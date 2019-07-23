أول رد من نبيلة مكرم بعد اتهامها بتهديد المعارضين بـ«التقطيع»

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م

وزيرة الهجرة نبيلة مكرم

"أي حد يقول كلمة بره على بلدنا يحصله إيه؟.. يتقطع"، جملة قالتها الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال احتفالية مع ممثلي الجالية المصرية بأونتاريو في كندا، التي تزورها حاليا، أثارت جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، إذ تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي الفيديو، بينما فسرها أحد المواقع الإخبارية، بأنها تهدد المعارضين في الخارج، بأن من ينتقد الدولة المصرية؛ "ستقطع رقبته".. لكن الوزيرة أكدت أنها تابعت كل ما أثير عن حديثها، وأن هناك من تجاوب في التعليقات وهناك من أوضح الحقيقة، مؤكدة أن كلامها تم تحويره من مضمون بشكل مغرض.

وقالت مكرم، إنها تفاجأت بتحريف تصريحاتها بهذه الصورة المبالغ فيها، وشددت على أن الدولة لا تهدد أبناءها، بل تتواصل وتساند وتلبي الاحتياجات وترد على الاستفسارات وتطمئن المصريين في الخارج على بلدهم، مضيفة: "ده اللي أنا بعمله في كل زياراتي". وأوضحت في رسالة مسجلة أذاعها برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور،