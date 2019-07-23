نكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد عبدالشافي

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م

محمد عبدالشافي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك حقيقة تواجد محمد عبدالشافي ظهير أيسر فريق أهلي جدة والفتح السعودي السابق، داخل مقر القلعة البيضاء مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي السابق والمكلف من مجلس الإدارة الحالي بملف صفقات الموسم الجديد، للتفاوض حول عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، حيث أكد المصدر أن أحمد مرتضى يتواجد داخل مقر النادي بالفعل لكن محمد عبدالشافي لم يصل إلى النادي كما يتردد.

وشدد المصدر على أن عبدالشافي من الأسماء المطلوب ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم الجبهة اليسرى التي تعاني كثيرا بسبب تراجع مستوى بهاء مجدي وهو ما دفع الأجهزة الفنية للاعتماد على عبدالله جمعة الجناح الأيمن في مركز الظهير الأيسر. كما أوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت اتصالات بين أحمد مرتضى