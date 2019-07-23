رياضة

نكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد عبدالشافي

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م
محمد عبدالشافي
محمد عبدالشافي
كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك حقيقة تواجد محمد عبدالشافي ظهير أيسر فريق أهلي جدة والفتح السعودي السابق، داخل مقر القلعة البيضاء مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي السابق والمكلف من مجلس الإدارة الحالي بملف صفقات الموسم الجديد، للتفاوض حول عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، حيث أكد المصدر أن أحمد مرتضى يتواجد داخل مقر النادي بالفعل لكن محمد عبدالشافي لم يصل إلى النادي كما يتردد.
وشدد المصدر على أن عبدالشافي من الأسماء المطلوب ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم الجبهة اليسرى التي تعاني كثيرا بسبب تراجع مستوى بهاء مجدي وهو ما دفع الأجهزة الفنية للاعتماد على عبدالله جمعة الجناح الأيمن في مركز الظهير الأيسر. كما أوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت اتصالات بين أحمد مرتضى
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إقالة رئيس الاتحاد الأرجنتيني من منصبه في الفيفا

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18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادًا للزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، بقيادة محمود جابر المدير الفني، قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا الليلة؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد، الأربعاء، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الــ27 من مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت القائمة غياب بعض العناصر الأساسية على رأسهم محمود عبدالعاطي "دونجا" لاعب وسط الدراويش والمعار لهم من الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري، كما يغيب محمد صادق ومحمود متولي.
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رئيس الزمالك يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام البدري

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ياسر ريان: عودة نجلي للأهلي بيد الإدارة

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، ووالد أحمد ريان مهاجم القلعة الحمراء المعار لصفوف الجونة، أن نجله لم يتعمد إثارة أزمة مع لاعبي نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد. وقال ياسر ريان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة تايم سبورت الفضائية: "لاعبو الجونة تعودوا على الفوز وعدم الخسارة، ولعبوا أمام فرق الدوري جميعها بنفس الأداء، وليس أمام الزمالك فقط، والضغط في المباراة كان على لاعبي الزمالك لأنه يُنافس على بطولة الدوري، والجونة ساهم في إهداء الدوري للأهلي، ومباراته أمام المقاولون العرب مصيرية لأنها ستحسم الدوري له".
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المقاولون: ما يتردد عن تساهلنا أمام الأهلي «عيب»

قال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن ما يتردد بشأن تساهل فريقه ضد الأهلي ليتوج الأخير بالدوري الممتاز «عيب» أن يلتصق بأندية كبيرة مثلهم، مشددا على أن الفريق سيخوض المواجهة بكل جدية للفوز فقط. وأضاف محمد عادل، للبرنامج الإذاعي ملعب 9090، قائلا: "الأهلي والمقاولون والزمالك أندية كبيرة، وما يقال بشأن التفويت عيب أن يلتصق بهم، ونسعى بالطبع للفوز بالمباراة والنتيجة في علم الغيب، ومن يريد التتويج بالدوري عليه أن يفوز بأقدام لاعبيه".
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الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة رمضان صبحي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول، أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، أثبتت سلامته من الإصابة في العضلة الضامة، وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت أول من أمس الجمعة، وعلى الفور أجرى اللاعب أشعة، أمس السبت، أثبتت أنه يعاني فقط من إجهاد خفيف لن يمنعه عن الوجود في الحسابات الفنية لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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