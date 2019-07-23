إقالة رئيس الاتحاد الأرجنتيني من منصبه في الفيفا

تحرير:محمد حسن صيام ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢١ م

الأرجنتين

قرر اتحاد قارة أمريكا الجنوبية «الكونيمبول» إقالة كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ممثل الاتحاد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». ونشر الكونيمبول بيانًا رسميًّا يدين فيه تابيا بسبب تصريحاته الأخيرة ضد الاتحاد، بالرغم من أنه هو الممثل عنهم في «الفيفا»، حيث جاء في البيان الذي أصدره «الكونيمبول» أن تابيا أرسل مذكرة في 3 يوليو الماضي، يعترض فيها على سياسات الاتحاد مع نظيره البرازيلي لكرة القدم في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة في البرازيل.

وأضاف البيان أنه نظرا لخطورة التصريحات التي أدلى بها تابيا فقد قرر الاتحاد القاري إقالته من منصبه كممثل له أمام الفيفا. وكان تابيا قد انتقد أداء حكم مباراة البرازيل والأرجنتين علنًا في نصف نهائي كوبا أمريكا الأخيرة، بسبب عدم رجوعه لتقنية الفيديو المساعد "الفار" لاتخاذ بعض القرارات في المباراة منها التغاضي