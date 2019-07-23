رياضة

الفانتازى.. أبرز الاختيارات وأسعار اللاعبين

بدأ عشاق الدورى الإنجليزى (البريميرليج) فى اختيار تشكيلتهم للعبة الفانتازى للموسم الجديد، الذي سينطلق يوم 9 أغسطس المقبل بمواجهة بين نوريتش سيتي وليفربول
تحرير:محمد جمال ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م
فانتازى البريمرليج
فانتازى البريمرليج
في الوقت الذي بدأت فيه أندية الدوري الإنجليزي الاستعداد للموسم الجديد عن طريق تدعيم صفوفها ببعض الصفقات التي يطلبها المدربون، هناك على الجانب الآخر مدربون من نوع آخر وصل عددهم حتى الآن إلى مليون و432 ألف شخص بدؤوا الاستعداد للموسم الجديد في لعبة الفانتازي وذلك عن طريق تكوين فرقهم بشراء أفضل اللاعبين من وجهة نظرهم، حيث يبدأ الدورى الإنجليزى يوم 9 أغسطس المقبل بمواجهة ليفربول ضد نوريتش سيتي الصاعد لدورى الدرجة الأولى هذا الموسم ونستعرض لكم أسعار اللاعبين في الفانتازي وأكثر اللاعبين الذين يتم شراؤهم.
اليسون (ليفربول):  وصلت نسبة اختيار أليسون إلى 36 % من المشاركين فى الفانتازى، وذلك بعد الأداء الرائع الذى قدمه مع الريدز حيث خرج من 21 مباراة بشباك نظيفة، وحصد لقب دورى الأبطال مع فريقه مع أول موسم له، ويبلغ سعره فى الفانتازى 8 ملايين جنيه إسترلينى، وبلغت نقاط اليسون فى الفانتازى خلال الموسم
اقرأ المزيد
المنتخب-المصري-لكرة-السلة (1)

فضيجة جديدة.. منتخب السلة يودع "الأفرو كان"

فضيحة جديدة تعرض لها المنتخب الوطني الأول لكرة السلة خلال مشواره في بطولة أفريقيا "الأفرو كان" من الدور ثمن النهائي للبطولة، بعد الخسارة أمام منتخب تشاد مساء اليوم - الغير مصنف- لأول مرة في التاريخ بعد الهزيمة بنتيجة 98-95، وهي الخسارة الثانية بعد السقوط أمام منتخب تونس في دور المجموعات، رغم أن المنافس خاض المباراة بلاعبين تحت 23 سنة، لانشغال المنتخب الأول بالاستعداد لنهائيات كأس العالم. وأوقعت القرعة منتخب مصر في مجموعة واحدة مع تونس وغينيا، فاز على الأخير بنتيجة 84-57 ، ثم خسر أمام تونس 68-75 ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة.
المعلق-احمد-الطيب

أحمد الطيب: الأهلي سيفوز على المقاولون.. إلا إذا

رفض المعلق الكروي احمد الطيب الأنباء التي أثيرت في الساعات الأخيرة حول أن المقاولون لن يلعب بقوة أمام الأهلي أو أن لاعبي الجونة لعبوا بغل كروي أمام الزمالك، ونشر الطيب عبر صفحته على الـ"فيسبوك" منشوراً كتب فيه: " ( الغِل المشروووووووع )، أنا ضد فكرة ان ليه لاعبى الجونة لعبوا بالغِل ده !؟؟ ! انا شايف ده العادى لاعتبارات كتيرة و كلها من حقهم - و ضد اتهام المقاولون بالتفويت لصالح الأهلى". وشهدت الساعات الأخيرة حالة من الجذب والشد بين مسؤولي الزمالك والجونة والمقاولون العرب، بعدما اتهم رئيس الزمالك المقاولون بتفويت لقاء الأهلى المقرر اقامته غداً.
سيف-زاهر‎

سيف زاهر: هو رئيس الزمالك هينزل يجيب جول بنفسه؟

طالب الإعلامي سيف زاهر، جماهير نادي الزمالك بعدم الهجوم على رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض، لأنه وفر كل شيء للفريق لتحقيق أفضل النتائج في بطولة الدوري لكن التوفيق غاب عنه في مباراة الجونة الأخيرة، معلقًا: «هو رئيس الزمالك هينزل يجيب جول بنفسه؟». وأضاف زاهر، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «super TIME» الذي يقدمه على قناة TIME SPORTS، أن التقييم في مثل هذه الأمور يجب أن يكون بشكل منطقي، قبل الهجوم على رئيس النادي، وليس لمجرد نتيجة مباراة طوال موسم جيد.
اقرأ المزيد من الأخبار
فان-دايك‎

فان دايك: الكرة الذهبية حلم لكنها صعبة لهذا السبب

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه قدم موسمًا رائعًا تمكن خلاله من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وأنه كان من الممكن أن يكون أفضل له على المستوى الشخصي إذا نجح في التتويج بلقب البريميرليج الذي خسره لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة. وأشار فان دايك، خلال تصريحاته السبت، لموقع الريدز الرسمي، إلى أن الفريق أظهر تطورًا كبير في الموسم المنقضي، وكان ذلك نتاج خطة بناء فريق قوي قادر على حصد البطولات قبل مجيئه، وان الفريق يسير في الطريق الصحيح لمزيد من التقدم.
إحتفال لاعبي الجزائر بالفوز (5)

الكاف يعلن عن أفضل 11 لاعبا في أمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل الرسمي لأفضل 11 لاعبا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، وتوج بلقبها المنتخب الجزائري بعد فوزه على نظيره السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة على استاد القاهرة، وهي المرة الثانية في التاريخ التي يحصل فيها محاربو الصحراء على لقب كأس الأمم الإفريقية.
محمد-صلاح (1)

ليفربول يغري محمد صلاح براتب أسبوعي خيالي

يخطط نادي ليفربول، لتمديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، حيث أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، أن ليفربول يخطط لتمديد عقد صلاح الذي ينتهي في صيف 2023 لموسم إضافي، مع رفع راتبه السنوي إلى 22.4 مليون جنيه إسترليني، ليحصل صلاح في عقده المحتمل على راتب أسبوعي يبلغ نحو 430 ألف إسترليني. صلاح المستهدف من قبل ريال مدريد، وفقًا لتقارير إسبانية، ساعد ليفربول في الفوز بدوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم الماضي، علمًا بأنه سجل 54 هدفًا في 74 مباراة بالبريميرليج منذ انضمامه في عام 2017.
كلوب‎

يورجن كلوب يكشف موعد الرحيل عن الريدز

تحدث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، عن تجهيزات الريدز للموسم المقبل 2019- 2020، مشيرا إلى أنه سيكون اهتمامه الأول والأخير للدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وجاءت هذه التصريحات فى المؤتمر الصحفى التحضيري لمباراة ليفربول وبروسيا دورتموند الودية التي تقام على ملعب نوتردام وذلك خلال المعسكر التدريبي للفريق فى الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ المدير الفنى الألمانى تصريحاته عن إمكانية استكمال مشواره مع الريدز قائلا: "على الاقل لمدة ثلاث سنوات".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org