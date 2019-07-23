رياضة

18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادًا للزمالك

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، بقيادة محمود جابر المدير الفني، قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا الليلة؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد، الأربعاء، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الــ27 من مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة غياب بعض العناصر الأساسية على رأسهم محمود عبدالعاطي "دونجا" لاعب وسط الدراويش والمعار لهم من الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، كما يغيب محمد صادق ومحمود متولي.
وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزى ومحمد مجدى. خط الدفاع: محمد مجدى وباهر المحمدى وريتشارد بافور ومحمد هاشم وأسامة إبراهيم وأحمد أيمن وطارق طه. خط الوسط: عماد حمدى ومحمد الضرف ومصطفى فارس ومحمد بيومى ومدحت فقوسة وعبدالرحمن مجدى ومحمد الشامى. خط الهجوم: بنسون شيلونجو وحازم مرسى. ويحتل
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الأرجنتين وشيلي

إقالة رئيس الاتحاد الأرجنتيني من منصبه في الفيفا

قرر اتحاد قارة أمريكا الجنوبية «الكونيمبول» إقالة كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ممثل الاتحاد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». ونشر الكونيمبول بيانًا رسميًّا يدين فيه تابيا بسبب تصريحاته الأخيرة ضد الاتحاد، بالرغم من أنه هو الممثل عنهم في «الفيفا»، حيث جاء في البيان الذي أصدره «الكونيمبول» أن تابيا أرسل مذكرة في 3 يوليو الماضي، يعترض فيها على سياسات الاتحاد مع نظيره البرازيلي لكرة القدم في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة في البرازيل.
أهلي- جدة -و محمد- عبد- الشافي

نكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد عبدالشافي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك حقيقة تواجد محمد عبدالشافي ظهير أيسر فريق أهلي جدة والفتح السعودي السابق، داخل مقر القلعة البيضاء مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي السابق والمكلف من مجلس الإدارة الحالي بملف صفقات الموسم الجديد، للتفاوض حول عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، حيث أكد المصدر أن أحمد مرتضى يتواجد داخل مقر النادي بالفعل لكن محمد عبدالشافي لم يصل إلى النادي كما يتردد.
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خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة النادي الإسماعيلي مساء غد الأربعاء في تمام الثامنة في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة والعشرين في مسابقة الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، حيث تعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة للفريق الأبيض بسبب منافسته على بطولة الدوري الممتاز، وينتظر الزمالك خسارة أو تعادل الأهلي أمام المقاولون حتى يؤجل حسم المسابقة إلى المباراة الأخيرة أمام المارد الأحمر.
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محمود متولي

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي مع محمود متولي

ارتبط اسم محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالنادي الأهلي والانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء رغبته في تدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومسابقة الدوري لموسم 2019- 2020. وكشفت عدة مصادر داخل النادي الأهلي، أنه عرض 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة ثنائي الفريق أحمد حمودي وعمرو جمال، الأمر الذي رفضه مسؤولو الإسماعيلي.
محمود متولي

الإسماعيلي يفرض شروطه لرحيل محمود متولي إلى الأهلي

بدأ النادي الأهلي مفاوضات مع النادي الإسماعيلي، من أجل الحصول على خدمات محمود متولي، مدافع الدراويش، خلال فترة الانتقالات الجارية (الميركاتو الصيفي)، وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن النادي الأحمر أنهى اتفاقه مع محمود متولي بشأن بنود التعاقد، ويتبقى فقط الاتفاق النهائي مع الإسماعيلي، ثم الإعلان رسميا عن الصفقة. وعلمت «التحرير» أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات بين الطرفين، إذ حاول الأهلي معرفة طلبات الإسماعيلي، التي جاءت كالتالي:
مباراة-الجونة-والزمالك (6)

مدرب الجونة عن التعادل مع الزمالك: الأداء أهم

حرص رضا شحاتة، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، على توجيه التهنئة للاعبي فريقه بعد الأداء الذي قدموه أمام الزمالك، مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الأداء في تلك المباراة كان أفضل له من النتيجة التي حققها الفريق في النهاية. وتعادل الجونة أمام ضيفه الزمالك بنتيجة 2- 2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث.
احمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان يكشف كواليس خناقته مع لاعب الزمالك

أكد أحمد ياسر ريان، مهاجم الجونة، أن فريقه يخوض كل مبارياته في بطولة الدوري بكل قوة دون النظر إلى اسم المنافس، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه لاعبوه في مباراة الزمالك، مساء الأحد لم يكن بجديد على لاعبي الجونة. وأضاف ريان، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة لقناة ON sport، أنه فخور باللعب لنادي الجونة، موجها الشكر لمسؤوليه على التعامل الأمثل معه طوال فترة الإعارة في الأشهر الماضية، والتي بدأت في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري، قادما من النادي الأهلي.
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