رياضة

إقالة رئيس الاتحاد الأرجنتيني من منصبه في الفيفا

تحرير:محمد حسن صيام ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢١ م
الأرجنتين
الأرجنتين
قرر اتحاد قارة أمريكا الجنوبية «الكونيمبول» إقالة كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ممثل الاتحاد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». ونشر الكونيمبول بيانًا رسميًّا يدين فيه تابيا بسبب تصريحاته الأخيرة ضد الاتحاد، بالرغم من أنه هو الممثل عنهم في «الفيفا»، حيث جاء في البيان الذي أصدره «الكونيمبول» أن تابيا أرسل مذكرة في 3 يوليو الماضي، يعترض فيها على سياسات الاتحاد مع نظيره البرازيلي لكرة القدم في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة في البرازيل.
وأضاف البيان أنه نظرا لخطورة التصريحات التي أدلى بها تابيا فقد قرر الاتحاد القاري إقالته من منصبه كممثل له أمام الفيفا. وكان تابيا قد انتقد أداء حكم مباراة البرازيل والأرجنتين علنًا في نصف نهائي كوبا أمريكا الأخيرة، بسبب عدم رجوعه لتقنية الفيديو المساعد "الفار" لاتخاذ بعض القرارات في المباراة منها التغاضي
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نكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد عبدالشافي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك حقيقة تواجد محمد عبدالشافي ظهير أيسر فريق أهلي جدة والفتح السعودي السابق، داخل مقر القلعة البيضاء مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي السابق والمكلف من مجلس الإدارة الحالي بملف صفقات الموسم الجديد، للتفاوض حول عودته مرة أخرى إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، حيث أكد المصدر أن أحمد مرتضى يتواجد داخل مقر النادي بالفعل لكن محمد عبدالشافي لم يصل إلى النادي كما يتردد.
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فيرمينو يشيد بمستوى البرازيل أمام الأرجنتين

أشار النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى تقديم منتخب بلاده مستوى مميزا في الفوز على الأرجنتين فجر اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ذلك الانتصار الذي صعد بالبرازيل إلى المباراة النهائية للبطولة، لتنتظر الفائز في مباراة بيرو وتشيلسي على ملعب ماراكانا يوم الأحد المقبل، بحثًا عن التتويج باللقب التاسع في تاريخها والأول منذ نسخة 2007، وقدم فيرمينو مستوى طيبا أمام الأرجنتين، حيث صنع الهدف الأول الذي سجله جابريل خيسوس، وتكفل هو بتسجيل الهدف الثاني.
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كوتينيو يتطلع لنهائي كوبا أمريكا على ماراكانا

أعرب النجم البرازيلي فيليب كوتينيو عن سعادته بالانتصار الذي حققه منتخب بلاده فجر اليوم الأربعاء على حساب الأرجنتين بهدفين دون رد، في نصف نهائي كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ليتأهل البلد المضيف إلى المباراة النهائية منتظرا الفائز في مباراة بيرو وتشيلي على ملعب ماراكانا يوم 7 يوليو الجارى، وقال كوتينيو: "نجحنا في تقديم مباراة كبيرة، وعملنا بقوة وتمكنا من الخروج بالانتصار في نهاية المطاف، وهذا هو الأمر بالنسبة لنا، أن نوجد في المباراة النهائية".
منتخب البرازيل

البرازيل في نهائي كوبا أمريكا رغم تفوق الأرجنتين

تأهل المنتخب البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعد مباراة مثيرة تغلب فيها على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-0، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، فجر الأربعاء، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» في الدور نصف النهائي للبطولة التي يستضيفها على أرضه حتى 7 يوليو. تقدم جابرييل جيسوس بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 29 مستغلا عرضية رائعة لروبرتو فيرمينو، وحاول منتخب الأرجنتين بعدها تعديل النتيجة، وحرمت العارضة سيرجيو أجويرو من هدف التعادل في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول الذي حمل الكثير من القوة والندية من الفريقين بنتيجة 1-0 لصالح البرازيل.
جابرييل خيسوس

الشوط الأول..البرازيل تتقدم على الأرجنتين بهدف خيسوس

نجح المنتخب البرازيلي في إنهاء الشوط الأول من مباراته أمام نظيره الأرجنتيني، بالتقدم بهدف مقابل لا شيء، أحرزه جابرييل خيسوس، في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، الذي يقام حاليا على ملعب ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» ضمن مباريات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حتى يوم 7 يوليو المقبل. منتخب السامبا دخل المباراة بقوة وضغط بهدف إحراز هدف مبكر، وهو ما كاد يتحقق بأقدام فرمينيو، الذي كاد أن يسجل الهدف الأول للبرازيل عندما أنفرد بمرمى حارس الأرجنتين، لكن الحكم تدخل واحتسب تسلل على النجم البرازيلي ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.
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