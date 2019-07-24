رياضة

حسام غالي يكشف دوره في استعارة لاعبي الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ ص
حسام غالي
حسام غالي
كشف حسام غالي، قائد النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة بفريق الجونة، أنه ساهم في استعارة الأخير لرباعي النادي الأحمر خلال فترة انتقالات يناير الماضية. وانتقل الرباعي، أحمد ياسر ريان، وأحمد حمدي، ومحمود الجزار، وأكرم توفيق، إلى فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي وذلك بعد أسابيع قليلة من تولي حسام غالي منصب مدير الكرة بالفريق الساحلي العائد في الصيف الماضي إلى دوري الأضواء.
وقال الكابيتانو، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، إنه قام فقط بتحديد اختياراته للجهاز الفني، قبل أن يجتمع مع اللاعبين والتحدث معهم بشأن تلك الخطوة، ثم تولى نادر شوقي، مدير شركة الكرة بالجونة بالتفاوض مع مسؤولي القلعة الحمراء. وأوضح،
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مانويل-جوزيه

جوزيه: كنت أنتظر رؤية حسام غالي نجمًا عالميًا

قال البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إن حسام غالي، قائد الفريق الأحمر المعتزل، هو أفضل شخصية لاعب تعامل معها في مصر. وأضاف جوزيه، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، أن وجود غالي في فريق الأهلي حينما تولى مهمة تدريب الفريق في الولاية الأولى، لأنه لاعبًا يملك موهبة استثنائية، وكان يؤدي مستويات رائعة في فترته الأولى قبل أن يقرر الاحتراف في فينورد الهولندي، وكان من جانبه مقتنعًا بأنه سيكون نجمًا بارعًا.
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غالي: لست نادمًا على عدم المشاركة في كأس العالم

أكد حسام غالي، قائد النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة بفريق الجونة، أنه غير نادم على عدم المشاركة مع منتخب الفراعنة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018. وأوضح غالي، خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، أنه رفض تلبية طلب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، في هذا التوقيت بالاعتذار له في وسائل الإعلام، لأنه لم يرتكب أي خطأ يستحق الاعتذار على حد وصفه.
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حسام غالي: «أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت»

أكد حسام غالي، قائد النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة بفريق الجونة، أن البعض لا يحبه بسبب صراحته ووضوحه في آرائه وتعاملاته، معلقًا: «أنا واضح وصريح وهذا لا يعجب البعض ويقولون عني أنني مصدر متاعب لذلك غير مرغوب بي». وأشار غالي، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، إلى أن بعض ممن هاجموه جاءوا له وأكدوا أنهم كانوا على خطأ وأنني كنت أقول وأتصرف بالشكل الصحيح، وأنه يعلم تمامًا بأن وجهة نظره كانت لابد أن تُدخله في صدامات وتتسبب له في مشكلات عديدة.
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مانويل-جوزيه

جوزيه: كنت أنتظر رؤية حسام غالي نجمًا عالميًا

قال البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إن حسام غالي، قائد الفريق الأحمر المعتزل، هو أفضل شخصية لاعب تعامل معها في مصر. وأضاف جوزيه، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، أن وجود غالي في فريق الأهلي حينما تولى مهمة تدريب الفريق في الولاية الأولى، لأنه لاعبًا يملك موهبة استثنائية، وكان يؤدي مستويات رائعة في فترته الأولى قبل أن يقرر الاحتراف في فينورد الهولندي، وكان من جانبه مقتنعًا بأنه سيكون نجمًا بارعًا.
حسام-غالي ‎ (2)

حسام غالي: «أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت»

أكد حسام غالي، قائد النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة بفريق الجونة، أن البعض لا يحبه بسبب صراحته ووضوحه في آرائه وتعاملاته، معلقًا: «أنا واضح وصريح وهذا لا يعجب البعض ويقولون عني أنني مصدر متاعب لذلك غير مرغوب بي». وأشار غالي، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، إلى أن بعض ممن هاجموه جاءوا له وأكدوا أنهم كانوا على خطأ وأنني كنت أقول وأتصرف بالشكل الصحيح، وأنه يعلم تمامًا بأن وجهة نظره كانت لابد أن تُدخله في صدامات وتتسبب له في مشكلات عديدة.
حسام-غالى

حسام غالي يعلق لأول مرة على أزمته مع الخطيب

أكد حسام غالي، قائد النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، أنه لم يشعر بغضب عند رحيله من العمل في إدارة الكرة بالنادي الأحمر قبل أشهر، مشيرًا إلى أن الأمر سبب له بعض الحزن لكنه لم يغضب من ناديه. وأضاف الكابيتانو، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport: «أنا أهلاوي حتى النخاع ومش ممكن أزعل من النادي الأهلي، كنت انوي الراحة لمدة عام بعد الأعتزال، لكني لبيت نداء الأهلي عندما طلب مني الكابتن الخطيب العمل في النادي».
احمد ياسر ريان

أحمد ياسر ريان يكشف دور حسام غالي في اعتذاره للزمالك

كشف أحمد ياسر ريان لاعب الجونة المعار من الأهلي، عن موقفه من العودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته إلى الفريق الساحلي، إذ قال في تصريحات لبرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الأهلي لم يتواصل معه للعودة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن لديه فرصة مع الأهلي فإنه يفضل الانتقال لفريق آخر على سبيل الإعارة، لكن إذا احتاجه الأهلي فهو مستعد للبقاء، وتابع: “إذا رحلت عن الأهلي أفضل البقاء في الجونة، استفدت كثيرا من الفترة التي قضيتها بين صفوف الفريق”.
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