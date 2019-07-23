أحمد الطيب: الأهلي سيفوز على المقاولون.. إلا إذا

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

أحمد الطيب

رفض المعلق الكروي احمد الطيب الأنباء التي أثيرت في الساعات الأخيرة حول أن المقاولون لن يلعب بقوة أمام الأهلي أو أن لاعبي الجونة لعبوا بغل كروي أمام الزمالك، ونشر الطيب عبر صفحته على الـ"فيسبوك" منشوراً كتب فيه: " ( الغِل المشروووووووع )، أنا ضد فكرة ان ليه لاعبى الجونة لعبوا بالغِل ده !؟؟ ! انا شايف ده العادى لاعتبارات كتيرة و كلها من حقهم - و ضد اتهام المقاولون بالتفويت لصالح الأهلى". وشهدت الساعات الأخيرة حالة من الجذب والشد بين مسؤولي الزمالك والجونة والمقاولون العرب، بعدما اتهم رئيس الزمالك المقاولون بتفويت لقاء الأهلى المقرر اقامته غداً.

وتابع الطيب في منشوره قائلاً:" الكلام ده - فى هذه الظروف طبيعى الاهلى يكسب الا إذا !! زى ما كان طبيعى إن الزمالك يكسب الجونة، لكن الغِل المشروع للاعبى الجونة، واستهتار بعض لاعبى الزمالك وعدم احتساب ضربة جزاء للزمالك اول دقيقتين، وغياب جنّش، عبدالله جمعة، وكهرباء اهم الاسباب ". وأضاف:"فوز الاهلى يعنى