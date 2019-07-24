هذا اليوم.. انتهاء حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ ص

حرب الأيام الأربعة

في مثل هذا اليوم 24 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1148: لويس السابع ملك فرنسا يحاصر دمشق أثناء الحملة الصليبية الثانية. في عام 1798: القائد الفرنسي نابليون بونابرت يدخل مع قواته الغازية إلى القاهرة. في عام 1854: محمد سعيد باشا يستلم حكم مصر خلفًا لابن أخيه عباس حلمي الذي اغتيل في 13 يوليو. في عام 1977: انتهاء حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا.

في عام 2007: ليبيا تطلق سراح المتهمين الستة المحكومين بالإعدام في قضية الإيدز.في عام 2012 - الرئيس المعزول محمد مرسي يكلف وزير الري بالحكومة المستقيلة هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة.في عام 2013: حادث قطار سانتياجو دي كومبوستيلا يخلف حوالي 70 قتيلاً و143 جريحاً ويعتبر الأسوأ في تاريخ إسبانيا.في عام