الفانتازى.. أبرز الاختيارات وأسعار اللاعبين

بدأ عشاق الدورى الإنجليزى (البريميرليج) فى اختيار تشكيلتهم للعبة الفانتازى للموسم الجديد، الذي سينطلق يوم 9 أغسطس المقبل بمواجهة بين نوريتش سيتي وليفربول

تحرير:محمد جمال ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م

فانتازى البريمرليج

في الوقت الذي بدأت فيه أندية الدوري الإنجليزي الاستعداد للموسم الجديد عن طريق تدعيم صفوفها ببعض الصفقات التي يطلبها المدربون، هناك على الجانب الآخر مدربون من نوع آخر وصل عددهم حتى الآن إلى مليون و432 ألف شخص بدؤوا الاستعداد للموسم الجديد في لعبة الفانتازي وذلك عن طريق تكوين فرقهم بشراء أفضل اللاعبين من وجهة نظرهم، حيث يبدأ الدورى الإنجليزى يوم 9 أغسطس المقبل بمواجهة ليفربول ضد نوريتش سيتي الصاعد لدورى الدرجة الأولى هذا الموسم ونستعرض لكم أسعار اللاعبين في الفانتازي وأكثر اللاعبين الذين يتم شراؤهم.

اليسون (ليفربول): وصلت نسبة اختيار أليسون إلى 36 % من المشاركين فى الفانتازى، وذلك بعد الأداء الرائع الذى قدمه مع الريدز حيث خرج من 21 مباراة بشباك نظيفة، وحصد لقب دورى الأبطال مع فريقه مع أول موسم له، ويبلغ سعره فى الفانتازى 8 ملايين جنيه إسترلينى، وبلغت نقاط اليسون فى الفانتازى خلال الموسم