مزارع يقتل والده بالمنيا في مشاجرة بسبب حمار

تحرير:محمد الزهراوي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

جثة - أرشيفية

قتل مزارع والده عن طريق الخطأ، وسط زراعات إحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، خلال مشاجرة وقعت بين المجني عليه وابن عمه بسبب نزول حمار أرضه الزراعية وأكل الحشائش، تدخل على إثرها نجل المجني عليه محاولا قتل الأول بشرشرة "آلة حصاد"، إلا أن الطعنة أخطأت هدفها واستقرت في رقبة والده، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة ملوي، من الدكتور أسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول محمد ع.، 55 عاما، وشهرته ندير مزارع، جثة هامدة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار طعنة نافذه بالرقبة.

وشكل العميد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب، فريق بحث جنائي بقيادة المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز، ومعاونة الرائد أحمد رأفت، توصلت التحريات إلى أن سبب الواقعة، نشوب خلاف بين المجني عليه وابن عمه ويدعى "محمد ن."، 25 عاما، فلاح، لأن حمار يملكه المجني عليه دخل أرض زراعية ملك الثاني