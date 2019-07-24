القبض على ملاك مركب في رأس البر بسبب «الرقص الخليع»

تحرير:تهامى البندارى ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

مركب نيلي - أرشيفية

ألقت قوة من مباحث قسم شرطة رأس البر في دمياط، يوم الثلاثاء، القبض على اثنين يمتلكان مركب نيلي، وذلك على خلفية المحضر المحرر برقم 4126 لعام 2019 إداري رأس البر، بشأن اتهامهما بالتحريض على ممارسة الفسق والفجور والفعل الفاضح، على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه بعض الرقصات التي يمارسها بعض الشباب وصفها متدالو الفيديو بـ"ألخليعة"، وأمرت النيابة بضبط وإحضار "محمود" صاحب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقيم بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب يرقص، ما أثار جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا وخاصة «فيسبوك»، وناشد المواطنون الأجهزة الأمنية بضبط المتهم وإحالته للمحاكمة العاجلة، نظير الأفعال الخارجة عن القانون التي بدت واضحة في مقطع الفيديو، بحسب وصفهم. كما أثار الفيديو حفيظة