أحمد ياسر ريان يكشف دور حسام غالي في اعتذاره للزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

أحمد ياسر ريان

كشف أحمد ياسر ريان لاعب الجونة المعار من الأهلي، عن موقفه من العودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته إلى الفريق الساحلي، إذ قال في تصريحات لبرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الأهلي لم يتواصل معه للعودة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن لديه فرصة مع الأهلي فإنه يفضل الانتقال لفريق آخر على سبيل الإعارة، لكن إذا احتاجه الأهلي فهو مستعد للبقاء، وتابع: “إذا رحلت عن الأهلي أفضل البقاء في الجونة، استفدت كثيرا من الفترة التي قضيتها بين صفوف الفريق”.

وأوضح المهاجم الشاب، أن مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري لم تكن عادية بالنسبة له على الإطلاق، مؤكدًا أن المباراة كانت مهمة جدا له، لأنه عائد من إصابة تكررت 4 مرات، وتغيب على إثرها شهر ونصف. وواصل: "كنت أريد أن أثبت قدرتي على اللعب، تعافيت من الإصابة تمامًا، لكن هذا سبب أهمية المباراة لي وليس أي شئ آخر،