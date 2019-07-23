بحكم قضائي.. صفعة جديدة لـ«بريتيش إيرويز» ومطار هيثرو
تحرير:أميرة إبراهيم
٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م
طائرات بريتش إيرويز
على الباغي تدور الدوائر أم أنه السحر انقلب على الساحر... بعد فضيحة هيثرو وصعود مراهق صغير بدون جواز سفر ولا تذكرة طيران لإحدى طائرات الخطوط البريطانية المتجهة إلى لوس أنجلوس من لندن الأسبوع الماضي، تواجه الشركة البريطانية بريتيش إيرويز ومطار هيثرو قبلها أزمة خطيرة وصلت لمرحلتها الحاسمة تقريبا، حيث يواجه الاثنان تهديدا بوقف التشغيل لرحلات الشركة والمطار الذي يعد واحدا من أكبر مطارات العالم.
المحكمة العليا أصدرت اليوم الثلاثاء، قرارها برفض دعوى شركة الخطوط البريطانية ضد انضمام طياريها إلى الإضراب المفتوح الذي تنظمه رابطة الطيارين في بريطانيا، وهو ما يهدد بوقف رحلات الشركة تماما خلال الموسم الصيفي الساخن للسياحة في المدن الإنجليزية.
الغريب أن الشركة قطعت المفاوضات المستمرة منذ ديسمبر الماضي
المحكمة العليا أصدرت اليوم الثلاثاء، قرارها برفض دعوى شركة الخطوط البريطانية ضد انضمام طياريها إلى الإضراب المفتوح الذي تنظمه رابطة الطيارين في بريطانيا، وهو ما يهدد بوقف رحلات الشركة تماما خلال الموسم الصيفي الساخن للسياحة في المدن الإنجليزية.
الغريب أن الشركة قطعت المفاوضات المستمرة منذ ديسمبر الماضي ولجأت للقضاء لإجبار الطيارين على قبول ما عرضته من تسوية والزيادة التي عرضتها بقيمة 11.5% من الأجر على ثلاث سنوات، وهو ما رفضته الرابطة ونفذ طيارو الشركة تصويتا من خلال الرابطة على مدى ثلاثة أسابيع جاءت نتيجته بالتصويت بنسبة 93% لصالح الانضمام للإضراب.
وعقب صدور قرار المحكمة العليا، أعلن متحدث باسم شركة الخطوط البريطانية أن الشركة سترفع الدعوى لمحكمة الاستئناف لإبطال القرار وعملية التصويت اللذين أيدتهما وأقرت بصحتهما المحكمة العليا؛ ما يعني استمرار الأزمة ودخولها مرحلة المواجهة العنيفة مع الطيارين في انتظار قرار محكمة الاستئناف.
أما مطار هيثرو الذي يعد المطار المحوري للشركة، والذي تدير منه الجزء الأغلب من حجم تشغيل رحلاتها للعالم فيواجه بدوره شبح الإغلاق الجمعة المقبلة حيث أعلنت نقابتان للعاملين بالمطار بدء الإضراب التصاعدي من يوم الجمعة المقبل والسبت أيضا للمطالبة برفع أجور أعضائها، وانضم لهما قبل ساعات عمال الإطفاء في المطار؛ ما يعني أن مطار هيثرو سيتوقف عن التشغيل تماما خاصة مع استمرار أزمة النقص التي يعانيها في فنيي الملاحة والإرشاد الجوي.