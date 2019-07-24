ضبط المتهمين بسرقة 450 ألف جنيه من مكتب بريد بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ ص

سرقة - أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، فى تحديد هوية وضبط المتهمين بسرقة 450 ألف جنيه من مكتب بريد القلج التابع لمركز الخانكة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغا للعميد شريف الهامي مأمور مركز الخانكة بسرقة مكتب بريد قرية القلج التابع للمدينة وانتقل العميد يحي راضي مدير المباحث الجنائية. وكشفت المعاينة الأولية، أن الجناة أحدثوا كسرا في حائط جراج المعدات التابع للوحدة المحلية للقلج وهو نفس حائط مكتب البريد وقاموا بسرقة مبلغ 450 ألف جنيه.

وبتشكيل فريق بحث توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الحادث، عاطل من عزبة الهجانة وبائعين خضار من قرية القلج قاموا بكسر حائط المكتب وسرقة المبلغ سالف الذكر وإخفائه بأحد المشاتل بقرية القلج، وبعد ضبطهم من خلال الملاحقات الأمنية أرشدوا عن 150 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة