سيف زاهر: هو رئيس الزمالك هينزل يجيب جول بنفسه؟

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

سيف زاهر

طالب الإعلامي سيف زاهر، جماهير نادي الزمالك بعدم الهجوم على رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض، لأنه وفر كل شيء للفريق لتحقيق أفضل النتائج في بطولة الدوري لكن التوفيق غاب عنه في مباراة الجونة الأخيرة، معلقًا: «هو رئيس الزمالك هينزل يجيب جول بنفسه؟». وأضاف زاهر، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «super TIME» الذي يقدمه على قناة TIME SPORTS، أن التقييم في مثل هذه الأمور يجب أن يكون بشكل منطقي، قبل الهجوم على رئيس النادي، وليس لمجرد نتيجة مباراة طوال موسم جيد.

وعن مواجهة الزمالك والجونة، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن خالد جلال المدير الفني للفريق قدم مباراة جيدة، بنفس المستوى تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، وكانت الأمور ستسير بشكل طبيعي في حالة تحقيق الفوز بتلك المباراة لكنه لم يوفق. وواصل: «ممكن تحاسب مجلس الإدارة لما يبيع اللاعيبة وما يكونش