رياضة

أحمد الطيب: الأهلي سيفوز على المقاولون.. إلا إذا

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
رفض المعلق الكروي احمد الطيب الأنباء التي أثيرت في الساعات الأخيرة حول أن المقاولون لن يلعب بقوة أمام الأهلي أو أن لاعبي الجونة لعبوا بغل كروي أمام الزمالك، ونشر الطيب عبر صفحته على الـ"فيسبوك" منشوراً كتب فيه: " ( الغِل المشروووووووع )، أنا ضد فكرة ان ليه لاعبى الجونة لعبوا بالغِل ده !؟؟ ! انا شايف ده العادى لاعتبارات كتيرة و كلها من حقهم - و ضد اتهام المقاولون بالتفويت لصالح الأهلى". وشهدت الساعات الأخيرة حالة من الجذب والشد بين مسؤولي الزمالك والجونة والمقاولون العرب، بعدما اتهم رئيس الزمالك المقاولون بتفويت لقاء الأهلى المقرر اقامته غداً.
وتابع الطيب في منشوره قائلاً:" الكلام ده - فى هذه الظروف طبيعى الاهلى يكسب الا إذا !! زى ما كان طبيعى إن الزمالك يكسب الجونة، لكن الغِل المشروع للاعبى الجونة، واستهتار بعض لاعبى الزمالك وعدم احتساب ضربة جزاء للزمالك اول دقيقتين، وغياب جنّش، عبدالله جمعة، وكهرباء اهم الاسباب ". وأضاف:"فوز الاهلى يعنى
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حسام غالي: «أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت»

أكد حسام غالي، قائد النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة بفريق الجونة، أن البعض لا يحبه بسبب صراحته ووضوحه في آرائه وتعاملاته، معلقًا: «أنا واضح وصريح وهذا لا يعجب البعض ويقولون عني أنني مصدر متاعب لذلك غير مرغوب بي». وأشار غالي، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، إلى أن بعض ممن هاجموه جاءوا له وأكدوا أنهم كانوا على خطأ وأنني كنت أقول وأتصرف بالشكل الصحيح، وأنه يعلم تمامًا بأن وجهة نظره كانت لابد أن تُدخله في صدامات وتتسبب له في مشكلات عديدة.
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تريزيجيه يوقع على عقود انضمامه لأستون فيلا

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فضيجة جديدة.. منتخب السلة يودع "الأفرو كان"

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رئيس الزمالك: المنتخب السبب.. والنحاس هيفوت للأهلي

حمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولية تعادل فريقه أمام الجونة، للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الفريق دفع ثمن رفض اتحاد الكرة قيد حارس بدلًا من محمود عبد الرحيم «جنش» الذي أصيب بقطع في وتر إكليس بمعسكر منتخب الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية 2019. وأضاف، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب سيقوم بتفويت مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، كما سيتم إسناد اللقاء لحكم فاسد، على حد وصفه.
أليو ديانج‎

أليو ديانج في القاهرة.. ويخضع لفحوصات طبية اليوم

وصل المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة أمس الأربعاء، لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل. ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة في مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم الخميس. وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، قد نجح في إنهاء صفقة ديانج مع نادي المولودية الجزائري، وحصل على توقيع اللاعب على عقد لمدة خمسة مواسم، وأنهى كافة الإجراءات الخاصة بإقامته في القاهرة.
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الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع رينارد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك ثقة واقتناع باستمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مديرًا فنيًا للفريق، الموسم القادم وأنه لا يوجد أي توجه أو نية لتغييره. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كافة الأنباء التي تم تدوالها عن بدء مفاوضات مع هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب غير صحيحة. وأوضح المصدر أن لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والإعداد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال بطولة الدوري الممتاز، التي يسعي الأهلي لحسمها في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لذلك هناك تركيز تام في دعم المدرب الأوروجوياني وتلبية طلباته.
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الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.
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