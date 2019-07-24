حسام غالي: «أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت»

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص

حسام غالي

أكد حسام غالي، قائد النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة بفريق الجونة، أن البعض لا يحبه بسبب صراحته ووضوحه في آرائه وتعاملاته، معلقًا: «أنا واضح وصريح وهذا لا يعجب البعض ويقولون عني أنني مصدر متاعب لذلك غير مرغوب بي». وأشار غالي، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، إلى أن بعض ممن هاجموه جاءوا له وأكدوا أنهم كانوا على خطأ وأنني كنت أقول وأتصرف بالشكل الصحيح، وأنه يعلم تمامًا بأن وجهة نظره كانت لابد أن تُدخله في صدامات وتتسبب له في مشكلات عديدة.

وتابع: «الكل تأكد بأنني كنت أفضل مصلحة الفريق العامة عن مصلحتي الشخصية لأنني أتحدث بأننا فريق واحد، ويجب أن نكون على قلب رجل واحد، وحاليًا أقابل بعض الأشخاص يخبروني بأني كنت على حق وهم المخطئون، وأن النظام ما يزعلش». وأجاب غالي على سؤال شوبير، حول قرار إذا تلقى مكالمة هاتفية بطالبه بالعودة