حسام غالي يكشف دوره في استعارة لاعبي الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ ص

حسام غالي

كشف حسام غالي، قائد النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة بفريق الجونة، أنه ساهم في استعارة الأخير لرباعي النادي الأحمر خلال فترة انتقالات يناير الماضية. وانتقل الرباعي، أحمد ياسر ريان، وأحمد حمدي، ومحمود الجزار، وأكرم توفيق، إلى فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي وذلك بعد أسابيع قليلة من تولي حسام غالي منصب مدير الكرة بالفريق الساحلي العائد في الصيف الماضي إلى دوري الأضواء.

وقال الكابيتانو، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، إنه قام فقط بتحديد اختياراته للجهاز الفني، قبل أن يجتمع مع اللاعبين والتحدث معهم بشأن تلك الخطوة، ثم تولى نادر شوقي، مدير شركة الكرة بالجونة بالتفاوض مع مسؤولي القلعة الحمراء. وأوضح،