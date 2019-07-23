«مصر للطيران»: قرار «بريتش إيرويز» بلا أي سبب منطقي

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

مصر للطيران

أبدى شريف عزت بدروس نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تعجبه من القرار المفاجئ لشركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز"، بتعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام، مؤكدا أنه "لم يكن متوقعا بالمرة وبلا أي سبب منطقي"، مشددا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية رويترز، اليوم الثلاثاء، على أن مطار القاهرة آمن، وأن شركة مصر للطيران تواصل العمل في "بيئة آمنة للغاية".. وكان السفير البريطاني قدم اعتذارًا لوزير الطيران، لكن الاعتذار لم يكن عن القرار، بل عن عدم إبلاغ السلطات المصرية به، ما يؤكد علم الإدارة البريطانية وموافقتها عليه.

والتقى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، مع جيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة لدى مصر، يوم الأحد الماضي، بديوان عام الوزارة، حيث أبدى المصرى استياءه من اتخاذ شركة الخطوط البريطانية قرارا انفراديا يمس أمن المطارات المصرية، دون الرجوع إلى الجهات المصرية المختصة.ووفقا لبيان من الوزارة، فقد تقدم السفير