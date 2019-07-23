سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«مصر للطيران»: قرار «بريتش إيرويز» بلا أي سبب منطقي

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م
مصر للطيران
مصر للطيران
أبدى شريف عزت بدروس نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تعجبه من القرار المفاجئ لشركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز"، بتعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام، مؤكدا أنه "لم يكن متوقعا بالمرة وبلا أي سبب منطقي"، مشددا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية رويترز، اليوم الثلاثاء، على أن مطار القاهرة آمن، وأن شركة مصر للطيران تواصل العمل في "بيئة آمنة للغاية".. وكان السفير البريطاني قدم اعتذارًا لوزير الطيران، لكن الاعتذار لم يكن عن القرار، بل عن عدم إبلاغ السلطات المصرية به، ما يؤكد علم الإدارة البريطانية وموافقتها عليه.
والتقى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، مع جيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة لدى مصر، يوم الأحد الماضي، بديوان عام الوزارة، حيث أبدى المصرى استياءه من اتخاذ شركة الخطوط البريطانية قرارا انفراديا يمس أمن المطارات المصرية، دون الرجوع إلى الجهات المصرية المختصة.ووفقا لبيان من الوزارة، فقد تقدم السفير
اقرأ المزيد
نبيلة-مكرم (2)

أول رد من نبيلة مكرم بعد اتهامها بتهديد المعارضين بـ«التقطيع»

"أي حد يقول كلمة بره على بلدنا يحصله إيه؟.. يتقطع"، جملة قالتها الدكتورة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال احتفالية مع ممثلي الجالية المصرية بأونتاريو في كندا، التي تزوها حاليا، أثارت جدل كبير خلال الساعات الماضية، إذ تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي الفيديو، بينما فسرها أحد المواقع الإخبارية، بأنها تهدد المعارضين في الخارج، بأن من ينتقد الدولة المصريةـ "ستقطع رقبته".. لكن الوزيرة أكدت أنها تابعت كل ما أثير عن حديثها وأن هناك من تجاوب في التعليقات وهناك من أوضح الحقيقة، مؤكدة أن كلامها تم تحويره من مضمون بشكل مغرض.
الخطوط-الجوية-البريطانية (2)

بحكم قضائي.. صفعة جديدة لـ«بريتيش إيرويز» ومطار هيثرو

على الباغي تدور الدوائر أم أنه السحر انقلب على الساحر... بعد فضيحة هيثرو وصعود مراهق صغير بدون جواز سفر ولا تذكرة طيران لإحدى طائرات الخطوط البريطانية المتجهة إلى لوس أنجلوس من لندن الأسبوع الماضي، تواجه الشركة البريطانية بريتيش إيرويز ومطار هيثرو قبلها أزمة خطيرة وصلت لمرحلتها الحاسمة تقريبا، حيث يواجه الاثنان تهديدا بوقف التشغيل لرحلات الشركة والمطار الذي يعد واحدا من أكبر مطارات العالم.
سامح-شكري (1)

بعد هدم البيوت.. مصر ترد على التصعيد الإسرائيلي بالقدس

أدانت مصر التصعيد الذي تشهده مدينة القدس بعد قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عدة مبان سكنية في وادي الحمص جنوب المدينة، مؤكدة في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، رفضها لأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس بما يتنافى مع مقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات الدولية والإنسانية، وحذر البيان من مخاطر تأثير هذه الأعمال على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعمل على استئناف المفاوضات بغية الدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
حقل-غاز-طبيعي (1)

اكتشاف حقل غاز جديد ينتج 20 مليون قدم مكعب يوميا

لا تزال أرض مصر تزخر بالخيرات، وباطنها لا يجف عن العطايا، وهو ما يؤكده الكشف الجديد الذي أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء، لينضم إلى سلسلة الاكتشافات الأخيرة، إذ حققت شركة بترول بلاعيم "بتروبل"، كشفا للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، جاري العمل حاليا على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك وفقا للتقرير الصادر من الشركة حول نتائج الحفر الاستكشافي بمنطقة امتياز القرعة لاستكشاف تراكيب جيولوجية بدلتا النيل.
اقرأ المزيد من الأخبار
الخطوط-الجوية-البريطانية (2)

بحكم قضائي.. صفعة جديدة لـ«بريتيش إيرويز» ومطار هيثرو

على الباغي تدور الدوائر أم أنه السحر انقلب على الساحر... بعد فضيحة هيثرو وصعود مراهق صغير بدون جواز سفر ولا تذكرة طيران لإحدى طائرات الخطوط البريطانية المتجهة إلى لوس أنجلوس من لندن الأسبوع الماضي، تواجه الشركة البريطانية بريتيش إيرويز ومطار هيثرو قبلها أزمة خطيرة وصلت لمرحلتها الحاسمة تقريبا، حيث يواجه الاثنان تهديدا بوقف التشغيل لرحلات الشركة والمطار الذي يعد واحدا من أكبر مطارات العالم.
طائرة الأحلام (5)

غدا.. مصر تستلم طائرة الأحلام الخامسة

احتفلت شركة مصر للطيران، باستلام الطائرة الخامسة من طراز بوينج "B787-9Dreamliner" التي يتم تشغليها لأول مرة باستخدام الوقود الحيوي، وتصل القاهرة، غدا الأربعاء، قادمة من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع ايفيريت بسياتل بالولايات المتحدة، موضحة أنه شارك في الحفل عدد من الشركات الرائدة في صناعة النقل الجوي وهي بوينج، وآيركاب، ورولزرويس، وشركة اپيك، إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الوقود الحيوي، مشيرة إلى أن الطائرة ستقلع من أمريكا خلال ساعات في أطول رحلة طيران في تاريخ الطيران المدني المصري.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: لندن تبحث خيارات الرد على احتجاز ناقلة

تصدرت تداعيات احتجاز إيران الناقلة البريطانية عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما تناولت تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. تحت عنوان "بريطانيا تحقق في استخدام تقنية روسية لاحتجاز الناقلة"، ذكرت صحيفة "البيان" أن تقارير صحفية كشفت عن أن أجهزة المخابرات الخارجية في بريطانيا تخشى أن تكون إيران قد لجأت إلى تكنولوجيا روسية، خلال عملية احتجاز ناقلة نفط تحمل علم المملكة المتحدة، يوم الجمعة الماضي.
شركة-الطيران-الروسية-بوبيدا (1)

شركة طيران روسية تخطط لتنظيم رحلات سياحية لمصر

بعد ساعات من البيانات الغامضة التي أصدرتها شركتي الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، والألمانية "لوفتهانزا"، تخطط شركة الخطوط الجوية الروسية "بوبيدا" لإعداد رحلات سياحية لمصر، إذ أعلن المدير العام للشركة أندريه كالميكوف، يوم الأحد، أنهم ينتظرون الرد من السلطات المصرية لبدء تنظيم رحلات جوية سياحية للعديد من المدن المصرية، قائلا: في تصريحات للصحفيين نقلتها سبوتنيك: "نحن ندرك أن لدينا عددا كبيرا من المجالات التي يمكننا تطويرها بشكل جيد للغاية، على سبيل المثال، نحن في انتظار رد من مصر".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org