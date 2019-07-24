مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٩ ص

حادث تصادم - أرشيفية

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 8 مصابين، وجثة تم إيداعها بمشرحة المستشفى نتيجة حادث مروع على طرق كفر الشيخ - دسوق بالقرب من بقرية محلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة كفر الشيخ بوقوع حادث مروع نتيجة تصادم دراجة نارية بسيارة نتج عنه إصابة 8 أشخاص ومصرع قائد الدراجة النارية، ليتم نقلهم إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، والجثة لمشرحة المستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد ابراهيم جادو، 25 عامًا، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، وبسيوني السعيد فتوح مصابًا بكدمات وسحجات، وأحمد عشماوي، 32 عامًا ومصابًا اشتباه كسر مضاعف بالساق اليسري، ورضا أبو الخير ضبيش، 24 عامًا مصابًا باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وكريم سليمان السيد، 20 عامًا، مصابًا