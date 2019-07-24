جريمة

ضبط المتهمين بسرقة 450 ألف جنيه من مكتب بريد بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ ص
سرقة - أرشيفية
سرقة - أرشيفية
نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، فى تحديد هوية وضبط المتهمين بسرقة 450 ألف جنيه من مكتب بريد القلج التابع لمركز الخانكة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغا للعميد شريف الهامي مأمور مركز الخانكة بسرقة مكتب بريد قرية القلج التابع للمدينة وانتقل العميد يحي راضي مدير المباحث الجنائية. وكشفت المعاينة الأولية، أن الجناة أحدثوا كسرا في حائط جراج المعدات التابع للوحدة المحلية للقلج وهو نفس حائط مكتب البريد وقاموا بسرقة مبلغ 450 ألف جنيه.
وبتشكيل فريق بحث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الحادث، عاطل من عزبة الهجانة وبائعين خضار من قرية القلج قاموا بكسر حائط المكتب وسرقة المبلغ سالف الذكر وإخفائه بأحد المشاتل بقرية القلج، وبعد ضبطهم من خلال الملاحقات الأمنية أرشدوا عن 150 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة
اقرأ المزيد
حادث-تصادم

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 8 مصابين، وجثة تم إيداعها بمشرحة المستشفى نتيجة حادث مروع على طرق كفر الشيخ - دسوق بالقرب من بقرية محلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة كفر الشيخ بوقوع حادث مروع نتيجة تصادم دراجة نارية بسيارة نتج عنه إصابة 8 أشخاص ومصرع قائد الدراجة النارية، ليتم نقلهم إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، والجثة لمشرحة المستشفى.
المراكب-النيلية

القبض على ملاك مركب في رأس البر بسبب «الرقص الخليع»

ألقت قوة من مباحث قسم شرطة رأس البر في دمياط، يوم الثلاثاء، القبض على اثنين يمتلكان مركب نيلي، وذلك على خلفية المحضر المحرر برقم 4126 لعام 2019 إداري رأس البر، بشأن اتهامهما بالتحريض على ممارسة الفسق والفجور والفعل الفاضح، على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه بعض الرقصات التي يمارسها بعض الشباب وصفها متدالو الفيديو بـ"ألخليعة"، وأمرت النيابة بضبط وإحضار "محمود" صاحب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقيم بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.
جثه-في-ارض-زراعيه

مزارع يقتل والده بالمنيا في مشاجرة بسبب حمار

قتل مزارع والده عن طريق الخطأ، وسط زراعات إحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، خلال مشاجرة وقعت بين المجني عليه وابن عمه بسبب نزول حمار أرضه الزراعية وأكل الحشائش، تدخل على إثرها نجل المجني عليه محاولا قتل الأول بشرشرة "آلة حصاد"، إلا أن الطعنة أخطأت هدفها واستقرت في رقبة والده، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة ملوي، من الدكتور أسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول محمد ع.، 55 عاما، وشهرته ندير مزارع، جثة هامدة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار طعنة نافذه بالرقبة.
مساجين افارقة (1)

سرقوا بلاي ستيشن.. 3 أفارقة يقتحمون شقة زميلهم

تباشر نيابة البساتين تحقيقاتها في واقعة سقوط إفريقي من شرفة شقته بالطابق الثاني، خوفا من تعدي 3 أفارقة آخرين عليه داخل شقته، واستمعت النيابة لأقوال اثنين من أصدقاء المجني عليه، فيما أشار المتهمون بكسرهم باب شقة زميلهم المصاب، نتيجة خلاف سابق بينهم، قبل أن تأمر النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، كما أمرت بتحريز المضبوطات التي عثر عليها رجال المباحث بحوزة المتهمين المضبوطين.
اقرأ المزيد من الأخبار
سجن

تجديد حبس شقيقين في قتل محام وإصابة آخر بشبرا الخيمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل محامٍ وإصابة آخر أثناء محاولتهما ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثاني فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

سرقة 450 ألف جنيه من مكتب بريد في القليوبية

تعمل الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية على قدم وساق، لتحديد هوية وضبط مجهولين سرقوا 450 ألف جنيه من مكتب بريد القلج التابع لمركز الخانكة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد شريف إلهامي مأمور مركز الخانكة، بسرقة مكتب بريد قرية القلج التابع للمدينة. وانتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وأوضحت المعاينة الأولية أن الجناة أحدثوا كسرا في حائط جراج المعدات التابع للوحدة المحلية للقلج، وهو نفس حائط مكتب البريد، وقاموا بسرقة مبلغ 450 ألف جنيه.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط المتهمين بقتل محامٍ وإصابة زميله في شبرا الخيمة

24 ساعة من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال الشرطة للإيقاع بالمتهمين بقتل محامٍ وإصابة آخر بمركز شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وذلك على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات، وتوصلت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى المتهمين المتورطين في الواقعة، وأمكن ضبط اثنين منهم وملاحقة آخرين، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
جثة (3)

مقتل محامٍ وإصابة زميله على أيدي لصوص في شبرا الخيمة

قُتل محامٍ وأصيب آخر، اليوم السبت، على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية؛ لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org