فضيجة جديدة.. منتخب السلة يودع "الأفرو كان"

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص

منتخب السلة

فضيحة جديدة تعرض لها المنتخب الوطني الأول لكرة السلة خلال مشواره في بطولة أفريقيا "الأفرو كان" من الدور ثمن النهائي للبطولة، بعد الخسارة أمام منتخب تشاد مساء اليوم - الغير مصنف- لأول مرة في التاريخ بعد الهزيمة بنتيجة 98-95، وهي الخسارة الثانية بعد السقوط أمام منتخب تونس في دور المجموعات، رغم أن المنافس خاض المباراة بلاعبين تحت 23 سنة، لانشغال المنتخب الأول بالاستعداد لنهائيات كأس العالم. وأوقعت القرعة منتخب مصر في مجموعة واحدة مع تونس وغينيا، فاز على الأخير بنتيجة 84-57 ، ثم خسر أمام تونس 68-75 ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة.

ويأتي الخروج الذي تعرض له منتخب كرة السلة استمراراً لمسلسل الفضائح الذي تعيشه اللعبة حيث خرج المنتخب من تصفيات كأس العالم على يد الكاميرون، ثم خسر من كينيا في تصفيات المنطقة الخامسة بفارق 20 نقطة والتأهل بالوايت كارد لأول مرة في تاريخ مصر.ويعد المنتخب التونسي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة عام