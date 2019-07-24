جريمة

القبض على ملاك مركب رأس البر بسبب «الرقص الخليع»

تحرير:تهامى البندارى ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص
حبس
حبس
ألقت قوة من مباحث قسم شرطة رأس البر في دمياط، يوم الثلاثاء، القبض على اثنين يمتلكان مركب نيلي، وذلك على خلفية المحضر المحرر برقم 4126 لعام 2019 إداري رأس البر، بشأن اتهامهما بالتحريض على ممارسة الفسق والفجور والفعل الفاضح، على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه بعض الرقصات التي يمارسها بعض الشباب وصفها متدالو الفيديو بـ"ألخليعة"، وأمرت النيابة بضبط وإحضار "محمود" صاحب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقيم بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.
وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب يرقص، ما أثار جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا وخاصة «فيسبوك»، وناشد المواطنون الأجهزة الأمنية بضبط المتهم وإحالته للمحاكمة العاجلة، نظير الأفعال الخارجة عن القانون التي بدت واضحة في مقطع الفيديو، بحسب وصفهم. كما أثار الفيديو حفيظة
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مزارع يقتل والده بالمنيا في مشاجرة بسبب حمار

قتل مزارع والده عن طريق الخطأ، وسط زراعات إحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، خلال مشاجرة وقعت بين المجني عليه وابن عمه بسبب نزول حمار أرضه الزراعية وأكل الحشائش، تدخل على إثرها نجل المجني عليه محاولا قتل الأول بشرشرة "آلة حصاد"، إلا أن الطعنة أخطأت هدفها واستقرت في رقبة والده، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة ملوي، من الدكتور أسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول محمد ع.، 55 عاما، وشهرته ندير مزارع، جثة هامدة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار طعنة نافذه بالرقبة.
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سرقوا بلاي ستيشن.. 3 أفارقة يقتحمون شقة زميلهم

تباشر نيابة البساتين تحقيقاتها في واقعة سقوط إفريقي من شرفة شقته بالطابق الثاني، خوفا من تعدي 3 أفارقة آخرين عليه داخل شقته، واستمعت النيابة لأقوال اثنين من أصدقاء المجني عليه، فيما أشار المتهمون بكسرهم باب شقة زميلهم المصاب، نتيجة خلاف سابق بينهم، قبل أن تأمر النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، كما أمرت بتحريز المضبوطات التي عثر عليها رجال المباحث بحوزة المتهمين المضبوطين.
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بعد سداد الأموال.. التصالح مع 18 متهما في «فساد القمح»

انتهى جهاز الكسب غير المشروع، من فحص طلبات التصالح المقدمة من 18 متهما بالقضية المتداولة اعلاميا باسم «فساد القمح»، ووافق عليها، بعد مراجعتها بمعرفة هيئة الفحص والتحقيق بمقر الجهاز بوزارة العدل، في ضوء التقرير التي تسلمتها لجنة الخبراء المشكلة للتحقيق فيها وحصر الأموال المستحقة للدولة والتي بلغت نحو 450 مليون جنيه، عقب قيامهم بسداد أجزاء منها، وتخطى عدد المتهمين في القضية 37 شخصا بينهم موظفين بوزارة التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأصحاب الصوامع والشون، اتهمهوا جميعا بارتكاب مخالفات جسيمة بمهام عملهم.
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بياع الوهم.. انتحل صفة مستشار وزير ونصب على أمين شرطة

تعرض أمين شرطة مفصول من العمل، لواقعة نصب وخديعة من أحد الأشخاص انتحل صفة مستشار إعلامي لوزير التربية والتعليم، موهما الأول بأنه على علاقة بأحد المستشارين بمجلس الدولة، والذي باستطاعته تزكية قضيته التي أقامها بمجلس الدولة، لإعادته للعمل بوزارة الداخلية من جديد، وفي سبيل ذلك طلب منه مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الوساطة لإتمام مهمته على أكمل وجه، في حين سيحصل منه على 50 ألف أخرى بعد فوزه بالقضية، قبل أن يماطله الأخير ويتهرب منه، ما دفعه لتقديم بلاغ ضده للنائب العام.
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فساد بـ6 مليارات جنيه.. ضربة جديدة للرقابة الإدارية

أزاحت هيئة الرقابة الإدارية، الستار عن قضية فساد كبيرة ارتكبها موظفان يعملان بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واثنان من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبا شركة للاستثمار العقاري تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان تتبع أملاك الدولة وتحديدا جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تتعدى قيمتها نحو 6 مليارات جنيه، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات نظير الاتهامات الموجهة إليهم.
متهم-بجريمة-قتل

«دموع وندم».. مشاهد من اعترافات قاتل زوجين بالزيتون

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم بقتل زوجين مسنين بمنطقة الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وأدلى المتهم خلال جلسة اليوم باعترافات تفصيلية للحادث المأساوي، مشيرا إلى أن دافع سرقة أموال المجني عليهما كان هدفه ولم يخطط لقتلهما، مشيرا في أقواله «ياريت اللي عنده فلوس فى بيته ميقولش لحد»، قبل أن تستعجل النيابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة، وتحريات المباحث النهائية حول الحادث.
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«صعقا بالكهرباء».. دفن طفل مات في رحلة لحمام سباحة

صرحت نيابة المرج، اليوم الخميس، بدفن جثة طفل صغير لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء اللهو في حمام سباحة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، على خلفية البلاغ الذي تلقاه مشرف غرفة عمليات نجدة القاهرة من المستشفى العام يفيد بوصول الطفل "س. أ"، 13 سنوات جثة هامدة، قبل أن تنتقل النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليه، واستدعاء أسرته لسؤالهم في تفاصيل الواقعة، في الوقت الذي استبعدت فيه التحريات الأولية وجود شبهة جنائية في الواقعة، بما يشير إلى مصرع الطفل نتيجة تيار كهربائي غير متعمد.
المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

«جنس وجثة في النيل».. حكاية الشيطانة نورا والعشيق

انجرَّت لشهواتها وغرقت في بحار من الرذيلة، ولم يكن في مخيلتها أن تنكشف أفعالها النكراء، استغلت فترة خلافات بينها وبين زوجها وتعرفت على سائق تاكسي، أوقعه القدر في طريقها أثناء توجهها لتحرير محضر له بقسم الشرطة، حكت له تفاصيل معاناتها مع زوجها الذي لم يشعر باحتياجاتها وتكرار شجاره المستمر معها على أتفه الأسباب، اقترب منها وتودد إليها، انساقت له ووقع المحظور وتورطت في علاقة محرمة معه داخل غرفة نومها، لم تفق منها إلا متأخرا، لكنها استيقظت لتجد نفسها متهمة في قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
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