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استعدادات حزبية مبكرة لانتخابات الشيوخ والنواب والمحليات

مستقبل وطن: ندرب كوادرنا على إدارة الحملات الانتخابية.. والوفد: معسكرات لشباب الحزب لإعدادهم بشكل جيد.. وحماة الوطن يفرز المرشحين للمحليات
تحرير:محمد محمود ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
مجلس النواب
مجلس النواب
بدأت الأحزاب الكبرى، الممثلة في مجلس النواب، الاستعداد مبكرا لانتخابات مجالس الشيوخ والمحليات والنواب، المقرر إجراؤها خلال العام المقبل، من خلال تنظيم الدورات التدريبية والمعسكرات التعليمية للشباب لتأهيلهم على إدارة الحملات الانتخابية لخوض الاستحقاقات المقبلة.
  دورات تدريبية للشباب قال عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن الحزب مستعد بكوادره لخوض الاستحقاقات الثلاثة وهى انتخابات «الشيوخ والنواب والمحليات»، موضحا أن الحزب يُعد دورات لهذه الكوادر على كيفية إدارة الحملات الانتخابية سواء لعضو مجلس الشيوخ أو النواب أو العضو المحلى، بجانب
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نبيلة-مكرم (2)

أول رد من نبيلة مكرم بعد اتهامها بتهديد المعارضين بـ«التقطيع»

"أي حد يقول كلمة بره على بلدنا يحصله إيه؟.. يتقطع"، جملة قالتها الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال احتفالية مع ممثلي الجالية المصرية بأونتاريو في كندا، التي تزورها حاليا، أثارت جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، إذ تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي الفيديو، بينما فسرها أحد المواقع الإخبارية، بأنها تهدد المعارضين في الخارج، بأن من ينتقد الدولة المصرية؛ "ستقطع رقبته".. لكن الوزيرة أكدت أنها تابعت كل ما أثير عن حديثها، وأن هناك من تجاوب في التعليقات وهناك من أوضح الحقيقة، مؤكدة أن كلامها تم تحويره من مضمون بشكل مغرض.
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«مصر للطيران»: قرار «بريتش إيرويز» بلا أي سبب منطقي

أبدى شريف عزت بدروس نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تعجبه من القرار المفاجئ لشركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز"، بتعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام، مؤكدا أنه "لم يكن متوقعا بالمرة وبلا أي سبب منطقي"، مشددا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية رويترز، اليوم الثلاثاء، على أن مطار القاهرة آمن، وأن شركة مصر للطيران تواصل العمل في "بيئة آمنة للغاية".. وكان السفير البريطاني قدم اعتذارًا لوزير الطيران، لكن الاعتذار لم يكن عن القرار، بل عن عدم إبلاغ السلطات المصرية به، ما يؤكد علم الإدارة البريطانية وموافقتها عليه.
الخطوط-الجوية-البريطانية (2)

بحكم قضائي.. صفعة جديدة لـ«بريتيش إيرويز» ومطار هيثرو

على الباغي تدور الدوائر أم أنه السحر انقلب على الساحر... بعد فضيحة هيثرو وصعود مراهق صغير بدون جواز سفر ولا تذكرة طيران لإحدى طائرات الخطوط البريطانية المتجهة إلى لوس أنجلوس من لندن الأسبوع الماضي، تواجه الشركة البريطانية بريتيش إيرويز ومطار هيثرو قبلها أزمة خطيرة وصلت لمرحلتها الحاسمة تقريبا، حيث يواجه الاثنان تهديدا بوقف التشغيل لرحلات الشركة والمطار الذي يعد واحدا من أكبر مطارات العالم.
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بعد هدم البيوت.. مصر ترد على التصعيد الإسرائيلي بالقدس

أدانت مصر التصعيد الذي تشهده مدينة القدس بعد قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عدة مبان سكنية في وادي الحمص جنوب المدينة، مؤكدة في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، رفضها لأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس بما يتنافى مع مقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات الدولية والإنسانية، وحذر البيان من مخاطر تأثير هذه الأعمال على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعمل على استئناف المفاوضات بغية الدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
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الجلسة-العامة-مجلس-النواب

مصادر: انتخابات «الشيوخ» أكتوبر المقبل.. والبرلمان يمد دور الانعقاد

كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، موضحة أنها ستكون في نهاية شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيمد دور الانعقاد الجاري، الذى كان من المقرر الانتهاء منه اليوم الخميس، إلى الأسبوع المقبل. وتقدم النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميا، بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتتم إحالة المشروع المقترح إلى اللجنة التشريعية بجلسة البرلمان المنعقدة اليوم.
كبار السن

طرق غير ممهدة.. معاناة يعيشها كبار السن وذوو الإعاقة

مشكلات يومية تصل إلى المسئولين بالأحياء فى مختلف المحافظات، تطالب بضرورة إصلاح الطرق حتى لا يتعرض المواطنون إلى أى نوع من أنواع الخطر، فهناك شوارع غير صالحة للسيارات وغير صالحة للسير أيضا، ولكن فى الوقت الذى يتمكن البعض من تخطى هذه المشكلة والتعامل معها فى حال عدم الاستجابة، هناك من لا يستطيع التعامل معها وتشكل له صعوبة بالغة، مثل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فالطرق فى العديد من الشوارع تشكل لهم معاناة كبيرة أثناء التجول فى الشوارع سواء على الأقدام أو بالكراسى المتحركة، وهو ما يستوجب مراعاة التسهيل عليهم عند التخطيط للطرق والأرصفة.
وزيرة-الصحة

«تعدي الفئران على الموتى» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم عادل بدوي النائب عن دائرة بني مزار بالمنيا، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن انتشار فئران تتعدى على جثامين الموتى بمشرحة بني مزار، وجاء في طلب الإحاطة أن المستشفى تم إزالته منذ 3 سنوات ولم يتم البدء العمل فيها حتى الآن، وكان هناك مشرحة لحفظ الجثث بها إلا أنه تم إهمالها وامتلئت بالقوارض التي تعتدي على جثث الموتى مما أدى إلى صدور قرار من النيابة العامة باغلاق المشرحة ونثل الجثث للمعاينة إلى مركز مغاغة مما حمل الاهالي المشقة في نقل الجثة من مركز لآخر، ما تسبب في المتاعب والمشقة على أهالي وأقارب المتوفين.
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بعد حريق العتبة.. كيف نمنع تكرار الحرائق؟

لم تمضِ أيام قليلة على الحريق الهائل، الذى حدث بأحد المحلات بمنطقة باب الشعرية، وتصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء بالمنطقة، حتى تكرر الأمر صباح اليوم الخميس ونشب حريق هائل في عدد من المحلات بالسوق القديم بالعتبة، بوسط القاهرة، إلا أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد الحريق داخل السوق، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول أسباب تكرار هذه الحرائق فى تلك المناطق وكيفية منع تكرار حدوثها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.
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