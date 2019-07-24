رياضة

فضيجة جديدة.. منتخب السلة يودع "الأفرو كان"

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص
منتخب السلة
منتخب السلة
فضيحة جديدة تعرض لها المنتخب الوطني الأول لكرة السلة خلال مشواره في بطولة أفريقيا "الأفرو كان" من الدور ثمن النهائي للبطولة، بعد الخسارة أمام منتخب تشاد مساء اليوم - الغير مصنف- لأول مرة في التاريخ بعد الهزيمة بنتيجة 98-95، وهي الخسارة الثانية بعد السقوط أمام منتخب تونس في دور المجموعات، رغم أن المنافس خاض المباراة بلاعبين تحت 23 سنة، لانشغال المنتخب الأول بالاستعداد لنهائيات كأس العالم. وأوقعت القرعة منتخب مصر في مجموعة واحدة مع تونس وغينيا، فاز على الأخير بنتيجة 84-57 ، ثم خسر أمام تونس 68-75 ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة.
ويأتي الخروج الذي تعرض له منتخب كرة السلة استمراراً لمسلسل الفضائح الذي تعيشه اللعبة حيث خرج المنتخب من تصفيات كأس العالم على يد الكاميرون، ثم خسر من كينيا في تصفيات المنطقة الخامسة بفارق 20 نقطة والتأهل بالوايت كارد لأول مرة في تاريخ مصر.ويعد المنتخب التونسي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة عام
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حسام-غالي ‎ (2)

حسام غالي: «أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت»

أكد حسام غالي، قائد النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة بفريق الجونة، أن البعض لا يحبه بسبب صراحته ووضوحه في آرائه وتعاملاته، معلقًا: «أنا واضح وصريح وهذا لا يعجب البعض ويقولون عني أنني مصدر متاعب لذلك غير مرغوب بي». وأشار غالي، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، إلى أن بعض ممن هاجموه جاءوا له وأكدوا أنهم كانوا على خطأ وأنني كنت أقول وأتصرف بالشكل الصحيح، وأنه يعلم تمامًا بأن وجهة نظره كانت لابد أن تُدخله في صدامات وتتسبب له في مشكلات عديدة.
محمود حسن تريزيجيه (3)

تريزيجيه يوقع على عقود انضمامه لأستون فيلا

كشفت تقارير صحفية عن توقيع محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وفريق قاسم باشا التركي، على عقود انتقاله لصفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، ليصبح لاعبًا ضمن صفوف الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ويرافق زميله في منتخب الفراعنة أحمد المحمدي الذي يلعب مع أستون فيلا منذ عام 2017، وقادهم للتأهل للدوري الممتاز هذا الموسم وكشفت التقارير أن صفقة محمود حسن تريزيجيه كلفت خزينة النادي الإنجليزي 11 مليون يورو حصل عليها نادي قاسم باشا التركي.
حسام-غالى

حسام غالي يعلق لأول مرة على أزمته مع الخطيب

أكد حسام غالي، قائد النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، أنه لم يشعر بغضب عند رحيله من العمل في إدارة الكرة بالنادي الأحمر قبل أشهر، مشيرًا إلى أن الأمر سبب له بعض الحزن لكنه لم يغضب من ناديه. وأضاف الكابيتانو، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport: «أنا أهلاوي حتى النخاع ومش ممكن أزعل من النادي الأهلي، كنت انوي الراحة لمدة عام بعد الأعتزال، لكني لبيت نداء الأهلي عندما طلب مني الكابتن الخطيب العمل في النادي».
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إحتفال لاعبي الجزائر بالفوز (5)

الكاف يعلن عن أفضل 11 لاعبا في أمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل الرسمي لأفضل 11 لاعبا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، وتوج بلقبها المنتخب الجزائري بعد فوزه على نظيره السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة على استاد القاهرة، وهي المرة الثانية في التاريخ التي يحصل فيها محاربو الصحراء على لقب كأس الأمم الإفريقية.
كاس-الأمم-الإفريقية‎

تصفيات «كان 2021».. مصر في مجموعة سهلة وصدام عربي

انتهت منذ قليل قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، وأقيمت بأحد فنادق القاهرة على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي "كاف"، حيث يشارك في هذه التصفيات 48 منتخبًا تم توزيعها على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحب المركز الأول والثاني للمشاركة في النسخة 33 من بطولة أمم إفريقيا التي سيشارك فيها 24 منتخبًا، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر. وجاءت المجموعات كالتالي:
لوجو-كأس-العالم-لكرة-اليد-للشباب

مصر تكتسح أستراليا في مونديال اليد للشباب

استهل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليًا في إسبانيا، بتحقيق فوز كاسح، اليوم الثلاثاء، على حساب أستراليا بنتيجة 44- 17، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلا من السويد وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية، وتتألف البطولة من 4 مجموعات تضم 6 منتخبات، ويتأهل من كل مجموعة 4 فرق إلى دور الـ16، وتواجه مصر في المباراة المقبلة نيجيريا غدًا الأربعاء، على أن تواجه السويد يوم 19 يوليو وكوريا الجنوبية يوم 20 يوليو، وتختتم مبارياتها بمواجهة فرنسا يوم 22 يوليو.
جهاد-جريشة

جهاد جريشة حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، حكمًا لمواجهة تونس ونيجيريا، المُقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، على استاد السلام الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساء، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري، ويعاونه مواطنه محمود أبوالرجال والتشادي عيسى بابا كمساعد ثان. وخسرت تونس أمس الأحد من السنغال بهدف نظيف في نصف نهائي الكان، وفازت الجزائر على نيجيريا بهدفين مقابل هدف.
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