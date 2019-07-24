تريزيجيه يوقع على عقود انضمامه لأستون فيلا
٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص
تريزيجيه
كشفت تقارير صحفية عن توقيع محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وفريق قاسم باشا التركي، على عقود انتقاله لصفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، ليصبح لاعبًا ضمن صفوف الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ويرافق زميله في منتخب الفراعنة أحمد المحمدي الذي يلعب مع أستون فيلا منذ عام 2017، وقادهم للتأهل للدوري الممتاز هذا الموسم وكشفت التقارير أن صفقة محمود حسن تريزيجيه كلفت خزينة النادي الإنجليزي 11 مليون يورو حصل عليها نادي قاسم باشا التركي.
وحرص أكثر من لاعب على تهنئة تريزيجيه على هذه الخطوة في مقدمتهم أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق والمشرف على الكرة في نادي بيراميدز، حيث كتب حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك يا تريزيجيه انضمامك رسميًا لصفوف أستون فيلا الإنجليزي خطوة تأخرت كثيرًا، لكنها حدثت
وحرص أكثر من لاعب على تهنئة تريزيجيه على هذه الخطوة في مقدمتهم أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق والمشرف على الكرة في نادي بيراميدز، حيث كتب حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك يا تريزيجيه انضمامك رسميًا لصفوف أستون فيلا الإنجليزي خطوة تأخرت كثيرًا، لكنها حدثت في دوري ومكان تستحقه، كل التوفيق ودائمًا للأفضل".
كما حرص الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق على تهنئة تريزيجيه، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تهانينا تريزيجيه، سعيد جدًا من أجلك وأتمنى لك الأفضل في ناديك الجديد".
ويعد تريزيجيه واحدًا من أفضل اللاعبين في الدوري التركي حيث يقدم مستوى متميز مع فريق قاسم باشا، وخاض معه 38 مباراة خلال الموسم الماضى فى جميع المسابقات، سجل خلالهم 9 أهداف، وصنع 10 أهداف.