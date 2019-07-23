الفانتازى.. أبرز الاختيارات وأسعار اللاعبين

بدأ عشاق الدورى الإنجليزى (البريميرليج) فى اختيار تشكيلتهم للعبة الفانتازى للموسم الجديد، الذي سينطلق يوم 9 أغسطس المقبل بمواجهة بين نوريتش سيتي وليفربول
في الوقت الذي بدأت فيه أندية الدوري الإنجليزي الاستعداد للموسم الجديد عن طريق تدعيم صفوفها ببعض الصفقات التي يطلبها المدربون، هناك على الجانب الآخر مدربون من نوع آخر وصل عددهم حتى الآن إلى مليون و432 ألف شخص بدؤوا الاستعداد للموسم الجديد في لعبة الفانتازي وذلك عن طريق تكوين فرقهم بشراء أفضل اللاعبين من وجهة نظرهم، حيث يبدأ الدورى الإنجليزى يوم 9 أغسطس المقبل بمواجهة ليفربول ضد نوريتش سيتي الصاعد لدورى الدرجة الأولى هذا الموسم ونستعرض لكم أسعار اللاعبين في الفانتازي وأكثر اللاعبين الذين يتم شراؤهم.
اليسون (ليفربول):
وصلت نسبة اختيار أليسون إلى 36 % من المشاركين فى الفانتازى، وذلك بعد الأداء الرائع الذى قدمه مع الريدز حيث خرج من 21 مباراة بشباك نظيفة، وحصد لقب دورى الأبطال مع فريقه مع أول موسم له، ويبلغ سعره فى الفانتازى 8 ملايين جنيه إسترلينى، وبلغت نقاط اليسون فى الفانتازى خلال الموسم
اليسون (ليفربول):
وصلت نسبة اختيار أليسون إلى 36 % من المشاركين فى الفانتازى، وذلك بعد الأداء الرائع الذى قدمه مع الريدز حيث خرج من 21 مباراة بشباك نظيفة، وحصد لقب دورى الأبطال مع فريقه مع أول موسم له، ويبلغ سعره فى الفانتازى 8 ملايين جنيه إسترلينى، وبلغت نقاط اليسون فى الفانتازى خلال الموسم المقبل 176 نقطة.
فيرجل فان دايك (ليفربول):
وصلت نسبة اختيار فان دايك 46%من نسبة المشاركين حيث تعد أكبر نسبة بين جميع لاعبى البريميرليج، وحصد فان دايك الموسم الماضى فى الفانتازى 208 نقاط، ويشارك فان دايك بشكل أساسى فى تشكيلة أبناء كلوب حيث يعد القلب النابض لدفاع الريدز، ويبلغ سعره 6.5 مليون جنيه إسترليني.
ألكسندر أرنولد (ليفربول):
بلغت نسبة شراء أرنولد 28 % من المشاركين، وحقق الظهير الأيمن بطولة دورى الأبطال مع الريدز، وتكمن أهمية أرنولد فى مركزه حيث يلعب بعض الضربات الثابتة ويشارك فى الهجمات مما يزيد نسبة حصده للعديد من النقاط لمشاركته فى بناء الهجمة وتمريراته المساعدة، وسجل أرنولد خلال الموسم الماضى للبريميرليج 185 نقطة وبلغ سعره 7.7 مليون جنيه إسترلينى.
آرون بيسكا (مانشستر يونايتد):
بلغت نسبة شراء اللاعب المنضم حديثا لصفوف الشياطين الحمر 22% من إجمالى المشاركين، وحازت اليونايتد خدمات نجم كريستال بالاس سابقا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني وذلك بعد تألق الأخير خلال الموسم الماضي في مركز الظهير الأيمن، ومن المتوقع أن يلعب على حساب آشلى يونج وذلك بعد تقدم يونج فى السن، ويبلغ سعر مدافع الفريق الأحمر 5.5 مليون جنيه إسترليني.
جيمس ماديسون (ليستر سيتي):
بلغت نسبة شراء ماديسون 29 % من إجمالي المشاركين، وقدم خط الوسط سبعة أهداف وسبع تمريرات مساعدة لصالح فريقه خلال الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، ويعد صاحب الـ22 عاما متخصصا فى الضربات الثابتة، ومن أكثر لاعبى خط الوسط اختيارا فى الفانتازى، ويبلغ سعره 7 ملايين جنيه، وحصد خلال الموسم الماضى 137 نقطة.
ريان فريزر(بورنموث):
قدم فريز مستوى متقدما مع فريقه بورنموث خلال الموسم الماضي، وساهم الإسكتلندي فى 14 تمريرة مساعدة الموسم الماضي وسجل سبعة أهداف، ويعد من لاعبى خط الوسط المؤثرين وبسعر منخفض حيث يبلغ سعره 7.5 مليون جنيه، وسجل 181 نقطة خلال الموسم الماضى.
ديجو جاتا (ولفرهامبتون):
تبلغ نسبة شراء جاتا 18 % من نسبة المشاركين، سجل دييجو 9 أهداف خلال الموسم الماضي، ويصل سعره إلى 6.5 مليون جنيه وسجل 139 نقطة الموسم الماضي فى الفانتزي.
محمد صلاح (ليفربول):
بلغت نسبة شراء نجم ليفربول 36 % حيث يعد أكثر ثانى نسبة شراء فى الفانتازى، وتوج صلاح للمرة الثانية على التوالى بلقب هداف البريميرليج، ويتربع صلاح على عرش الفانتازى من حيث النقاط حيث حصد 259 نقطة متفوقا بذلك على كل لاعبى البريميرليج، ويعد هو أغلى للاعب حيث يصل سعره لـ12.5 مليون جنيه.
رحيم سترلينج (مانشستر سيتى):
بلغت نسبة شراء نجم مانشستر سيتى 27%، وسجل سترلينج 17 هدفا خلال الموسم الماضى، وشارك فى 12 هدفا من خلال تمريرات مساعدة، وحصد سترلينج 234 نقطة خلال الموسم الماضى وبلغ سعره 12 مليونا.
ساديو مانى (ليفربول):
قدم مانى أحد أفضل مواسمه مع الريدز خلال الموسم الماضي ولذلك بلغت نسبة شرائه 24 %، وتشارك مانى مع أوباميانج مهاجم الآرسنال وصلاح لقب هداف البريميرليج الموسم الماضي برصيد 22 هدفا، ويبلغ سعر مانى 11.5 مليون جنيه، وحصد خلال الموسم الماضى 231 نقطة قادما فى المركز الثانى بعد صلاح.
أجويرو(مانشستر سيتي):
يأتى أجويرو فى قائمة أولويات مرتادي الفانتازى حيث وصلت نسبة شرائه لـ22 % من المشاركين، وقدم أجويرو مستوى رائعا مع فريقه، مسجلا 21 هدفا خلال الموسم الماضي، ووصل عدد النقاط التي حصدها 201 نقطة ويصل سعره لـ12 مليون جنيه.
راؤول خيمنيز (ولفرهامبتون):
بلغت نسبة شراء المهاجم المخضرم 37.4% من نسبة المشاركين فى الفانتازى وذلك بعد تقديمه لمستوى رائع مع فريقه مسجلا 13 هدفا وحصد خلال الموسم الماضى 181 نقطة، ويعد من الاختيارات المثلى لمرتادي اللعبة حيث يصل سعر لـ7.5 مليون جنيه.