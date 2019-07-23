18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادًا للزمالك

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م

الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، بقيادة محمود جابر المدير الفني، قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا الليلة؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد، الأربعاء، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الــ27 من مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة غياب بعض العناصر الأساسية على رأسهم محمود عبدالعاطي "دونجا" لاعب وسط الدراويش والمعار لهم من الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، كما يغيب محمد صادق ومحمود متولي.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزى ومحمد مجدى. خط الدفاع: محمد مجدى وباهر المحمدى وريتشارد بافور ومحمد هاشم وأسامة إبراهيم وأحمد أيمن وطارق طه. خط الوسط: عماد حمدى ومحمد الضرف ومصطفى فارس ومحمد بيومى ومدحت فقوسة وعبدالرحمن مجدى ومحمد الشامى. خط الهجوم: بنسون شيلونجو وحازم مرسى. ويحتل