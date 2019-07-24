جوزيه: كنت أنتظر رؤية حسام غالي نجمًا عالميًا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ ص

مانويل جوزيه

قال البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إن حسام غالي، قائد الفريق الأحمر المعتزل، هو أفضل شخصية لاعب تعامل معها في مصر. وأضاف جوزيه، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، أن وجود غالي في فريق الأهلي حينما تولى مهمة تدريب الفريق في الولاية الأولى، لأنه لاعبًا يملك موهبة استثنائية، وكان يؤدي مستويات رائعة في فترته الأولى قبل أن يقرر الاحتراف في فينورد الهولندي، وكان من جانبه مقتنعًا بأنه سيكون نجمًا بارعًا.

وتابع: «كنت أتفاجأ من المستوى الذي يقدمه حسام غالي في الملعب، كذلك كان لاعب تنافسي ولديه روح قتالية كبيرة، وكنت أتساءل لماذا لم يحقق النجاح الذي يستحقه في إنجلترا، لكنه في مصر كان أفضل لاعب تعاملت معه، وواحد من أفضل اللاعبين الذي شاهدتهم هنا». وواصل: «كنت أنتظر رؤية حسام غالي نجما