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هذا اليوم.. انتهاء حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ ص
حرب الأيام الأربعة
حرب الأيام الأربعة
في مثل هذا اليوم 24 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1148: لويس السابع ملك فرنسا يحاصر دمشق أثناء الحملة الصليبية الثانية. في عام 1798: القائد الفرنسي نابليون بونابرت يدخل مع قواته الغازية إلى القاهرة. في عام 1854: محمد سعيد باشا يستلم حكم مصر خلفًا لابن أخيه عباس حلمي الذي اغتيل في 13 يوليو. في عام 1977: انتهاء حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا.
في عام 2007: ليبيا تطلق سراح المتهمين الستة المحكومين بالإعدام في قضية الإيدز.في عام 2012 - الرئيس المعزول محمد مرسي يكلف وزير الري بالحكومة المستقيلة هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة.في عام 2013: حادث قطار سانتياجو دي كومبوستيلا يخلف حوالي 70 قتيلاً و143 جريحاً ويعتبر الأسوأ في تاريخ إسبانيا.في عام
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انقطاع-مياه

قطع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة الجديدة 12 ساعة

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، برئاسة المهندس عادل النجار، أنه سيتم قطع المياه عن عدد من المناطق ابتداء من الساعة 12 مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة 12 ظهر بعد الخميس. ولفت جهاز تنمية المدينة في بيان، إلى أن المناطق المتضررة هي : "المستثمرين الجنوبية "متضمنة الإسكان العائلي" – المستثمرين الشمالية – المنطقة الصناعية – جاردنيا – لاروا – منطقة الجامعة الأمريكية – النرجس فيلات وعمارات والخدمات – منطقة اللوتس – الأيقونة – التمر حنة – دار مصر "الأندلس والقرنفل" – مناطق الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية – الرحاب2 – امتداد الرحاب – القطاع الثالث والرابع من مركز خدمات المدينة".
مجلس-النواب (1)

استعدادات حزبية مبكرة لانتخابات الشيوخ والنواب والمحليات

بدأت الأحزاب الكبرى، الممثلة في مجلس النواب، الاستعداد مبكرا لانتخابات مجالس الشيوخ والمحليات والنواب، المقرر إجراؤها خلال العام المقبل، من خلال تنظيم الدورات التدريبية والمعسكرات التعليمية للشباب لتأهيلهم على إدارة الحملات الانتخابية لخوض الاستحقاقات المقبلة.
نبيلة-مكرم (2)

أول رد من نبيلة مكرم بعد اتهامها بتهديد المعارضين بـ«التقطيع»

"أي حد يقول كلمة بره على بلدنا يحصله إيه؟.. يتقطع"، جملة قالتها الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال احتفالية مع ممثلي الجالية المصرية بأونتاريو في كندا، التي تزورها حاليا، أثارت جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، إذ تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي الفيديو، بينما فسرها أحد المواقع الإخبارية، بأنها تهدد المعارضين في الخارج، بأن من ينتقد الدولة المصرية؛ "ستقطع رقبته".. لكن الوزيرة أكدت أنها تابعت كل ما أثير عن حديثها، وأن هناك من تجاوب في التعليقات وهناك من أوضح الحقيقة، مؤكدة أن كلامها تم تحويره من مضمون بشكل مغرض.
مصر-للطيران (1)

«مصر للطيران»: قرار «بريتش إيرويز» بلا أي سبب منطقي

أبدى شريف عزت بدروس نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تعجبه من القرار المفاجئ لشركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز"، بتعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام، مؤكدا أنه "لم يكن متوقعا بالمرة وبلا أي سبب منطقي"، مشددا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية رويترز، اليوم الثلاثاء، على أن مطار القاهرة آمن، وأن شركة مصر للطيران تواصل العمل في "بيئة آمنة للغاية".. وكان السفير البريطاني قدم اعتذارًا لوزير الطيران، لكن الاعتذار لم يكن عن القرار، بل عن عدم إبلاغ السلطات المصرية به، ما يؤكد علم الإدارة البريطانية وموافقتها عليه.
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ليبيا - تعبيرية

برلمان ليبيا يقود خريطة طريق حل الأزمة عبر القاهرة

بدأ أول تحرك سياسي يقوده أعضاء مجلس النواب الليبي لتحقيق حل سياسي للأزمة المندلعة من عدة سنوات، خلال مباحثاتهم في القاهرة، برعاية اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية، في إطار الجهود المصرية الرامية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل يقوده البرلمان الليبي. تأتي الأزمة الليبية في ظل تنازع حكومتين، الأولى في الشرق الليبي وهي الحكومة الليبية المؤقتة وتحظى بثقة مجلس النواب الليبي والأخرى في غرب البلاد وهي حكومة الوفاق وتحظى باعتراف دولي، إلا أن تحالفها مع الميليشيات المسلحة في طرابلس دفع بعض الدول لتجنب التعاون معها.
تفجير-تونس-

مصر تدين التفجيرين الانتحاريين في تونس

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن إدانتها بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عددا من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية، اليوم الخميس، ما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين قوات الأمن التونسية والمواطنين. وقدم البيان خالص التعازي لذوي الضحية، وعبّر عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء لمصابي الحادثين الغاشمين، مجددا تأكيد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.
علاء-مبارك- (2)

علاء مبارك: حظر الـ«Fan Id» الخاص بي لحضور أمم إفريقيا

تواجد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مساء أمس الأربعاء، في مدرجات التالتة شمال باستاد القاهرة الدولي، لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار الجولة الثانية من الدور الأول، والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدفين دون رد، أحرزهما اللاعب أحمد المحمدي في الدقيقة 25، ثم أضاف اللاعب محمد صلاح الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، ليحجز المنتخب لنفسه مكانا في الدور الـ16 بالبطولة، التي بدأ يوم 21 يونيو الجاري، وتنتهي يوم 19 يوليو المقبل.
مجلس-النواب (1)

توصية برفع موازنة «القومي للرياضة» لـ1.8 مليار جنيه

أوصت لجنة الشباب والرياضة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019 - 2020 بتعزيز التقديرات الاستثمارية في موازنة المجلس القومي للرياضة للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ 719 مليونا و915 ألف جنيه لتصل إلى مليار و837 مليون جنيه، بدلا من تقديرات وزارة التخطيط لذات الباب بموازنة المجلس عن السنة المالية 2019 - 2020 والمقدرة بمليار و117 مليونا و85 ألف جنيه، وبررت اللجنة في تقريرها هذه الزيادة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الإلتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالي الجاري.
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