان على استئناف المفاوضات بين البلدين حول المسائل التجارية العالقة، وفي مقدمتها قضية شركة "هواوي" الصينية، وذلك على أساس المساواة. وعقب اللقاء صرح ترامب بأن واشنطن لن تفرض رسوما جديدة على البضائع الواردة من الصين في المرحلة الحالية، مضيفا: "ستبدأ الوفود التجارية للبلدين مناقشة المسائل المحددة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن وكالة "شينخوا" الصينية.
الصين-تطلق-قطار-فائق-السرعة (1)

أكثر راحة وأقل اهتزازًا.. قطار صيني أسرع من الطائرة

كشفت الصين، مؤخرا، عن مشروع لإقامة قطار "مغناطيسي" يمكنه أن يسير بسرعة تتجاوز 600 كيلومتر في الساعة، وهذا يعني أنه سيضاهي سرعة النقل الجوي. وحسب ما نقل موقع "إيجا تايمز"، فإن هذا القطار السريع سيعتمد على ما يعرف بتقنية "التعليق المغناطيسي"، التي ترفع المركبة وتقوم بدفعها، على نحو مختلف. وأضاف المصدر أن هذه الطريقة القائمة على الدفع المغناطيسي، تحل المشاكل التي تحصل عادة في القطارات التقليدية، مثل مشكلة الاحتكاك بين العجلات والسكك الحديدية، حسب "سكاي نيوز عربية".
المناظرة الديمقراطية 1

حرب بين هاريس وبايدن في المناظرة الديمقراطية الثانية

أمس، الخميس، كان النصف الثاني من المناظرات للمرشحين في انتخابات الحزب الديمقراطي الداخلية لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. المناظرة التي شارك فيها عشرة مرشحين، تأتي بعد 24 ساعة من النصف الأول من المناظرة التي شارك فيها العدد نفسه، إذ يتنافس على الحصول على ترشيح الحزب في انتخابات الرئاسة 25 مرشحا ديمقراطيا. وعلى عكس المناظرة "المهذبة" نسبيا ليلة الأربعاء، جاء المرشحون في مناظرة يوم الخميس وهم مستعدون للتشاجر، إذ شهدت المناظرة العديد من اللحظات القوية، كانت بطلتها السيناتور كامالا هاريس.
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