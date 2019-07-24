غالي: لست نادمًا على عدم المشاركة في كأس العالم

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ ص

حسام غالي

أكد حسام غالي، قائد النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة بفريق الجونة، أنه غير نادم على عدم المشاركة مع منتخب الفراعنة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018. وأوضح غالي، خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، أنه رفض تلبية طلب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، في هذا التوقيت بالاعتذار له في وسائل الإعلام، لأنه لم يرتكب أي خطأ يستحق الاعتذار على حد وصفه.

وكشف الكابيتانو، أن ما بدر منه هو محاولة لتنبيه كوبر بشأن وجود مشكلة يعاني منها لاعبو النادي الأهلي في معسكر المنتخب، كما أنه قام بذلك داخل الغرف المغلقة ولم يتحدث عن الأمر وقتها للإعلام، لكنه وجد نفسه مذنبا. وتحدث النجم الدولي السابق، عن رأيه الفني في قدرات هيكتور كوبر، مشيرًا إلى طريقة لعبه الدفاعية