استعدادات حزبية مبكرة لانتخابات الشيوخ والنواب والمحليات

مستقبل وطن: ندرب كوادرنا على إدارة الحملات الانتخابية.. والوفد: معسكرات لشباب الحزب لإعدادهم بشكل جيد.. وحماة الوطن يفرز المرشحين للمحليات

تحرير:محمد محمود ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

بدأت الأحزاب الكبرى، الممثلة في مجلس النواب، الاستعداد مبكرا لانتخابات مجالس الشيوخ والمحليات والنواب، المقرر إجراؤها خلال العام المقبل، من خلال تنظيم الدورات التدريبية والمعسكرات التعليمية للشباب لتأهيلهم على إدارة الحملات الانتخابية لخوض الاستحقاقات المقبلة.

دورات تدريبية للشباب قال عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن الحزب مستعد بكوادره لخوض الاستحقاقات الثلاثة وهى انتخابات «الشيوخ والنواب والمحليات»، موضحا أن الحزب يُعد دورات لهذه الكوادر على كيفية إدارة الحملات الانتخابية سواء لعضو مجلس الشيوخ أو النواب أو العضو المحلى، بجانب

دورات تدريبية للشباب

قال عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن الحزب مستعد بكوادره لخوض الاستحقاقات الثلاثة وهى انتخابات «الشيوخ والنواب والمحليات»، موضحا أن الحزب يُعد دورات لهذه الكوادر على كيفية إدارة الحملات الانتخابية سواء لعضو مجلس الشيوخ أو النواب أو العضو المحلى، بجانب تنظيم منتديات تنظيمة لأكثر من يوم لقطاعات الجمهورية بالكامل، ويتم فيها مناقشة العمل التنظيمى والحزبى وكذلك المشكلات الموجودة داخل المحافظات والحلول المقترحة لها، وكذلك قد يتعرض المنتدى لمناقشة بعض المشاكل العامة وكيفية التغلب عليها.

وأضاف هلال، لـ«التحرير»، أن الحزب يقوم حاليا بعمل دورات تدريبية للشباب فى التنظيم الحزبى ودور الأحزاب فى الحياة السياسية وأهميتها، وكذلك طرق النجاح ودور الشباب فى الأمن القومى، بواقع 150 شابا وفتاة من كل محافظة، وعمل محاضرات لهم في المقر الرئيسي للحزب.

وتابع بأن "الحزب يعزم على إطلاق النسخة الثانية من دوري مستقبل وطن لكرة القدم الذي يبدأ المرحلة الأولى بمنافسات بين الوحدات الحزبية وهي أكثر من 7 آلاف وحدة حزبية على مستوى الجمهورية، والمرحلة الثانية ستكون ما بين المراكز والاقسام، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة وهي التصفية ما بين 27 محافظة، وبعدها سيتم توزيع جوائز قيمة على الفريق الفائز وعلى أمانات الحزب الفائزة، موضحا أن هذا الدوري ليس فقط الهدف منه رياضيا، ولكن هناك أهداف أخرى ومن بينها بث روح العمل الجماعي واختبار التنظيم الحزبي".

واستكمل: "أن المحور الخدمي والمشاركة المجتمعية مستمرة لا تنقطع من باب القوافل الطبية ومعارض السلع المخفضة وغيرها من فاعليات تخدم المواطن"، مشيرا إلى أن الحزب جزء من ائتلاف "دعم مصر" ويتم التنسيق بالكامل بين أعضاء الائتلاف لوضع الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الأخير بما يخدم المواطن والدولة المصرية.

إعداد كوادر

قال ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إن الحزب سيقوم بتنظيم معسكرات تثقيفية وترفيهية وتعليمية للشباب خلال الأيام المقبلة، من أجل إعدادهم بشكل جيد الفترة المقبلة.

وأضاف الهضيبى، لـ«التحرير»، أن الحزب جاهز لخوض أى انتخابات محلية أو برلمانية فى أى وقت، مشيرا إلى أن الحزب سيقوم بإعداد كوادر لخوض الاستحقاقات الثلاثة وتدريبهم على أكمل وجه، وتابع: «سيتم التنسيق مع الأحزاب الأخرى وسيتم تحديد النسب المقترحة لكل حزب فى الانتخابات المقبلة».

وأوضح الهضيبي، أن مبادرة الوفد "لقاء مع مسؤول" مستمرون فيها، وسيحضر بعض الوزراء خلال الفترة المقبلة، وهم "التضامن الاجتماعي، والسياحة، والبيئة، والتنمية المحلية"، وذلك بهدف شرح رؤية المسئول للمواطنين، وأيضا السماع لشكاوى المواطنين وقيام الوزراء بحلها.

زيادة انتشار الحزب

قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب قام بعمل لجان لاختيار الأعضاء المناسبين لانتخابات المحليات، مضيفا أنه تم عقد عدة دورات تدريبية متخصصة بواسطة أساتذة جامعيين منضمين للحزب وقيادات حزبية ذات كفاءة وخبرة عالية، لاختيار هؤلاء طبقا لشروط محددة كالنزاهة وحسن السمعة والقدرة على التواصل الشعبى والجماهيرى وأيضا القدرة على تلبية احتياجات المواطن من الأجهزة التنفيذية.

وأوضح الغباشى، لـ«التحرير»، أنه بالنسبة لانتخابات الشيوخ فالحزب لديه من الكوادر أصحاب الخبرات والحاصلين على درجات علمية رفيعة ومؤهلين بالعلم والخبرات للتقدم لانتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع: "الحزب خطط للقيام بعدد من الندوات فى مختلف المحافظات الفترة المقبلة لشرح الموقف السياسى وما يدور حولنا من أحداث للمواطنين، والتعرف أيضا على آراء المواطنين والاستماع إليهم، والعمل على زيادة انتشار الحزب فى مختلف المحافظات".

وأضاف أن "الحزب قدم العديد من الخدمات للمواطنين بواسطة النواب وقام بإنشاء عدد من الوحدات الصحية والمراكز الخدمية، والمساعدة في إنشاء بعض مراكز الشباب وبعض الوحدات الصحية، بجانب عمل قوافل طبية لبعض المناطق المحرومة وتوفير السلع بأسعار منخفضة، تخفيفا على المواطنين وتوفير بعض المساعدات العينية للأسر الأكثر احتياجا".