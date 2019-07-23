رياضة

سيف زاهر: هو رئيس الزمالك هينزل يجيب جول بنفسه؟

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م
سيف زاهر
سيف زاهر
طالب الإعلامي سيف زاهر، جماهير نادي الزمالك بعدم الهجوم على رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض، لأنه وفر كل شيء للفريق لتحقيق أفضل النتائج في بطولة الدوري لكن التوفيق غاب عنه في مباراة الجونة الأخيرة، معلقًا: «هو رئيس الزمالك هينزل يجيب جول بنفسه؟». وأضاف زاهر، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «super TIME» الذي يقدمه على قناة TIME SPORTS، أن التقييم في مثل هذه الأمور يجب أن يكون بشكل منطقي، قبل الهجوم على رئيس النادي، وليس لمجرد نتيجة مباراة طوال موسم جيد.
وعن مواجهة الزمالك والجونة، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن خالد جلال المدير الفني للفريق قدم مباراة جيدة، بنفس المستوى تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، وكانت الأمور ستسير بشكل طبيعي في حالة تحقيق الفوز بتلك المباراة لكنه لم يوفق. وواصل: «ممكن تحاسب مجلس الإدارة لما يبيع اللاعيبة وما يكونش
اقرأ المزيد
المنتخب-المصري-لكرة-السلة (1)

فضيجة جديدة.. منتخب السلة يودع "الأفرو كان"

فضيحة جديدة تعرض لها المنتخب الوطني الأول لكرة السلة خلال مشواره في بطولة أفريقيا "الأفرو كان" من الدور ثمن النهائي للبطولة، بعد الخسارة أمام منتخب تشاد مساء اليوم - الغير مصنف- لأول مرة في التاريخ بعد الهزيمة بنتيجة 98-95، وهي الخسارة الثانية بعد السقوط أمام منتخب تونس في دور المجموعات، رغم أن المنافس خاض المباراة بلاعبين تحت 23 سنة، لانشغال المنتخب الأول بالاستعداد لنهائيات كأس العالم. وأوقعت القرعة منتخب مصر في مجموعة واحدة مع تونس وغينيا، فاز على الأخير بنتيجة 84-57 ، ثم خسر أمام تونس 68-75 ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة.
المعلق-احمد-الطيب

أحمد الطيب: الأهلي سيفوز على المقاولون.. إلا إذا

رفض المعلق الكروي احمد الطيب الأنباء التي أثيرت في الساعات الأخيرة حول أن المقاولون لن يلعب بقوة أمام الأهلي أو أن لاعبي الجونة لعبوا بغل كروي أمام الزمالك، ونشر الطيب عبر صفحته على الـ"فيسبوك" منشوراً كتب فيه: " ( الغِل المشروووووووع )، أنا ضد فكرة ان ليه لاعبى الجونة لعبوا بالغِل ده !؟؟ ! انا شايف ده العادى لاعتبارات كتيرة و كلها من حقهم - و ضد اتهام المقاولون بالتفويت لصالح الأهلى". وشهدت الساعات الأخيرة حالة من الجذب والشد بين مسؤولي الزمالك والجونة والمقاولون العرب، بعدما اتهم رئيس الزمالك المقاولون بتفويت لقاء الأهلى المقرر اقامته غداً.
فانتازى -البريمرليج‎

الفانتازى.. أبرز الاختيارات وأسعار اللاعبين

في الوقت الذي بدأت فيه أندية الدوري الإنجليزي الاستعداد للموسم الجديد عن طريق تدعيم صفوفها ببعض الصفقات التي يطلبها المدربون، هناك على الجانب الآخر مدربون من نوع آخر وصل عددهم حتى الآن إلى مليون و432 ألف شخص بدؤوا الاستعداد للموسم الجديد في لعبة الفانتازي وذلك عن طريق تكوين فرقهم بشراء أفضل اللاعبين من وجهة نظرهم، حيث يبدأ الدورى الإنجليزى يوم 9 أغسطس المقبل بمواجهة ليفربول ضد نوريتش سيتي الصاعد لدورى الدرجة الأولى هذا الموسم ونستعرض لكم أسعار اللاعبين في الفانتازي وأكثر اللاعبين الذين يتم شراؤهم.
اقرأ المزيد من الأخبار
المعلق-احمد-الطيب

أحمد الطيب: الأهلي سيفوز على المقاولون.. إلا إذا

رفض المعلق الكروي احمد الطيب الأنباء التي أثيرت في الساعات الأخيرة حول أن المقاولون لن يلعب بقوة أمام الأهلي أو أن لاعبي الجونة لعبوا بغل كروي أمام الزمالك، ونشر الطيب عبر صفحته على الـ"فيسبوك" منشوراً كتب فيه: " ( الغِل المشروووووووع )، أنا ضد فكرة ان ليه لاعبى الجونة لعبوا بالغِل ده !؟؟ ! انا شايف ده العادى لاعتبارات كتيرة و كلها من حقهم - و ضد اتهام المقاولون بالتفويت لصالح الأهلى". وشهدت الساعات الأخيرة حالة من الجذب والشد بين مسؤولي الزمالك والجونة والمقاولون العرب، بعدما اتهم رئيس الزمالك المقاولون بتفويت لقاء الأهلى المقرر اقامته غداً.
خالد-الغندور (1)

الغندور لمنتقديه: بتفهموا كورة أكتر مني بمناسبة إيه؟

بحدة شديدة، علق الإعلامي خالد الغندور، ولاعب نادي الزمالك السابق، على الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة من جماهير النادي الأبيض. وقال الغندور، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه على قناة المحور، إنه ليس ضد من يختلف معه حبا في نادي الزمالك، لكنه ضد من يختلف معه من الممولين لأغراض محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: «أنا لا أخشى أحد ونظرتي للحياة الكروية في مصر اختلفت، ويجب أن يدرك البعض أن البرنامج الذي أعمل به هو إعلام داعم للنادي الأبيض».
أحمد حمدي‎

أحمد حمدي: البدري رفض عرض أودينيزي وأعادني للناشئين

أكد أحمد حمدي لاعب فريق النادي الأهلي، أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للدوري الإيطالي، موضحًا أن الاختلاف المادي كان عائق في انتقاله لنادي أودينيزي، كما أن حسام البدري أيضا رفض رحيله، وأنه ارتضى بما حدث. وقال حمدي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: «كان من الممكن أن أرحل للدوري الايطالي ولم أوفق، ولذلك رضيت بالأمر الواقع، وعقب عودتي للأهلي من فترة المعايشة لعبت مع الناشئين بفرمان من الكابتن حسام البدري».
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون عن تصريحات رئيس الزمالك: راجل جميل بيشجعنا

تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن التجديد لطاهر محمد طاهر، نجم الفريق، مؤكدًا أن والد اللاعب لم يضع أي شروط وترك التقدير للنادي، وهو ما رحب به النجم الشاب، وتم تجديد التعاقد في هدوء، وهو أمر منطقى في تعاملات النادي مع واحد من أبنائه. وأوضح صلاح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج super TIME الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، أن طاهر محمد طاهر، لاعب طموح ويسعى للاحتراف في أوروبا ولا يتوقف سعيه عند اللعب في الدوري المصري، ويملك الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق طموحاته.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org