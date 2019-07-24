حسام غالي يعلق لأول مرة على أزمته مع الخطيب

أكد حسام غالي، قائد النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، أنه لم يشعر بغضب عند رحيله من العمل في إدارة الكرة بالنادي الأحمر قبل أشهر، مشيرًا إلى أن الأمر سبب له بعض الحزن لكنه لم يغضب من ناديه.
وأضاف الكابيتانو، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport: «أنا أهلاوي حتى النخاع ومش ممكن أزعل من النادي الأهلي، كنت انوي الراحة لمدة عام بعد الأعتزال، لكني لبيت نداء الأهلي عندما طلب مني الكابتن الخطيب العمل في النادي».
وعن علاقته بمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، بعد رحيله عن النادي، قال غالي: «الخطيب هو رمزنا قد أكون شعرت ببعض الحزن تجاه ما حدث، لكن الأمر لم يكن أكثر من خلافات في وجهات النظر».
وأوضح: «وجدت بعض الأشياء التي لا تناسبني في تلك الفترة ففضلت الانسحاب وقمت بتقديم استقالتي في هدوء، ومقتنع
وعن علاقته بمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، بعد رحيله عن النادي، قال غالي: «الخطيب هو رمزنا قد أكون شعرت ببعض الحزن تجاه ما حدث، لكن الأمر لم يكن أكثر من خلافات في وجهات النظر».
وأوضح: «وجدت بعض الأشياء التي لا تناسبني في تلك الفترة ففضلت الانسحاب وقمت بتقديم استقالتي في هدوء، ومقتنع تماما بقراري بترك منصبي كمنسق عام لقطاع الكرة لكن الأمر لا يتعدى كونه خلافات في الرأي».
وأكد النجم الدولي السابق، أن علاقته ما زالت مستمرة مع محمود الخطيب عبر رسائل متبادلة في المناسبات، لكن لم تجمعهما أي مكالمات هاتفية منذ خروجه من النادي، وبداية تجربته الجديدة مع الجونة.