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العراق: أوامر بالقبض على 11 وزيرًا بتهم فساد

تحرير:التحرير ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ ص
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، أن هناك أوامر صادرة بالقبض على 11 وزيرا ومن هم في درجتهم، بتهم فساد. ونقل التلفزيون العراقي عن عبد المهدي قوله، إن 1267 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة. وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمره الأسبوعي، أن العراق يسعى إلى استعادة أكبر قدر ممكن من النساء اللاتي اختطفهن تنظيم داعش.
وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية التي طالت عددا من الشخصيات العراقية، كشف عبد المهدي عن قيام حكومته بإحالة ملف عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية إلى المستشارين القانونيين للبت بها.وأضاف عبد المهدي أنه لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة، لافتا إلى أنه من غير المقبول بقاء أي طرف مسلح خارج إطار الدولة،
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الفريق-أول-محمد-حمدان-دقلو-حميدتي (2)

«العسكري السوداني»: نريد دولة مدنية لكن بالعمل وليس الكلام

"نحن الآن في عهد جديد، ويمكن لأي شخص التعبير عن رأيه"، هكذا تحدث نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، داعيا الشباب إلى طرح رؤيتهم بخصوص المرحلة المقبلة، مؤكدا خلال مؤتمر تليفزيوني اليوم، أن المجلس "ليس ضد المدنية ولا ضد الشباب، إذ قال: "نحن نعمل نيابة عنكم.. أنتم يا شباب من أحدثتم التغيير"، مطالبا بضرورة تكاتف وتحالف كل أطياف الشعب لتكون "كتلة واحدة"، للمضي قدما بالعملية السياسية والإسراع بها، بحسب سكاي نيوز.
مظاهرات-السودان (2)

السودان: توافق بين قوى التغيير والجبهة الثورية

أعلنت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، أن توافقا حدث بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في السودان على التمثيل في المجلس السيادي، وأن الاتفاق شمل تسمية رئيس وزراء السودان الجديد، إذ أنه تم الاتفاق على 3 مقاعد لقوى للحرية والتغيير و2 للجبهة الثورية في المجلس السيادي. وكانت مشاورات واسعة بدأت، يوم السبت الماضي، بين قوى الحرية والتغيير ومكونات الجبهة الثورية والحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوسيط الإفريقي السفير محمد الحسن لبات.
صحيفة-القدس-الفلسطينية

لأول مرة منذ 68 عاما.. صحيفة القدس تحتجب

لأول مرة منذ عام 1951، أي 68 عاما، احتجبت صحيفة القدس الفلسطينية، إذ لم يصدر عدد الجريدة، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب إضراب موظفيها عن العمل، لعدم صرف رواتبهم منذ 4 أشهر. وكانت لجنة موظفي الصحيفة قد أعلنت أن المهلة التي تم الاتفاق عليها لتحويل رواتب شهري مارس وأبريل، قد انقضت يوم أمس الإثنين، ولم تلتزم بها الإدارة، ما ترتب عليه توقفهم عن العمل، وحجب الجريدة صباح اليوم. كما أشارت لجنة الموظفين إلى أن الإضراب المفتوح الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، يشمل موقع الجريدة على الإنترنت.
بسام الشكعة

وفاة المناضل الفلسطيني بسام الشكعة عن عمر يناهز 90 عامًا

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الإثنين، بسام الشكعة، أحد الوجوه البارزة في تاريخ القضية الفلسطينية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكان أعلن في وقت سابق عن رحيل الشكعة عن عمر يناهز 90 عاما وذلك في المستشفى الانجيلي العربي في نابلس. وكان بسام الشكعة انتخب رئيسا لبلدية نابلس عام 1976 وفي عام 1980 تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على يد الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى بتر قدميه.
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حكومة الهلالي باشا

حدث في مثل هذا اليوم.. تشكيل حكومة مصرية 18 ساعة فقط

في مثل هذا اليوم 22 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1598: مسرحية تاجر البندقية للأديب ويليام شكسبير تدخل السجل الملكي بأمر من الملكة إليزابيث. في عام 1946: منظمة الإرجون تقصف فندق الملك داود في مدينة القدس مما أدى إلى مقتل 91 شخصًا وإصابة 46 آخرين. في عام 1990: المجلس الوطني العراقي يصدر توصية بأن يظل صدام حسين رئيسًا للعراق مدى الحياة.
القوات-التركية-فى-العراق

مقتل نائب القنصل التركي ومرافقيه في إطلاق نار بالعراق

ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق، أن نائب القنصل العام التركي ومرافقيه قتلوا في إطلاق نار في أربيل بالعراق. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن شبكة "رووداو" الكردية "مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار"، مشيرة إلى أن نائب عام القنصل التركي بينهم.
انفجار-ناقلات-نفط (4)

حريق في مرفأ بحري لتصدير النفط بالعراق

نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤولين عراقيين، اليوم الثلاثاء، إن حريقا نشب في مرفأ بحري لتصدير النفط في البصرة جنوب العراق تسبب في إيقاف عمليات التحميل اليوم لفترة وجيزة، لكن الحريق تم إخماده وجرى استئناف عمليات التحميل. وحسب مسؤول بميناء ومصادر في شركة نفط البصرة، فإن الحريق نشب في قسم سكني من المرفأ يقيم به عاملون ولم يلحق أضرارا على نحو مباشر بالبنية التحتية النفطية.
الحشد الشعبي

لماذا دمج العراق قوات الحشد الشعبي في الجيش؟

"تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، قرار شائك اتخذته الحكومة العراقية أمس الإثنين، وذلك بعد يوم واحد من اتفاق الرئاسات الثلاث على حصر السلاح بيد الدولة؛ ما دفع مراقبين إلى الربط بين القرارين. رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي أصدر مرسوما يحد على نطاق واسع من سلطات الفصائل المسلحة المدعومة أغلبها من إيران، ويلزمها بالاندماج في القوات المسلحة النظامية، حيث طالب الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية، والانضمام للقوات المسلحة.
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