بحكم قضائي.. صفعة جديدة لـ«بريتيش إيرويز» ومطار هيثرو

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م

طائرات بريتش إيرويز

على الباغي تدور الدوائر أم أنه السحر انقلب على الساحر... بعد فضيحة هيثرو وصعود مراهق صغير بدون جواز سفر ولا تذكرة طيران لإحدى طائرات الخطوط البريطانية المتجهة إلى لوس أنجلوس من لندن الأسبوع الماضي، تواجه الشركة البريطانية بريتيش إيرويز ومطار هيثرو قبلها أزمة خطيرة وصلت لمرحلتها الحاسمة تقريبا، حيث يواجه الاثنان تهديدا بوقف التشغيل لرحلات الشركة والمطار الذي يعد واحدا من أكبر مطارات العالم.

المحكمة العليا أصدرت اليوم الثلاثاء، قرارها برفض دعوى شركة الخطوط البريطانية ضد انضمام طياريها إلى الإضراب المفتوح الذي تنظمه رابطة الطيارين في بريطانيا، وهو ما يهدد بوقف رحلات الشركة تماما خلال الموسم الصيفي الساخن للسياحة في المدن الإنجليزية. الغريب أن الشركة قطعت المفاوضات المستمرة منذ ديسمبر الماضي