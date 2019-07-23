نكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد عبدالشافي
٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م
محمد عبدالشافي
كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك حقيقة تواجد محمد عبدالشافي ظهير أيسر فريق أهلي جدة والفتح السعودي السابق، داخل مقر القلعة البيضاء مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي السابق والمكلف من مجلس الإدارة الحالي بملف صفقات الموسم الجديد، للتفاوض حول عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، حيث أكد المصدر أن أحمد مرتضى يتواجد داخل مقر النادي بالفعل لكن محمد عبدالشافي لم يصل إلى النادي كما يتردد.
وشدد المصدر على أن عبدالشافي من الأسماء المطلوب ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم الجبهة اليسرى التي تعاني كثيرا بسبب تراجع مستوى بهاء مجدي وهو ما دفع الأجهزة الفنية للاعتماد على عبدالله جمعة الجناح الأيمن في مركز الظهير الأيسر.
كما أوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت اتصالات بين أحمد مرتضى
وشدد المصدر على أن عبدالشافي من الأسماء المطلوب ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم الجبهة اليسرى التي تعاني كثيرا بسبب تراجع مستوى بهاء مجدي وهو ما دفع الأجهزة الفنية للاعتماد على عبدالله جمعة الجناح الأيمن في مركز الظهير الأيسر.
كما أوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت اتصالات بين أحمد مرتضى وعبدالشافي واتفق الطرفان على عقد جلسة خلال الساعات المقبلة لإتمام الاتفاق على انضمام اللاعب للزمالك وتوقيع العقود من أجل الإعلان عن الصفقة رسميا.
كان عبدالشافي قد رحل عن صفوف الزمالك إلى أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة عام 2015 وقدم مستوى متميزا مع الأهلي وهو ما دفعهم لتفعيل بند الشراء وتمت إعارته للفتح عام 2018 قبل أن يعود مرة أخرى إلى الأهلي الموسم الماضي وانتهى تعاقده معهم ليصبح لاعبا حرا ومن حقه التوقيع لأي ناد خلال الفترة الحالية.