تريزيجيه يوقع على عقود انضمامه لأستون فيلا

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص

تريزيجيه

كشفت تقارير صحفية عن توقيع محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وفريق قاسم باشا التركي، على عقود انتقاله لصفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، ليصبح لاعبًا ضمن صفوف الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ويرافق زميله في منتخب الفراعنة أحمد المحمدي الذي يلعب مع أستون فيلا منذ عام 2017، وقادهم للتأهل للدوري الممتاز هذا الموسم وكشفت التقارير أن صفقة محمود حسن تريزيجيه كلفت خزينة النادي الإنجليزي 11 مليون يورو حصل عليها نادي قاسم باشا التركي.

وحرص أكثر من لاعب على تهنئة تريزيجيه على هذه الخطوة في مقدمتهم أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق والمشرف على الكرة في نادي بيراميدز، حيث كتب حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك يا تريزيجيه انضمامك رسميًا لصفوف أستون فيلا الإنجليزي خطوة تأخرت كثيرًا، لكنها حدثت