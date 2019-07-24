رياضة

حسام غالي: «أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت»

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص
حسام غالي
حسام غالي
أكد حسام غالي، قائد النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة بفريق الجونة، أن البعض لا يحبه بسبب صراحته ووضوحه في آرائه وتعاملاته، معلقًا: «أنا واضح وصريح وهذا لا يعجب البعض ويقولون عني أنني مصدر متاعب لذلك غير مرغوب بي». وأشار غالي، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، إلى أن بعض ممن هاجموه جاءوا له وأكدوا أنهم كانوا على خطأ وأنني كنت أقول وأتصرف بالشكل الصحيح، وأنه يعلم تمامًا بأن وجهة نظره كانت لابد أن تُدخله في صدامات وتتسبب له في مشكلات عديدة.
وتابع: «الكل تأكد بأنني كنت أفضل مصلحة الفريق العامة عن مصلحتي الشخصية لأنني أتحدث بأننا فريق واحد، ويجب أن نكون على قلب رجل واحد، وحاليًا أقابل بعض الأشخاص يخبروني بأني كنت على حق وهم المخطئون، وأن النظام ما يزعلش». وأجاب غالي على سؤال شوبير، حول قرار إذا تلقى مكالمة هاتفية بطالبه بالعودة
اقرأ المزيد
محمود حسن تريزيجيه (3)

تريزيجيه يوقع على عقود انضمامه لأستون فيلا

كشفت تقارير صحفية عن توقيع محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وفريق قاسم باشا التركي، على عقود انتقاله لصفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، ليصبح لاعبًا ضمن صفوف الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ويرافق زميله في منتخب الفراعنة أحمد المحمدي الذي يلعب مع أستون فيلا منذ عام 2017، وقادهم للتأهل للدوري الممتاز هذا الموسم وكشفت التقارير أن صفقة محمود حسن تريزيجيه كلفت خزينة النادي الإنجليزي 11 مليون يورو حصل عليها نادي قاسم باشا التركي.
المنتخب-المصري-لكرة-السلة (1)

فضيجة جديدة.. منتخب السلة يودع "الأفرو كان"

فضيحة جديدة تعرض لها المنتخب الوطني الأول لكرة السلة خلال مشواره في بطولة أفريقيا "الأفرو كان" من الدور ثمن النهائي للبطولة، بعد الخسارة أمام منتخب تشاد مساء اليوم - الغير مصنف- لأول مرة في التاريخ بعد الهزيمة بنتيجة 98-95، وهي الخسارة الثانية بعد السقوط أمام منتخب تونس في دور المجموعات، رغم أن المنافس خاض المباراة بلاعبين تحت 23 سنة، لانشغال المنتخب الأول بالاستعداد لنهائيات كأس العالم. وأوقعت القرعة منتخب مصر في مجموعة واحدة مع تونس وغينيا، فاز على الأخير بنتيجة 84-57 ، ثم خسر أمام تونس 68-75 ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة.
حسام-غالى

حسام غالي يعلق لأول مرة على أزمته مع الخطيب

أكد حسام غالي، قائد النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، أنه لم يشعر بغضب عند رحيله من العمل في إدارة الكرة بالنادي الأحمر قبل أشهر، مشيرًا إلى أن الأمر سبب له بعض الحزن لكنه لم يغضب من ناديه. وأضاف الكابيتانو، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport: «أنا أهلاوي حتى النخاع ومش ممكن أزعل من النادي الأهلي، كنت انوي الراحة لمدة عام بعد الأعتزال، لكني لبيت نداء الأهلي عندما طلب مني الكابتن الخطيب العمل في النادي».
اقرأ المزيد من الأخبار
حسام-غالى

حسام غالي يعلق لأول مرة على أزمته مع الخطيب

أكد حسام غالي، قائد النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، أنه لم يشعر بغضب عند رحيله من العمل في إدارة الكرة بالنادي الأحمر قبل أشهر، مشيرًا إلى أن الأمر سبب له بعض الحزن لكنه لم يغضب من ناديه. وأضاف الكابيتانو، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport: «أنا أهلاوي حتى النخاع ومش ممكن أزعل من النادي الأهلي، كنت انوي الراحة لمدة عام بعد الأعتزال، لكني لبيت نداء الأهلي عندما طلب مني الكابتن الخطيب العمل في النادي».
احمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان يكشف دور حسام غالي في اعتذاره للزمالك

كشف أحمد ياسر ريان لاعب الجونة المعار من الأهلي، عن موقفه من العودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته إلى الفريق الساحلي، إذ قال في تصريحات لبرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الأهلي لم يتواصل معه للعودة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن لديه فرصة مع الأهلي فإنه يفضل الانتقال لفريق آخر على سبيل الإعارة، لكن إذا احتاجه الأهلي فهو مستعد للبقاء، وتابع: “إذا رحلت عن الأهلي أفضل البقاء في الجونة، استفدت كثيرا من الفترة التي قضيتها بين صفوف الفريق”.
أحمد حمدي

حمدي يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. وبصمة غالي في الجونة

أكد أحمد حمدي، لاعب النادي الأهلي، المعار لنادي الجونة، أنه لا يعلم موقفه حتى الآن مع النادي الأحمر، منتظرا قرار اتحاد الكرة بخصوص عدد ‏الناشئين بالفريق.‏ وقال حمدي عبر قناة صدى البلد: «لا أعرف موقفي حتى ‏الآن في الأهلي، كله متوقف على قرار اتحاد الكرة بخصوص كم عدد الناشئين بالفريق الأول سيتم قيدهم».‏ وتابع: «لم تكن لدي فرص مع الأهلي لذلك فضلت الخروج معارا لكي أكون قريبا من المنتخب الأولمبي، وتجربة الكورة ‏افادتني كثيرا، وأتمنى تتويج الأهلي بلقب الدوري، وأثق في لاعبي الفريق في مثل هذه المواقف لتخطيها وتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب».
عماد-متعب

ردًّا على لاعب الجونة متعب: "اسمي كابتن عماد"

علق عماد متعب لاعب الأهلى السابق على تغريدة أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة وصاحب هدف التعديل الأول لفريقه فى المباراة التى جمعته مع الزمالك أمس الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين. وجاء رد متعب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تغريدة أحمد ياسر ريان التى وجهها لنجم الأهلى السابق قائلا له: "خلصت.. تمام يا عمدة"، ليرد صاحب الـ36 عاما ساخرا: "اسمها كابتن عماد يابنى".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org