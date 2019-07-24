قطع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة الجديدة 12 ساعة

تحرير:التحرير ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ ص

قطع المياه - أرشيفية

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، برئاسة المهندس عادل النجار، أنه سيتم قطع المياه عن عدد من المناطق ابتداء من الساعة 12 مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة 12 ظهر بعد الخميس. ولفت جهاز تنمية المدينة في بيان، إلى أن المناطق المتضررة هي : "المستثمرين الجنوبية "متضمنة الإسكان العائلي" – المستثمرين الشمالية – المنطقة الصناعية – جاردنيا – لاروا – منطقة الجامعة الأمريكية – النرجس فيلات وعمارات والخدمات – منطقة اللوتس – الأيقونة – التمر حنة – دار مصر "الأندلس والقرنفل" – مناطق الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية – الرحاب2 – امتداد الرحاب – القطاع الثالث والرابع من مركز خدمات المدينة".

وأوضح الجهاز، أن انقطاع المياه يأتي نظرا لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالانتهاء من مشروع تغذية العاصمة الإدارية الجديدة بمياه الشرب، حيث ستتم أعمال الربط على محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة.وأهاب جهاز المدينة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة